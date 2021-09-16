Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 13 сентября 2021 года в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям были применены новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем "Эпоха". За ходом основного этапа учений наблюдал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха" в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область), 13.09.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

"Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов", - сказали журналистам в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Российской Федерации, "новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена 57-миллиметровой автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника. Особенностью боевого модуля "Эпоха" является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождение и подготовка и выдача экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения".

Согласно другому пресс-релизу Министерства обороны Российской Федерации, "В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2021" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта".

Робототехнические комплексы "Уран-9" уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тысяч метров огнем из установленных на боевом модуле противотанковых ракетных комплекса "Атака", реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-миллиметровых автоматических пушек и пулеметов ПКТМ.

Для ведения разведки и огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений был задействован боевой робот "Нерехта" с установленным боевым модулем с 12,7-мм пулеметом "Корд" и 30-мм гранатомётом АГ-30М.

Также для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-сапёрными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".

Действия робототехнических комплексов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", возможности которого позволяют обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника".

Со стороны bmpd напомним, что обозначение Б-19 имеет вариант боевой машины пехоты БМП-3, оснащенный разработанным АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" (КБП, Тула) новым безэкипажным боевым модулем ТКБ-973 "Эпоха" (32Б01).

Модель БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Модуль "Эпоха" демонстрировался там в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет-Д" и разработанного КБП нового управляемого ракетного комплекса "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной и небронированной боевой техники.

Министерство обороны Российской Федерации в августе 2017 года подписало на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт с холдингом "Высокоточные комплексы" и входящим в состав последнего АО "Конструкторским бюро приборостроения" (КБП) на поставку в 2019 году опытной партии БМП-3 (Б-19) с необитаемым боевым модулем "Эпоха" разработки КБП.

По известным данным, данная заказанная опытная партия боевых машин пехоты Б-19 насчитывает 12 единиц и была фактически поставлена Министерству обороны в 2020 году. Три машины из данной партии и были теперь продемонстрированы в Мулино.

Известные новые обозначения ГАБТУ для новых и модернизированных типов гусеничных БМП и машин на их базе (по данным веб-ресурса otvaga2004.mybb.ru ):

Б-10 - бронетранспортер БТР-Г "Курганец-25"

Б-11 - боевая машина пехоты "Курганец-25"

Б-12 - бронированная ремонтно-эвакуационная машина "Курганец-25"

Б-14 - БМП "Курганец-25" с БО "Кинжал"

Б-15 - БМП "Курганец-25" с БО "Эпоха"

Б-16 - БМП на шасси БМП-2 с БО "Кинжал"

Б-17 - БМП на шасси БМП-3 с БО "Кинжал"

Б-18 - БМП на шасси БМП-2 с БО "Эпоха"

Б-19 - БМП на шасси БМП-3 с БО "Эпоха"

Б-22 - БМП на шасси БМП-2 с БО "Бережок"

Б-23 - БМП на шасси БМД-2 с БО "Берег"

Боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха" (на заднем плане) и боевой робототехнический комплекс "Уран-9" (на переднем плане) в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область), 13.09.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Боевые машины пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха" в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область), 13.09.2021 (с) кадры из различных телерепортажей

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" (на переднем плане) в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область), 13.09.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Видео (с) НТВ :