ВС Турции получили первый БЛА "Акинчи" класса HALE

ЦАМТО, 31 августа. На авиабазе "Чорлу" 29 августа состоялась официальная церемония передачи ВС Турции разработанного компанией Baykar высотного разведывательно-ударного БЛА большой продолжительности полета (класс HALE) "Акинчи".

Мероприятие состоялось в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как заявил на церемонии Р.Эрдоган, поставка "Акинчи" позволяет Турции войти в тройку самых передовых стран, обладающих данной технологией. По словам президента, турецкая оборонная промышленность станет локомотивом всех остальных успехов, которых Турция добьется в предстоящий период.

Как сообщал ЦАМТО, Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал компанию Baykar подрядчиком разработки БЛА "Акинчи" в январе 2018 года. Летные испытания первого опытного образца начались 6 декабря 2019 года. На текущий момент собраны три опытных образца, которые проходят испытания.

По данным Baykar, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акинчи" составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS.

Согласно информации Директората оборонной промышленности Турции (SSB), "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая ЭО/ИК камеры, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Он также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-T, MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты CIRIT и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".