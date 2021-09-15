Выполненные роботы: Минобороны закупит дополнительные комплексы «Нерехта»

Минобороны направит на охрану стратегических объектов боевых роботов «Нерехта», впервые задействованных на учениях «Запад-2021». Относительно небольшие аппараты способны патрулировать территорию, обнаруживать нарушителей на большом расстоянии в любое время суток. А при необходимости они могут использоваться как боевая платформа. По словам экспертов, в последние годы российские инженеры добились серьезных успехов в разработке наземных роботизированных систем.

Минобороны направит на охрану стратегических объектов боевых роботов «Нерехта», впервые задействованных на учениях «Запад-2021». Относительно небольшие аппараты способны патрулировать территорию, обнаруживать нарушителей на большом расстоянии в любое время суток. А при необходимости они могут использоваться как боевая платформа. По словам экспертов, в последние годы российские инженеры добились серьезных успехов в разработке наземных роботизированных систем.

Беспилотный охранник

Принято принципиальное решение о дополнительных закупках боевых роботов «Нерехта» для войск, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут защищать стратегические и особо важные объекты. Ранее новую технику успешно опробовали в Ракетных войсках стратегического назначения. Теперь область их применения решено расширить, уточнили источники.

13 сентября «Нерехта» вместе с другими роботизированными комплексами приняли участие в основном этапе стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Это был первый случай их применения непосредственно в боевых порядках общевойсковых подразделений. Во время отработки обороны более тяжелые «Уран-9» уничтожали бронетехнику наступающего условного противника, а «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Выставленные на учения образцы оснащены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым автоматическим гранатометом АГ-30М.

Как отметили в Минобороны, «Нерехта» помимо выполнения разведывательных и огневых задач может также корректировать огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы. Последнее особенно важно на переднем крае: пути, по которым снабжение доставляется на передовые позиции, часто проходят через простреливаемые участки местности.

Боевой робот «Нерехта». Источник: iz.ru

«Нерехта» — относительно небольшой аппарат 2,5 м длиной и 1,5 м шириной. Несмотря на скромные размеры, его шасси могут принять до полутонны полезной нагрузки. Комплекс развивает скорость до 32 км/ч. Робот не способен действовать и открывать огонь самостоятельно. Он постоянно находится под дистанционным управлением человека-оператора.

На базе роботизированной платформы создано несколько модификаций для разных задач. Помимо комплекса огневой поддержки, который может нести 7,62-миллиметровый или 12,7-миллиметровый пулемет и 30-миллиметровый гранатомет, создан разведывательный аппарат, где вооружение заменено соответствующим оборудованием. А еще — транспортная платформа, которая может применяться для снабжения подразделений, эвакуации раненых и других задач.

Электродвигатели делают робот малошумным. В сочетании с низким профилем это становится важным преимуществом при ведении разведки. Аппарат хорошо зарекомендовал себя в охране важных объектов.

Испытано на ракетах

С 2016 года опытная партия комплексов эксплуатируется в соединении Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области. Роботы регулярно испытываются на специальных учениях, в ходе которых подвижные грунтовые комплексы меняют места дислокации. «Нерехты», оснащенные оптико-электронной аппаратурой, тепловизором, лазерным дальномером и другими средствами, используются для охраны районов расположения стратегических объектов, а также для патрулирования маршрутов их выдвижения.

— В РВСН такие роботизированные системы можно использовать для разведки маршрутов движения мобильных ракетных комплексов. Они также предназначены для охраны побережья, важных объектов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин. — «Нерехта» серьёзный боевой робот, он работает как ударная система — на него можно ставить пулеметы, гранатометы.

Сейчас в России появляется много подобных разработок, каждый производитель крупного оружия и легких вооружений начал разрабатывать подобные системы. То, что Министерство обороны принимает их на вооружение, показывает, что в РФ очень активно развиваются соответствующие технологии, добавил эксперт.

— В свое время мы сильно отставали по этому направлению, — напомнил он. — Когда американцы и израильтяне уже активно использовали такого рода системы, мы за них еще даже не брались. Сейчас же мы догнали передовые страны, а где-то даже опережаем. Уже есть предложения и на внешний рынок. Рособоронэкспорт предлагает зарубежным заказчикам робот разминирования «Уран-6». Это перспективный рынок, и то, что наши вооруженные силы принимают в войска такого рода аппараты, играет на руку российским производителям и экспортерам в развитии данного направления.

«Известия» уже писали, что маневры «Запад-2021» станут важным испытанием для боевых роботизированных систем, в частности, ударного «Уран-9». По их итогам должно быть принято решение о том, какие задачи и в составе каких частей и подразделений будут в дальнейшем выполнять роботы. Стратегические учения проходят с 10 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. К ним привлечены почти все воинские части вооруженных сил Белоруссии и крупная группировка Западного военного округа, в том числе силы Балтийского флота, подразделения ВДВ и специальные войска. Маневры стали кульминацией боевой подготовки войск за прошедший учебный год.

Роман Крецул Анна Черепанова