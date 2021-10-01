Турецкие «Рейдеры» у границ России

Анкара активизировала работы в области разработки беспилотных систем

В статье «Оборонпром Турции задает вектор в создании оружия XXI века», опубликованной в прошлом номере «НВО», ее автор Сергей Козлов, анализируя итоги работы стамбульской международной выставки вооружений и военной техники IDEF 2021, отмечает резкий качественный рывок, который за последние годы сделал турецкий военно-промышленный комплекс. При этом одним из направлений, в котором Анкара добилась наиболее существенных успехов, стало создание различных роботизированных систем, в особенности – воздушных дронов. «Турция вошла в тройку мировых лидеров по разработке ударных беспилотников», – подчеркивает Сергей Козлов.

Действительно, многие годы турецкие разработчики беспилотной авиатехники находились в тени своих коллег из других стран мира, имевших перед ними значительную, зачастую исчислявшуюся десятилетиями фору в этой сфере. Достаточно сказать, что в «джейнсовском» справочнике «Unmanned Aerial Vehicles and Targets» десятилетней давности, в разделе «Турция» упоминалось всего о двух беспилотниках компании Turkish Aerospace Industries (TAI, также часто упоминается в прессе под оригинальным турецким названием – TUSAS), тогда как, к примеру, в российском разделе этого труда можно было найти информацию о 27 дронах разного класса и назначения.

Однако после активного применения Анкарой разведывательно-ударных дронов национальной разработки в ходе операций в Сирии и Ливии и, самое главное, по итогам масштабной информационной кампании по популяризации их боевого применения в ходе недавнего конфликта в Закавказье, о турецких беспилотниках заговорили в буквальном смысле все: военные эксперты, журналисты и многочисленные простые обыватели. Причем ряд экспертов даже поспешили заявить о начале новой эры – «эры войн роботов».

Безусловно, последнее – определенный перебор, но зерно истины в этом все же есть: за относительно короткий промежуток времени – всего-то порядка двух десятков лет – Анкара совершила резкий рывок в сфере разработки и боевого применения беспилотной авиатехники, быстро перейдя от закупки иностранных образцов к созданию и серийному выпуску собственных дронов малого, а затем и среднего класса.

Ну а совсем недавно – 29 августа – турецкие военные получили в свое распоряжение первый тяжелый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат национальной разработки, способный нести «умные» авиабомбы, управляемые ракеты класса «воздух–воздух» и даже крылатые ракеты с дальностью пуска до 250 км.

«Новый символ инженерных возможностей Турции, новый представитель нашей независимости в небе», – написал в своем Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по поводу передачи первого беспилотника тяжелого класса.

ОТ АВТОКОМПОНЕНТОВ – К БЕСПИЛОТНИКАМ

Примечательно, что разработчик нового разведывательно-ударного дрона – компания Baykar Makina, основанная Оздемиром Байрактаром в 1984 году, вначале занималась выпуском автомобильных компонентов в рамках программы по созданию национального автопрома. Лишь в 2000 году ее специалисты впервые приступили к работам в сфере беспилотной авиации, а уже в 2004 году они провели успешные летные испытания первой своей разработки – беспилотника класса «мини», на котором к тому же были применены турецкие радиоэлектронные системы и программное обеспечение.

Работы в данной области резко активизировались после того, как это направление в Baykar Makina возглавил один из трех сыновей ее основателя – Сельчук Байрактар. Именно под его руководством и был создан ставший теперь уже всемирно известным разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar ТВ2. Причем этот дрон, чье название в переводе с турецкого означает «Знаменосец», позиционируется сегодня едва ли не как новое «чудо-оружие» турецкой армии, «меняющее правила ведения войны».

