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Президент Турции Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего БЛА "Акинчи"

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Источник изображения: Фото: anews.com.tr

ЦАМТО, 30 августа. Первый серийный высотный разведывательно-ударный БЛА большой продолжительности полета "Акинчи" (Akinci) поступил на вооружение в турецкую армию.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника "Акинчи", одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей страной в мире, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", – сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БЛА. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БЛА, которые изменили игру на мировой площадке".

"Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", – цитирует "РИА Новости" турецкого лидера.

Справка ЦАМТО

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июле этого года в ходе летных испытаний, проходивших в Летном учебно-испытательном центре в районе Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции, разведывательно-ударный БЛА "Акинчи" установил новый национальный рекорд.

По словам главы Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, в ходе испытательного полета, целью которого была проверка заявленных характеристик дальности и высоты полета, БЛА достиг высоты 38039 футов (11594 м). "Акинчи" находился в воздухе 25 часов 46 минут, преодолев 7507 км.

БЛА "Акинчи" совершил первый полет 6 декабря 2019 года. По состоянию на июль этого года в испытаниях на аэродроме Чорлу участвовали три опытных образца, которые выполнили 870 вылетов, а их общий налет достиг 347 часов.

В конце апреля этого года БЛА "Акинчи" впервые успешно произвел запуск управляемых малоразмерных боеприпасов МАМ-Т, МАМ-С и МАМ-L производства Roketsan.

Первый БЛА, выполненный в серийной версии, в июле прибыл в Чорлу для проведения испытаний.

Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал компанию Baykar подрядчиком разработки БЛА "Акинчи" в январе 2018 года. Летные испытания первого опытного образца начались 6 декабря 2019 года.

По данным Baykar, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акинчи" составляет 5500 кг, размах крыла 20 м, высота 4,1 м, длина 12,3 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS.

Согласно информации SSB, "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компанией Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Он также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, управляемые ракеты CIRIT, а также поступивший в серийное производство новейший боеприпас MAM-C. В зависимости от высоты пуска, MAM-C сможет поражать цели на дальности до 8 км.

На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и набор высокоточных бомб на базе Mk.82. Планируется вооружить аппарат и новой малоразмерной ракетой с лазерным наведением "Бозок", разрабатываемой Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK Sage). Первые испытания ракеты "Бозок" состоялись в июле 2018 года.

По заявлению SSB, Турция является одной из трех стран, разрабатывающих БЛА данного класса.

Предполагается, что программа "Акинчи" также позволит собрать данные и испытать технологии, которые будут использованы при разработке перспективного боевого БЛА (как ожидается, эта программа начнется в 2027 году).

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
AI
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БПЛА
ИТ
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