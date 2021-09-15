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Газета.ru

Роботы сразились с людьми на учениях

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Источник изображения: gazeta.ru

Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»

Минобороны РФ сообщило о первом применении роботов «Нерехта» и «Уран-9» в ходе учений «Запад-2021». В ведомстве уточнили, что «Нерехта» использовалась для разведки огневой поддержки подразделений, а «Уран-9» смог уничтожить силы противника на расстоянии до пяти километров.

Россия впервые применила боевые ударные роботы «Нерехта» и «Уран-9» в ходе стратегических учений «Запад-2021», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

«В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», - заявили в ведомстве.

Минобороны сообщило, что роботы «Нерехта» вооружены 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М.

Их использовали для разведки и огневой поддержки боевых подразделений, но также робот способен корректировать огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы.

В свою очередь, робот «Уран-9» уничтожал живую силу и бронетехнику противника на расстоянии от 3 до 5 километров, используя ракетные комплексы «Атака», реактивные пехотные огнеметы, а также 30-мм пушки и пулеметы. Роботы принимали участие в боевых действиях в порядках обороняющихся подразделений, а также прикрывали во время смены позиций мотострелковые подразделения.

Действия роботов прикрывал тактический лазерный комплекс «Карьер», который способен обнаруживать и подавлять оптические приборы оружия, бронетехники и разведывательных средств противника.

Как объяснял в 2016 году заместитель генерального директора компании-разработчика «Нерехты» Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов в беседе с РИА "Новости", робот станет частью экипировки солдата будущего.

«Важна невидимая часть «Нерехты» - система управления. Мы ее рассматриваем как составную часть боевой экипировки «солдата будущего». Бесконечно повышать возможность человека нереально - заковывать его в панцирь, броню - так мы из него ходячий танк сделаем. У бойца должен появиться личный помощник, оруженосец. Этот комплекс может рассматриваться в качестве собственной «собаки» бойца, которая позволит ему решать свои задачи быстрее и удобнее, транспортировать его, оружие, обеспечивать связью, видеть дальше и в разных диапазонах, поражать цели», - говорил топ-менеджер.

Спустя три года глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов сообщал, что робот прошел необходимую доработку и в скором времени может быть принят на вооружение российской армии. По его словам, в ходе апробации в войсках беспилотная бронированная машина «подтвердила все заявленные характеристики».

Роботы на учениях

В учениях «Запад-2021» приняли участие и другие роботы. Мотострелки и десантники использовали роботизированные ударные комплексы «Платформа М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова.

Они применялись при выполнении задач по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям.

Также робототехнические комплексы использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями незаконных военных формирований.

Учения «Запад-2021» начались 10 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии. В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия проходят от акватории Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. Одновременно военные учения стартовали на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии.

В маневрах принимают участие около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей. Отмечается, что в учениях также принимают участие около двух тысяч военнослужащих из государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.

«Запад-2021» вызвали неоднозначную реакцию в НАТО. К примеру, генеральный секретарь Североатлантического альянса призвал Россию открыто рассказать о них и назвать численность участвующих в них военнослужащих из-за опасений стран Балтии, Польши и Украины по поводу намерений Москвы.

В свою очередь, первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин ранее отмечал, что в качестве противника на учениях «Запад-2021» не рассматривается какая-то конкретная страна. Он сказал, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка, где условное государство «Полярная республика» будет выступать в роли противника.


Сергей Хвостик

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Страны
Белоруссия
Польша
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Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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