Безусловно, такие утверждения являются несколько надуманными, поскольку до появления турецких «Знаменосцев» разведывательно-ударные беспилотники уже многие годы активно применялись армиями и спецслужбами целого ряда государств мира – в первую очередь Израиля и Соединенных Штатов – в борьбе с террористическими и повстанческими формированиями, а равно и в ходе вооруженных конфликтов различной интенсивности. Поэтому говорить о том, что именно дроны Bayraktar ТВ2 изменили правила ведения войны, как представляется, совершенно не приходится.

С другой стороны, турецкие специалисты, основываясь на полученном опыте и широко применяя на практике новейшие достижения мировой науки и техники, смогли за очень короткий промежуток времени перейти, как говорится, в высшую лигу разработчиков беспилотной авиатехники. При этом они не боятся экспериментировать и даже идти на определенный риск, что в конечном итоге приносит свои плоды. Кроме того, им удалось добиться существенного снижения стоимости своих крылатых роботов, а это, в свою очередь, обеспечило возможность их массового производства и к тому же снизило стоимость их послепродажного обслуживания. Среди прочего это, кстати, привело и к успехам на международном рынке авиационных вооружений и военной техники.

Все сказанное выше вполне справедливо и в отношении программы разработки и серийного выпуска дронов Bayraktar ТВ2, которые постоянно совершенствуются и обретают все новые возможности: вначале аппараты получили спутниковую систему связи, что расширило спектр их боевого применения, а в 2022 году, по словам главного технического директора компании-разработчика Сельчука Байрактара, в воздух должен подняться радикально доработанный вариант «Знаменосца», получивший обозначение Bayraktar ТВ3 и предназначенный для базирования на универсальном десантном корабле «Анадолу» (TCG Anadolu, L-400). Будущий флагман ВМС Турции, который зачастую рассматривается как легкий авианосец, планировалось передать флоту в 2020 году – он может нести до 50 дронов Bayraktar TB3, а также другую авиационную технику.

Впрочем, эта статья посвящена не этому семейству дронов, а следующему – более амбициозному – проекту в области беспилотной авиации, который успешно осуществили специалисты компании Baykar Makina, – созданию более крупного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата, которому присвоили обозначение Bayraktar Akinci (далее – Akinci). Кстати, название Akinci, которое произносится как «Акынджи», в дословном переводе с турецкого означает «Рейдер» – именно так называется вид турецкой легкой кавалерии, хорошо проявивший себя в войнах прошлого.

Этот аппарат относится уже к классу HALE (High Altitude Long Endurance), то есть высотных БЛА большой продолжительности (дальности) полета, и благодаря своим тактико-техническим характеристикам и внушительной массе разнообразной полезной нагрузки, включая высокоточные авиационные средства поражения, способен не только вести оперативно-тактическую и оперативно-стратегическую разведку, но еще и наносить мощные удары по наземным и, возможно, надводным целям противника, и даже атаковать воздушные цели (правда, судя по всему, не слишком скоростные и не защищенные). Бесстрашный страж – так часто называют в турецких источниках новый беспилотник.

«Akinci – это высокотехнологичная машина, – подчеркивает главный технический директор компании-разработчика Сельчук Байрактар в документальном фильме «Akinci», посвященном этому проекту и размещенном в аккаунте компании-разработчика на Youtube. – В мире существует всего несколько стран, которые могут изготовить летательный аппарат такого класса». Этот фильм, кстати, готовился в течение 15 месяцев и за чуть более года после премьеры набрал уже более 5,3 млн просмотров, став настоящим техноблокбастером.

УКРАИНСКОЕ «СЕРДЦЕ» ТУРЕЦКОГО ДРОНА

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Akinci построен по нормальной аэродинамической схеме, причем в его конструкции максимально широкое применение нашли различные современные композиционные материалы – в основном, видимо, углепластики, армированные кевларом. Также разработчиками были реализованы отдельные меры, направленные на снижение заметности аппарата в разных диапазонах.

Фюзеляж дрона имеет изогнутую, так называемую S-образную форму, что вкупе с крылом типа «чайка» большого удлинения, имеющим шарклеты в концевой части, придает беспилотнику вид, схожий с летучей рыбой. Это часто подмечают журналисты.

