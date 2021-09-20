Сейсмически устойчивы, тактически обучены

Учения «Запад-2021» показали новые возможности армий России и Белоруссии

Пуски оперативно-тактических ракет, ночной десант, сотни бронемашин, десятки летательных аппаратов и боевые роботы – в России завершились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В Европе еще на старте назвали их запредельными, непрозрачными и – самое главное – угрожающими безопасности Польши, странам Прибалтики и Украине. В течение нескольких дней на территории Белоруссии, Калининградской, Мурманской и Нижегородской областей российские и белорусские военные при поддержке союзников по ОДКБ и ШОС отрабатывали ведение оборонительных действий в случае крупномасштабной агрессии. От кого именно защищались, не называлось, но огненная стена, выстроенная на финальном этапе учений на полигоне Мулино, не должна была оставить недопонимания – воевали как минимум с США и НАТО, как максимум – со всем коллективным Западом.

Страх и предубеждения

Первой на российско-белорусские маневры отреагировала Польша. Готовясь к вторжению, Варшава ввела режим ЧС на границе с Белоруссией – формально из-за миграционного кризиса на границе. Министр обороны страны Мариуш Блащак поднял по тревоге 12-ю Щецинскую механизированную дивизию и перебросил ее на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Это стратегическая точка. Согласно «Яндекс.Картам», город находится в 270 км от белорусского Бреста и 240 км от украинского Львова.

Беспокойство понятно. По официальной информации, российско-белорусские учения одновременно стартовали на 14 военных полигонах: Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь – Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский, говорится в сообщении Минобороны.

Если сложить куски военного пазла то это фронт шириной более 2 тыс. км, протянувшийся от Калининградской до Воронежской и Нижегородской областей. Для его поддержки были привлечены примерно 200 тыс. военнослужащих, 15 кораблей, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также более 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Как отметили простые поляки в соцсетях, на этом фоне маневр Войска Польского вызывают исключительно сарказм – совместная группировка российско-белорусских сил значительно превысила по количеству и огневой мощи возможности противостоящей ей Варшаве. Поддерживая восточный фланг НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг на этом фоне всего лишь призвал Москву к прозрачности, подчеркнув, что в Польше, странах Прибалтики и на Украине возросла обеспокоенность относительно планов Вооруженных сил РФ. Военных наблюдателей со стороны НАТО на учения не пригласили. Хотя на заключительном этапе боевой подготовки в Мулино военные атташе, аккредитованные от европейских стран – членов НАТО, присутствовали. Вообще посмотреть за финалом маневров приехало свыше 100 представителей иностранных военных ведомств.

Несмотря на заявленную устрашающую численность участвующих в учениях военнослужащих и военной техники, в Минобороны России специально разъяснили, что большая их часть будет находиться на российских полигонах. Правда, часть эпизодов учений «Запад-2021» были отыграны на территории Белоруссии, Калининградской и Псковской областей. В последней ВДВ совместно с военно-транспортной авиацией провели выброску десантного батальона на 30 новейших БМД-4М.

Впрочем, открытие учений прошло не на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, а в Мулино под Нижним Новгородом. Здесь почти в тысяче километров от Восточной Европы, Прибалтики и Украины состоялась финальная часть учебы. Командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев отметил: «В ходе практических действий войска будут учиться вести оборонительные действия, делиться практическим опытом по отражению агрессии и в борьбе с терроризмом. Задействованный на полигонах состав сил и средств и самые современные образцы боевой техники позволяют решать весь спектр задач, стоящих перед участниками учения».

Действие противодействия

Апрельские учения НАТО Defender-Europe 2021 вызвали такой же нешуточный резонанс в России. Министр обороны Сергей Шойгу приказал вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития». «В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – заявил Шойгу.

«С одной стороны, учения имеют оборонительную направленность. То есть замыслом учений, насколько можно судить, предполагается отражение вторжения мифического агрессора, нанесение поражения наступающим группировкам войск противника и удержание важнейших приграничных районов своей территории, а при определенных условиях – и территории союзных государств», – пояснил экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин внимательно наблюдал за завершающим этапом учений «Запад-2021» на полигоне Мулино. Фото с сайта www.kremlin.ru

По сценарию «Защитник Европы» начался с высадки 800 бойцов воздушного десанта из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, дислоцируемой в штате Северная Каролина, на старый советский запасной аэродром морской авиации Балтийского флота в местечке Нурмси Ярваского уезда Эстонии в рамках учений Swift Response. А завершилось учение провокацией со стороны британского эсминца Defender и голландского фрегата Evertsen: один вторгся, второй рискнул это сделать, но быстро отказался от вторжения в территориальные воды России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оправдал инцидент тем, что «использование международных вод было оправдано» с учетом того факта, что Соединенное Королевство не признает воссоединения Крыма с Россией.

Памятуя о тех событиях, в Польше ждали ответных провокаций. Западные СМИ вспомнили о «массовой мобилизации» в России, которая обычно проводится либо при отражении агрессии, либо при подготовке к войне. Речь идет о резервистах. 1 сентября завершился задуманный Генштабом этап по укреплению обороноспособности России. Был создан 38-тысячный боевой армейский резерв. Пока только в Южном военном округе. Понятно, что в перспективе подобные формирования появятся и в других военных округах. В той же Калининградской области.

Наверное, это логично, если учитывать, что Польше активно обсуждают российскую агрессию. Готовятся оборонять Сувальский коридор, о чем, собственно, и говорит переброска 12-й Щецинской механизированной дивизии в окрестности города Тарнобжег. С другой стороны, в сентябре 2019 года был презентован план нападения на Калининградскую область с применением сил флотов НАТО, корабельной и дальней стратегической авиации ВВС США. Даже прошли учения с ракетно-бомбовыми ударами с самолетов В-52 по полигонам в Литве. Атака на Калининград по плану поддерживалась танковым ударом польских частей из района Сувалки. Накал страстей нешуточный, но напомню еще раз: российская и белорусская армии, представители ОДКБ и ШОС, «воюют» в тысяче километров от Восточного фланга НАТО.

