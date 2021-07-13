Турецкий БЛА "Акинчи" достиг рекордной высоты

ЦАМТО, 12 июля. В ходе летных испытаний, проходивших в Летном учебно-испытательном центре в районе Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции, разведывательно-ударный БЛА "Акинчи" установил новый национальный рекорд, сообщил глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В ходе испытательного полета, целью которого была проверка заявленных характеристик дальности и высоты полета, БЛА достиг высоты 38039 футов (11594 м). "Акинчи" находился в воздухе 25 часов 46 минут, преодолев 7507 км.

БЛА "Акинчи" совершил первый полет 6 декабря 2019 года. В настоящее время в испытаниях на аэродроме Чорлу участвуют три опытных образца. На текущий момент эти БЛА выполнили 870 вылетов, а их общий налет достиг 347 часов 28 минут.

В конце апреля БЛА "Акинчи" впервые успешно произвел запуск управляемых малоразмерных боеприпасов МАМ-Т, МАМ-С и МАМ-L производства Roketsan. Первые испытательный полет с боеприпасами аппарат PT-3 выполнил 17 апреля, второй – 21 апреля.

По информации Daily Sabah, серийное производство "Акинчи" уже началось, а первые поставки запланированы на текущий год. Первый БЛА, выполненный в серийной версии, уже прибыл в Чорлу для испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал компанию Baykar подрядчиком разработки БЛА "Акинчи" в январе 2018 года. Летные испытания первого опытного образца начались 6 декабря 2019 года.

По данным Baykar, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акинчи" составит 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS.