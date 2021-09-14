Ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта" впервые применили в боевых порядках в рамках учений "Запад-2021" в Нижегородской области

Полигон Мулино (Нижегородская область). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия впервые применила ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений на совместных стратегических учениях "Запад-2021", сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения "Запад-2021" на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", - сказали в ведомстве.

В частности, уточнили в Минобороны, роботы "Уран-9" вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тысяч метров огнем из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

Кроме того, "Ураны-9" прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций.

Боевые роботы "Нерехта" были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30- миллиметровым гранатометом АГ-30М. "Нерехта" также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения.

Также для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-сапёрными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".

Действия робототехнических комплексов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил РФ и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.