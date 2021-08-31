Президент Турции Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего БЛА "Акинчи"

ЦАМТО, 30 августа. Первый серийный высотный разведывательно-ударный БЛА большой продолжительности полета "Акинчи" (Akinci) поступил на вооружение в турецкую армию.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника "Акинчи", одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей страной в мире, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", – сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БЛА. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БЛА, которые изменили игру на мировой площадке".

"Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", – цитирует "РИА Новости" турецкого лидера.

Справка ЦАМТО

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июле этого года в ходе летных испытаний, проходивших в Летном учебно-испытательном центре в районе Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции, разведывательно-ударный БЛА "Акинчи" установил новый национальный рекорд.

По словам главы Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, в ходе испытательного полета, целью которого была проверка заявленных характеристик дальности и высоты полета, БЛА достиг высоты 38039 футов (11594 м). "Акинчи" находился в воздухе 25 часов 46 минут, преодолев 7507 км.

БЛА "Акинчи" совершил первый полет 6 декабря 2019 года. По состоянию на июль этого года в испытаниях на аэродроме Чорлу участвовали три опытных образца, которые выполнили 870 вылетов, а их общий налет достиг 347 часов.

В конце апреля этого года БЛА "Акинчи" впервые успешно произвел запуск управляемых малоразмерных боеприпасов МАМ-Т, МАМ-С и МАМ-L производства Roketsan.

Первый БЛА, выполненный в серийной версии, в июле прибыл в Чорлу для проведения испытаний.

Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал компанию Baykar подрядчиком разработки БЛА "Акинчи" в январе 2018 года. Летные испытания первого опытного образца начались 6 декабря 2019 года.

По данным Baykar, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акинчи" составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS.

Согласно информации SSB, "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компанией Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Он также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, управляемые ракеты CIRIT, а также поступивший в серийное производство новейший боеприпас MAM-C. В зависимости от высоты пуска, MAM-C сможет поражать цели на дальности до 8 км.

На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и набор высокоточных бомб на базе Mk.82. Планируется вооружить аппарат и новой малоразмерной ракетой с лазерным наведением "Бозок", разрабатываемой Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK Sage). Первые испытания ракеты "Бозок" состоялись в июле 2018 года.

По заявлению SSB, Турция является одной из трех стран, разрабатывающих БЛА данного класса.

Предполагается, что программа "Акинчи" также позволит собрать данные и испытать технологии, которые будут использованы при разработке перспективного боевого БЛА (как ожидается, эта программа начнется в 2027 году).