Хвостовое оперение рассматриваемого беспилотника выполнено по классической схеме – включает вертикальный киль и горизонтальный стабилизатор, плоскости которого незначительно отклонены вниз. Шасси – трехопорное убирающееся: носовая стойка убирается в фюзеляж вперед по полету в закрываемую створками нишу, а основные стойки – назад по полету в закрываемые створками ниши в фюзеляже.

Силовая установка аппарата построена на базе двух турбовинтовых двигателей, приводящих во вращение пятилопастные воздушные винты. Сегодня на беспилотниках установлены турбовинтовые двигатели АИ-450Т мощностью на взлетном режиме 450 л.с. каждый разработки украинского ГП «ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.И. Ивченко». Контракт на поставку 20 двигателей по цене 640–660 тыс. долл. за пару был подписан в рамках офсетного пакета к соглашению о закупке Украиной партии дронов Bayraktar TB2: в 2018 году поставлено 4 двигателя, в 2019 году – 6, а в 2020 году – 10 двигателей. Это косвенно свидетельствует о том, что разработчик имеет контракт как минимум на постройку 10 аппаратов типа Akinci – трех летных прототипов и семи серийных дронов.

Однако еще в ноябре 2020 года новостной и аналитический ресурс Global Defense Corp (www.globaldefensecorp.com) со ссылкой на главного технического директора компании-разработчика Сельчука Байрактара сообщил, что принято принципиальное решение устанавливать на Bayraktar TB2 и Akinci двигатели турецкого производства. А в январе 2021 года глава турецкой двигателестроительной компании Tusas Engine Industries (TEI) Махмут Акшит заявил СМИ, что на всех крупных турецких беспилотниках, таких как Anka, Aksungur и Akinci, будут ставиться турбодизельные двигатели национальной разработки типа PD222 взлетной мощностью 220 л.с. При этом вариант рассматриваемого нами беспилотника с такими двигателями получит обозначение Akinci-C.

В начале февраля 2021 года Сельчук Байрактар подтвердил в Twitter, что на производимых его компанией разведывательно-ударных беспилотниках отныне будут применяться двигатели турецкой разработки, которые отвечают всем требованиям (причем он отметил, что двигатель, прошедший испытания месяц назад, был не опытным, а серийным). Речь шла о дронах Akinci и Bayraktar TB2 (последний после оснащения новыми двигателями и системой спутниковой связи и станет тем самым Bayraktar TB3, о котором я упоминал в своей статье несколько ранее).

Впрочем, пока все же не совсем понятно, как один и тот же двигатель сможет с одинаковой эффективностью работать на летательных аппаратах столь разной размерности: на 3,3‑тонном дроне Aksungur, разработанном компанией Turkish Aerospace Industries, и на 5,5‑тонном беспилотнике Akinci, которому посвящен этот материал.

ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО, НО…

Говоря о вкладе украинского авиапрома в создание Akinci, следует отметить еще и вот что. Предположительно, украинские специалисты предоставили своим турецким коллегам также некие новейшие композиционные материалы и поделились с ними имеющимся опытом в проектировании крупных летательных аппаратов.

Министр национальной обороны Хулуси Акар (справа) внимательно следит за всеми новинками турецкого ОПК. 15-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEF’21). Источник: www.msb.gov.tr

В частности, в СМИ сообщалось, что такое сотрудничество осуществлялось в рамках деятельности совместного предприятия в области разработки высокоточного оружия и аэрокосмических технологий, созданного ГК «Укрспецэкспорт» (в составе ГК «Укроборонпром») и группой Baykar Defence в рамках соглашения, подписанного во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 8 августа 2019 года.

«Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akinci станет одним из первых проектов специального предприятия, образованного государственной компанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав «Укроборонпрома», и турецкой компанией Baykar Defence», – указывалось в этой связи в сообщении от 20 августа 2019 года, размещенном на сайте ГК «Укроборонпром».

