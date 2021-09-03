Нанести «Уран»: боевые роботы-охотники едут на «Запад»

В этом году Минобороны впервые задействует в учениях «Запад-2021» боевые роботы семейства «Уран-9». Новинки будут использовать для охраны и обороны тыловых и специальных объектов, а также для борьбы с беспилотниками. Роботы «Уран-9» будут обнаруживать противника с помощью оптико-электронных систем и радаров и уничтожать его огнем бортового оружия, либо передавать сведения другим подразделениям. По итогам маневров будет принято окончательное решение о месте этих машин в боевых порядках войск.

В этом году Минобороны впервые задействует в учениях «Запад-2021» боевые роботы семейства «Уран-9». Новинки будут использовать для охраны и обороны тыловых и специальных объектов, а также для борьбы с беспилотниками. Роботы «Уран-9» будут обнаруживать противника с помощью оптико-электронных систем и радаров и уничтожать его огнем бортового оружия, либо передавать сведения другим подразделениям. По итогам маневров будет принято окончательное решение о месте этих машин в боевых порядках войск.

Охранять и сбивать

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение об участии разведывательно-боевых роботов «Уран-9» в учениях «Запад-2021» уже принято. Задачей этих систем будет охрана складов, заправочных станций, узлов связи, командных пунктов и других объектов. Роботы будут обнаруживать противника с помощью оптико-электронных систем и радаров и уничтожать его огнем бортового оружия. Второй задачей для «Уранов» станет борьба с беспилотниками. Они будут обнаруживать аппараты и либо сбивать их, либо давать целеуказание системам ПВО.

Учения «Запад-2021» станут важным испытанием для боевых систем «Уран-9». Как отметили источники «Известий» в военном ведомстве, по итогам маневров будет принято решение о том, какие задачи и в составе каких частей и подразделений будут в дальнейшем выполнять эти роботы. В конце августа подразделение этих машин впервые было задействовано в специальных учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области. Как сообщили в Минобороны, тогда они впервые были применены в боевых порядках подразделений при ведении обороны. В ведомстве отметили, что учения стали контрольным этапом проверки готовности войск к совместным стратегическим маневрам «Запад-2021».

Роботы семейства «Уран» — новейшая российская разработка. Саперный «Уран-6» и пожарный «Уран-14» уже несут службу в войсках. Робот разминирования использовался для очистки местности после боев в Нагорном Карабахе, а «Уран-14» военные регулярно направляют туда, где возникают пожары.

Первые образцы боевых наземных беспилотных комплексов «Уран-9» поступили в войска два года назад. Широкой публике новинка была представлена на параде 9 мая 2019 года. Позже эти боевые машины прошли обкатку в Сирии, по результатам боевого применения они были доработаны.

В апреле этого года начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров объявил, что на базе одного из научно-исследовательских центров ведомства было сформировано опытное подразделение. В него вошли пять комплексов — в общей сложности 20 боевых машин. В течение последних месяцев военные отрабатывали тактику применения роботов в боевых порядках войск в наступлении и в обороне. А на прошедшем в августе форуме «Армия-2021» Минобороны заключило контракт на закупку партии боевых «Уранов». Правда, подробности соглашения военное ведомство не раскрыло.

— Министерство обороны серьезно подходит к системе автономных и полуавтономных вооружений, — сказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин. — Где-то с 2015 года стали активно финансировать программу развития робототехники. За последние годы достигнут большой прогресс. Мы видим, что создаются новые образцы и на земле, в воздухе и под водой. Мировая тенденция последних лет — это интеллектуализация всего, что только может быть автоматизировано и поставлено на базу искусственного интеллекта.

И Россия здесь уже вышла на передовые позиции по многим направлениям, добавил эксперт.

— «Уран-9» — один из таких примеров, когда наши разработчики очень быстро сработали, испытали, обнаружили, отметили для себя определенные недостатки, что неудивительно в боевых условиях Сирии, и успешно их решили. Проверенный в бою и в учениях боевой комплекс практически готов к принятию на вооружение, — сказал он.

На все стволы мастер

Комплекс «Уран-9» состоит из четырех гусеничных боевых машин с дистанционным управлением, пункта управления и транспорта для их доставки.

Небольшой по размерам робот весит 10-12 тонн (в зависимости от загрузки). Тактико-технические характеристики новинки не раскрываются. Известен лишь комплекс вооружения, и он весьма внушительный. На машине располагаются противотанковые управляемые ракеты «Атака», реактивный огнемет «Шмель-М», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет.

Оператор может дистанционно управлять роботом, находясь в нескольких сотнях метров позади него, в том числе в укрытии. Наблюдать за обстановкой он может с помощью нескольких камер, установленных на машине.

— «Уран-9» представляет из себя модульную конструкцию, которая может нести весь ряд легкого вооружения, обладает противотанковыми и противовоздушными возможностями, — отметил Вадим Козюлин. — Теоретически может действовать автономно, но пока, я так понимаю, решение по этому поводу не принято, в мире к этому вопросу относятся осторожно. Многие страны требуют в принципе запретить автономное вооружение, и сложно определить, какое решение будет в итоге принято. Как раз прямо в эти дни в режиме видеоконференции в ООН в Женеве ведется дискуссия по регулированию САС (смертоносные автономные системы), тех, которые могут без участия человека самостоятельно принимать решения об использовании оружия.

«Уран-9» применяет оружие по решению оператора, но в то же время у этого робота может появиться потенциал полной автономности, уточнил эксперт.

— Это оружие будущего, и немаловажно, что такого рода возможности, как у «Урана-9», а именно задействование искусственного интеллекта и определенные алгоритмы могут быть использованы на другой технике, в том числе и на старых образцах прошлого века — бронемашинах, танках, — добавил он.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. Эти маневры проводят раз в четыре года. К ним привлекают почти все воинские части вооруженных сил Белоруссии и крупную группировку Западного военного округа, в том числе силы Балтийского флота, подразделения ВДВ и специальные войска.

В этом году одна из главных задач на учениях — борьба с иррегулярными формированиями. Из-за ограничений международных договоров учения «Запад-2021» уступают по масштабу тем, что проводятся в Центральном и Восточном военных округах. В 2017 году в них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Роман Крецул

Анна Черепанова