Оборона наступления

На фоне предыдущих учений «Запад-2017», «Кавказ-2020» называть «Запад-2021» чем-то исключительным не приходится. Подобные маневры проводятся в разном формате и носят, как подчеркивают в военных ведомствах России и Белоруссии, исключительно оборонительный характер. В этом году они еще и совмещены с маневрами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран – участниц ОДКБ.

Тактический замысел учений «Запад-2021» на первый взгляд прост: отражение нападения противника, втягивание его в котлы, окружение, уничтожение и переход в наступление. Все это было наглядно показано военным атташе в Мулино. Но были и нюансы. Впервые в боевой подготовке войск были массово, наравне с танками и другой наземной и авиационной техникой, задействованы инженерные, разведывательные и ударные роботы. Только в Мулино их было более 30 штук. Самыми заметными стали машины семейства «Уран» и «Нерехта». В Калининградской области впервые воевали сухопутные дроны «Платформа-М».

«Ураны-9», как уточнили в ведомстве, уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м огнем из ракетных комплексов «Атака», термобарических боеприпасов «Шмель», а также 30-мм пушек и пулеметов. Они вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений. А также прикрывали группировку сил во время смены позиций мотострелковыми подразделениями. Роботы «Нерехта», вооруженные 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М, были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Появились на полигоне и роботы «Уран-6» – их задействовали для прокладки маршрутов движения колон техники через минные поля.

Впервые в Мулино были массово применены разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения «Орлан-10», «Ласточка», «Иноходец» и «Форпост». БПЛА прикрывали маневренные действия обороняющихся подразделений с использованием новейших 120-мм управляемых мин «Грань» с лазерной головкой самонаведения, они же обеспечили «подсветку» поражаемых объектов бронетехники для применения высокоточных авиабомб и ракет.

Количество роботов в ходе розыгрыша сценария боевой подготовки было беспрецедентным для мировой практики. Фото Вадима Савицкого

«Также в нанесении удара по наступающим войскам противника приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» с неуправляемыми авиационными средствами поражения «Миротворец», – добавили в Минобороны. По данным «НВО», действия робототехнических подразделений были не только групповыми, но и увязаны с действиями других подразделений.

В военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА действовали в связке с комплексом разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец». Система позволяет мобильным элементам разведки, оснащенным системой опознавания «свой–чужой», сопрягаться со всеми отечественными средствами наблюдения, радиолокаторами и приборами прицеливания, а оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС беспилотным летательным аппаратам с высокой степенью эффективности обеспечивали идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

В наступлении наземной группировки сил были массово задействованы танки Т-72Б3 с дополнительной динамической защитой и противоминными тралами, а также БМПТ «Терминатор». В бой был введен взвод новейших БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Последние впервые работали совместно с новейшими комплексами дистанционного минирования «Земледелие».

«Для нанесения наступающему противнику огневого поражения были задействованы две мобильные группы в составе 10 боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которые одновременным подрывом неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении и дистанционно установленного инженерным разведывательно-ударным комплексом «Земледелие» минного поля на пути колонн выдвигающегося противника создали высокотемпературное огневое поле и избыточное давление в очаге поражения, чем нанесли условному противнику максимальный урон и остановили его продвижение», – отметили в Минобороны.

Параллельно с этими системами поддержку обороняющимся подразделениям оказали 12 дивизионов модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С» – это 140 орудий 152-мм самоходных гаубиц. В военном ведомстве отметили, что «сосредоточенным и заградительным огнем они обеспечили уничтожение артиллерийских и минометных батарей, танков и живой силы условного противника». Этот прием в армии называется «Огненный вал».

Одновременно с этим действовало несколько групп армейской авиации. С воздуха группировку войск и сил прикрывали сверхзвуковые истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ и Су-34, многоцелевые вертолеты Ми-8 различных модификаций, разведывательно-ударные Ми-28 «Ночной охотник», ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35. Вертолеты работали на переднем крае контрнаступления, провели высадку тактического десанта и переброску техники и вооружения на внешней подвеске, а важные объекты в глубине обороны противника были уничтожены четырьмя звеньями истребителей-бомбардировщиков Су-34С.

Масштаб обороны

Остается добавить, что даже столь масштабные учения, как «Запад-2021», только часть маневров, которые в последние дни проводят Вооруженные силы России. В море вышел Северный флот. К его маневрам привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения.

Маневры прошли в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа. Для участия в учениях пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны – боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Как отметили в штабе объединения: «Цель мероприятий – защита коммуникаций Северного морского пути, охрана и оборона гарнизонов флота, изучение возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, в Средиземном море впервые была создана ударная группировка из неатомных субмарин проекта 636 «Варшавянка» носителей дальнобойных крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три лодки Черноморского флота и две Тихоокеанского флота. Присутствие подводных лодок с крылатыми ракетами на борту в случае обострения ситуации позволило бы России мгновенно нанести удар по военным базам НАТО в регионе.

Если смотреть на «Запад-2021» глазами иностранных наблюдателей, то российские учения получились действительно масштабными и по многим моментам показательными. Учения продемонстрировали устойчивость группировок войск, их тактическую подготовку, умение командования решать нестандартные задачи. Российская армия изменилась, и не считаться с ней сегодня нельзя. Но это совсем не означает, что Москва готова перейти границы.

Дмитрий Литовкин