«Ударный БПЛА нового поколения Akinci разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ – возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограммов, – приводились в указанном сообщении слова гендиректора ГК «Укроборонпром» Павла Букина. – Это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации».

Впрочем, официального подтверждения такому широкому вкладу украинского авиапрома в создание своего нового разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата турецкая сторона не делала, так что на текущий момент явным участием Киева в проекте Анкары, хорошо видимым даже невооруженным глазом, можно считать все же предоставление турбовинтовых двигателей, о чем было сказано выше.

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ «РЕЙДЕРА»

Особо необходимо отметить тот факт, что установленная на беспилотнике Akinci современная система управления имеет трехкратное резервирование и позволяет ему уверенно осуществлять в полностью автономном режиме взлет, полет по маршруту и посадку. Также дрон может работать в полуавтономном режиме или в рабочем режиме под полным контролем операторов, находящихся за рабочими местами в наземной станции управления. Последняя может поставляться заказчику в трех вариантах исполнения: стационарном варианте (оборудуется в помещении), в быстровозводимом укрытии и в мобильном варианте на шасси грузового автомобиля-трейлера.

Система связи – комбинированная: дуплексная система спутниковой связи (Dual SatCom System) и дуплексная система радиосвязи в зоне прямой видимости (Dual LOS Communication System). Стоит отметить, что наличие на борту БЛА системы спутниковой связи позволяет обеспечить надежное управление им на существенно большей дальности.

Беспилотник Akinci будет оснащаться многоцелевой бортовой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, системой предупреждения столкновения в воздухе и оптико-электронной системой наблюдения и прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System – «прицельная система с общей апертурой») с оптическим и инфракрасным каналами и встроенным лазерным дальномером-целеуказателем, которая разработана и выпускается турецкой компанией Aselsan. Он также сможет нести в базовом варианте еще и контейнер со средствами радиоэлектронной разведки либо средства радиоэлектронной борьбы или обеспечения (поддержки). Все они, как утверждается, национальной разработки и производства.

Благодаря наличию современной вычислительной системы, включающей шесть цифровых вычислительных машин (не говоря о почти 40 мини-компьютерах, отвечающих за работу различных подсистем дрона) и обладающей элементами искусственного интеллекта, крылатый «Рейдер», по словам его разработчика, будет способен не только собирать при помощи своих бортовых систем различную информацию об окружающей обстановке, но и оперативно выполнять ее качественные обработку и анализ. Кроме того, «искусственный разум» обеспечит дрону владение ситуацией по маршруту следования, в том числе позволит ему заблаговременно выявлять различные цели, классифицировать их и определять их точные координаты – в том числе для последующего их поражения.

«Мы выполняем научно-исследовательскую работу, направленную на то, чтобы летательный аппарат мог работать самостоятельно, – отмечал в этой связи в упомянутом фильме Толга Бююкязы, руководитель подразделения искусственного интеллекта и встроенных программных технологий в компании-разработчике. – Как подразделение объектного программного обеспечения и искусственного интеллекта мы несем ответственность за интерфейс, который управляет летательным аппаратом, разными полезными нагрузками, приложениями для карт и видео в этом интерфейсе, а также делаем летательный аппарат умнее, используя изображения и сигналы в деятельности искусственного интеллекта».

ДЛИННЫЕ РУКИ «РЕЙДЕРА»

Согласно информации, представленной на сайте разработчика, Akinci будет иметь следующие характеристики: максимальная длина – 12,2 м, высота – 4,1 м, размах крыла – 20,0 м, максимальная взлетная масса – 5500 кг, максимальная масса полезной нагрузки и вооружения – 1350 кг (в том числе внутри – 450 кг, а на восьми узлах внешней подвески – до 900 кг), крейсерская скорость – 241 км/ч, максимальная скорость – 361 км/ч, рабочая высота – 9144 м, максимальная высота – 12 192 м, продолжительность полета – не менее 24 часов.

Вооружение, размещаемое на внешней подвеске, может включать широкий спектр авиационных средств поражения: тактические крылатые ракеты SOM-A (стартовая масса – около 620 кг, дальность пуска – 250 км) разработки TUBITAK SAGE с инерциально-спутниковой системой наведения и коррекцией по рельефу местности и оснащенные осколочно-фугасной боевой частью массой около 230 кг; управляемые (УАБ) и корректируемые (КАБ) варианты свободно падающих бомб серии Mk81, Mk82 и Mk83 с навесными комплектами наведения местной разработки; малогабаритные КАБ с полуактивным лазерным наведением MAM-C (масса – 6,5 кг) с осколочно-фугасной и MAM-L (22 кг) с термобарической боевой частью разработки компании Roketsan и Bozok от TUBITAK SAGE; УАБ типа MAM-T калибра 94 кг разработки Roketsan – с инерциально-спутниковым и лазерным наведением, а также противотанковые управляемые ракеты L-UMTAS и мини-ракеты Cirit (обе – с лазерной системой наведения, разработчик – компания Roketsan).

Кроме того, Akinci сможет нести и два типа новейших турецких управляемых ракет (УР) класса «воздух-воздух»: УР типа Gokdogan с инфракрасной головкой самонаведения и дальностью пуска 25–30 км и/или УР типа Bozdogan с активной радиолокационной головкой самонаведения и дальностью пуска до 65 км. Обе они разработаны TUBITAK SAGE в рамках реализации программы Goktug.

Замечу, кстати, что обычно TUBITAK SAGE характеризуют как компанию, но на самом деле за этим названием скрывается расположенный в Анкаре Научно-исследовательский институт оборонной промышленности (Savunma Sanayii Arastirma ve Gelistirme Enstitusu – SAGE), который организационно входит в контур управления Совета по научно-техническим исследованиям Турции (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu – TUBITAK). Отсюда и его название – TUBITAK SAGE.

ОТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ДО ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ ВСЕГО ДВА ГОДА

Активные работы по сборке первого летного прототипа нового разведывательно-ударного БЛА были начаты турецкими инженерами в первой половине 2019 года, а 27 июня прошла защита результатов этапа предварительного проектирования нового дрона, в которой приняли участие специалисты компании-разработчика и ее партнеров, а также представители Вооруженных сил и оборонной промышленности Турции.

После этого программа перешла в заключительную фазу, а уже 2 августа на первом летном прототипе (PT-1) начался этап наземных испытаний, в ходе которого разработчик одним из первых испытал в виртуальном полете систему управления и другие основные системы беспилотника. Наконец, 1 сентября на Akinci успешно прошла первая гонка двигателей, а 19 октября беспилотник был отправлен автомобильным транспортом на базу в Чорлу (военный аэродром в провинции Текирдаг, где также расположен центр летных испытаний и подготовки персонала для этих беспилотных летательных аппаратов). Здесь турецкий «Рейдер» 2 ноября начал рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе аэродрома, а 6 декабря поднялся в небо. И хотя первый полет длился всего 16 минут, он стал знаковым не только для этой конкретной программы, но и для всей авиационной промышленности Турции, перешедшей, таким образом, на совершенно новый уровень.

«Это исторический момент для Турции. Мы работали днем и ночью для его осуществления, – отметил в этой связи генеральный директор компании-разработчика Халук Байрактар. – Все основные системы и подсистемы на Akinci во время полета работали очень хорошо. Сейчас мы продолжаем отработку подсистем, анализ телеметрии, оптимизацию летных показателей и системы управления. Кроме того, в дальнейшем будут проводиться работы по интеграции (на борт БЛА) полезной нагрузки – от «умных» боеприпасов до систем радиоэлектронной поддержки, радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой и системы спутниковой связи».

Второй летный прототип PT-2 был облетан в августе 2020 года, причем 19 августа в ходе очередного испытательного полета он достиг высоты 20 тыс. футов (6096 м). Ну а 23 августа уже первый летный прототип PT-1 в ходе испытательного полета продолжительностью 3 часа 22 минуты поднялся на высоту 30 тыс. футов (9144 м). Именно с этого дрона 22 апреля и были выполнены первые сбросы КАБ и УАБ типов MAM-C, MAM-L и MAM-T, успешно поразивших наземные мишени.

Наконец, 27 марта в воздух был поднят третий летный прототип нового дрона РТ-3, а 19 мая – и первый серийный аппарат S-1. Следует добавить, что 8 июля один из «Рейдеров» установил новый национальный рекорд – в ходе полета, продолжавшегося 25 часов 46 минут, он достиг высоты 38 039 футов (ок. 11 594 м), а 10 июля дрон, имея на борту полезную нагрузку 1360 кг, совершил полет продолжительностью 13 часов 24 минуты, большая часть которого прошла на высоте 30 тыс. футов (9144 м).

«18 лет назад мы работали над беспилотным самолетиком, который весил всего 5 кг. Сейчас у нас уже есть 5,5-тонный аппарат, и мы интенсивно работаем над новыми технологиями», – с гордостью говорит генеральный директор компании-разработчика рассматриваемого нами разведывательно-ударного дрона Халук Байрактар.

И действительно, успехам компании, всего за 20 лет прошедшей путь от первых попыток разобраться в том, как проектировать запускаемые с руки мини-дроны, до запуска в серию 5,5-тонного летательного аппарата, оснащенного современными образцами высокоточного вооружения, можно только позавидовать. В турецкой англоязычной прессе компанию в этой связи, кстати, уже называют не иначе как «drone magnate», что можно перевести с английского как «магнат дронов».

БУДУЩЕЕ – ЗА ДРОНАМИ-ИСТРЕБИТЕЛЯМИ

29 августа в ходе торжественной церемонии, проходившей в северо-западной области (иле) Турции Текирдаг в присутствии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, национальным Вооруженным силам был передан первый серийный беспилотник Akinci, завершивший к тому моменту все положенные испытания.

Причем это мероприятие получило широкую огласку в местной и зарубежной прессе и имело весьма широкий резонанс в политических кругах. И произошло это не только по той причине, что Анкара так уверенно и стремительно ворвалась в малочисленную привилегированную группу разработчиков крупноразмерных разведывательно-ударных беспилотников (пусть и не состоящих, как говорится, «на все сто» из компонентов национального производства), но еще и в связи с теми словами, которые были озвучены в ходе этой церемонии высокопоставленными лицами.

«Любой, кто хочет сдвинуть с места хотя бы крошечный камень в нашем регионе, сначала должен будет взглянуть на Турцию, получить ее согласие и оценить ее подход к миру и стабильности», – приводит, в частности, слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, произнесенные им на указанном мероприятии, местное издание Daily Sabah.

Судя по всему, именно серьезные успехи последних лет в создании различных образцов современных вооружений, военной и специальной техники – в том числе таких высокотехнологичных, как дрон Akinci, и таких высокоточных, как крылатые ракеты SOM, а также активное наращивание Анкарой своего военного, военно-промышленного и экономического потенциала и, что немаловажно, существенное расширение геополитического влияния Турции, позволяет ее лидеру делать такие громкие заявления.

Однако планы у турецких специалистов – еще более грандиозные. «К 2023 году у нас будут беспилотные истребители», – утверждает главный технический директор разработавшей «Знаменосец» и «Рейдер» компании Сельчук Байрактар. Некоторые данные по этому летательному аппарату были обнародованы летом. Впрочем, рассказ о машинах такого класса – а над ними в Турции кроме группы Baykar работают и специалисты компании TAI (проект Goksungur) – тема отдельного материала.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт.