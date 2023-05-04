Турция стала мировым лидером по экспорту средневысотных и высотных БЛА большой продолжительности полета

ЦАМТО, 3 мая. Турция за последние три года вышла в мировые лидеры по экспорту в сегменте средневысотных и высотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE и HALE).

Стремительный рост спроса на турецкие беспилотники начался после успешного применения ВС Азербайджана БЛА "Байрактар TB2" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года. Однако успешное применение БЛА "Байрактар TB2" ВС Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте было обусловлено, в первую очередь, слабой системой ПВО Армении. Развенчание "исключительной эффективности" "Байрактар TB2" состоялось в ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине, где турецкий БЛА стал легкой мишенью для российских систем ПВО.

Тем не менее, это не повлияло на имидж "Байрактар TB2", завоеванный в ходе его применения Нагоном Карабахе, а ранее в Сирии и Ливии, и экспортные заказы на него продолжают расти вплоть до настоящего времени.

Ниже приведен материал по экспортным поставкам БЛА Турцией. Оценка поставок БЛА по странам-заказчикам приведена в сравнении с общим экспортом ВиВТ Турцией и военными расходами Анкары.

Экспорт вооружений предприятий ОПК Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экспорт вооружений предприятий ОПК страны в 2022 году достиг рекордного объема и составил 4,4 млрд. долл.

Как сообщает Daily Sabah, Р.Эрдоган заявил об этом 9 января 2023 года на мероприятии в провинции Сакарья, где состоялась приемка ВС Турции шести самоходных артиллерийских установок Firtina нового поколения.

Р.Эрдоган отметил существенно возросший уровень возможностей оборонной промышленности Турции, подчеркнув, что внешняя зависимость страны в этом секторе упала до 20% с 80% около двух десятилетий назад. "Наш оборонный экспорт, который 20 лет назад составлял всего 248 млн. долл., в 2022 году побил рекорд – 4,4 млрд. долл.", – сказал президент Турции.

По его словам, годовой бюджет, выделяемый на НИОКР в отрасли, достиг в 2022 году 1,5 млрд. долл. по сравнению с 49 млн. долл. в 2002 году, когда к власти пришла правящая Партия справедливости и развития (ПСР). "Тем самым мы совершили революцию в оборонной промышленности", – отметил турецкий президент.

По данным Организации турецких оборонных и аэрокосмических производителей SaSaD, общий, объем продаж турецкого ОПК в 2021 году достиг 10,1 млрд. долл. При этом экспорт составил 3,2 млрд. долл., превысив на 23% импорт в размере 2,6 млрд. долл. В том же году турецкие компании получили новые заказы на сумму 8,5 млрд. долл. В отрасли занято 75 тыс. человек, ежегодно на исследования и разработки выделяется 1,6 млрд. долл.

Оборонный сектор Турции в настоящее время включает более 2000 компаний (56 в 2002 году). Стоимостной объем проектов, запущенных в 2022 году, составил 5,5 млрд. долл., а общий пакет заказов турецкого ОПК, по словам Р.Эрдогана, в настоящее время составляет более 60 млрд. долл., а включая тендерные процедуры – 75 млрд. долл.

Общая оценка экспорта БЛА по странам-импортерам

По оценке турецкого оборонного аналитика Озгура Экси, рост экспорта ПВН в 2022 году после двухлетнего спада во время пандемии в 2020 и 2021 гг., связан, в первую очередь, с беспилотными системами.

Только за первую половину 2022 года Турция заключила контракты на поставку 96 БЛА различным международным заказчикам, включая Польшу (самый крупный заказчик), которая стала первым европейским покупателем БЛА "Байрактар TB2" разработки Baykar.

По оценке ЦАМТО, на текущий момент официально подтвержденными заказчиками БЛА "Байрактар TB2", "Анка-S" и "Аксунгур (все БЛА класса MALE), являются 23 страны, в том числе Азербайджан, Албания, Ангола, Алжир, Бангладеш, Джибути, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Марокко, Нигер, Пакистан, Польша, Румыния, Того, Тунис, Туркменистан, Украина и Эфиопия. Заказчиком тактических БЛА "Караел-SU" является Саудовская Аравия. То есть всего это 24 страны.

Из них только пять стран заключили контракты на импорт БЛА класса MALE до начала нагорно-карабахского конфликта (сентябрь-ноябрь 2020 года). Это Азербайджан, Катар, Ливия, Туркменистан и Украина. Причем Украина осуществляет импорт БЛА "Байрактар TB2" вплоть до настоящего времени.

В продвинутой стадии находятся переговоры по поставке турецких БЛА класса MALE еще с пятью странами: Малайзия, ОАЭ, Португалия, Сербия и Словакия.

В целом это 29 стран-заказчиков на импорт турецких БЛА класса MALE.

Следует отметить, что, по данным Baykar, по состоянию на конец января 2023 года число стран, заказавших самые популярные на рынке БЛА "Байрактар TB2", возросло до 28. При этом Baykar не перечисляет всех заказчиков. Возможно, также имеются в виду страны, с которыми ведутся переговоры. По состоянию на апрель 2023 года официально подтверждены заказы на поставку БЛА "Байрактар TB2" в 20 стран (плюс по 4 странам переговоры находятся в продвинутой стадии – ОАЭ, Португалия, Сербия и Словакия).

Представители ОПК Турции сообщают, что потенциальными покупателями беспилотников турецкого производства также могут стать Буркина-Фасо (возможно, контракт с этой страной уже заключен), Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Босния и Герцеговина, Нигерия и Уругвай.

В целом это уже 38 стран, которые заключили контракты, ведут переговоры или проявили повышенный интерес к турецким БЛА класса MALE. Это колоссальный рынок и продвижение Турцией национальных БЛА можно рассматривать как огромный успех.

Компания Baykar на текущий момент может производить на своих мощностях до 200 БЛА в год и стремится увеличить этот показатель до 500 ед. В 2022 году компания подписала экспортные контракты на сумму 1,18 млрд. долл., что составляет 99,3% от общего объема заключенных в 2022 году контрактов (то есть в 2022 году компания работала с ориентацией исключительно на экспорт).

БЛА "Байрактар TB2" в настоящее время является основным экспортным продуктом ОПК Турции. По данным компании, по состоянию на сентябрь 2022 года Baykar произвела более 400 БЛА "Байрактар TB2".

Следует отметить, что зарубежные оборонные аналитики в последнее время начали называть "Байрактар TB2" "инструментом продвижения коммерческих и геополитических интересов Турции".

Как уже было сказано выше, спецоперация на Украине подтвердила, что "Байрактар TB2" эффективны при проведении операций против партизанских формирований в условиях отсутствия средств ПВО. В конвенциональной же войне, несмотря на свои ударные возможности, БЛА достаточно быстро поражаются средствами ПВО. По последней информации с начала спецоперации на Украине российские средства ПВО сбили около 90 БЛА "Байрактар TB2".

Тем не менее, спрос на турецкие БЛА продолжает расти. Это касается стран из многих регионов мира. В частности, многие африканские государства все чаще приобретают турецкие БЛА для применения в операциях против вооруженных бандформирований.

Покупателей, в числе которых достаточно бедные страны, привлекает возможность получения разведывательно-ударной воздушной платформы без необходимости выделения больших финансовых ресурсов на поставку оборудования и времени на подготовку операторов.

Расходы на оборону

Согласно бюджетным документам, расходы Турции на оборону в период 2023-2025 гг. резко возрастут и составят около 2% ВВП.

Как сообщила 21 октября 2022 года газета Daily Sabah, проект бюджета на 2023 ф.г. предусматривает расходы на оборону в размере 1,74% ВВП (ожидается, что эта цифра в реальном выражении в итоге снизится до 1,63% ВВП в связи с высоким уровнем инфляции), а затем оборонный бюджет выйдет на уровень 2% ВВП в течение двухлетнего периода (2024-2025 гг.).

Согласно бюджетным полномочиям, Турция в 2023 ф.г. выделит на оборону 268,6 млрд. турецких лир (14,4 млрд. долл.), 327,5 млрд. турецких лир – в 2024 году и 378,1 млрд. турецких лир – в 2025 году.

Сумма, выделенная в 2023 ф.г. на НИОКР в расходной части бюджета составит рекордную сумму в 4,289 млрд. турецких лир. В настоящее время в Турции реализуется более 760 проектов в оборонной промышленности, общий стоимостной объем которых превышает 70 млрд. долл.

Из общих расходов на оборону в 268,6 млрд. турецких лир в 2023 ф.г. около 254,5 млрд. турецких лир будет выделено непосредственно "на оборону". Объем финансирования по секретной статье военных расходов, не включенной в общую классификацию, составит 8,2 млрд. турецких лир. Помимо этого, 4,289 млрд. турецких лир будет выделено на НИОКР, 597 млн. турецких лир – на "иностранную военную помощь", 1 млрд. турецких лир – на "гражданскую оборону".

Издание отмечает, что последнее десятилетие было ознаменовано "интенсивными усилиями Турции по обеспечению самодостаточности в оборонной промышленности".

Положение Турции в сегменте экспорта средневысотных и высотных БЛА большой продолжительности полета

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем экспортных продаж новых средневысотных и высотных БЛА большой продолжительности полета составит не менее 355 ед. на сумму 12,688 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В данной категории учтены средневысотные и высотные БЛА большой продолжительности полета класса MALE (Medium-AltitudeLong-Endurance) и HALE (High-AltitudeLong-Endurance) по западной классификации.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) в данной категории было поставлено на экспорт или произведено по лицензии около 300 новых БЛА на сумму 8,436 млрд. долл. Все аппараты были новой постройки.

На текущий момент (март 2023 года) портфель заказов на поставку новых БЛА в данной категории на период 2023-2026 гг. по количественному параметру вырос по сравнению с периодом 2019-2022 гг. на 18,33%. По стоимостному параметру рост составляет 50,40%.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в современных средневысотных и стратегических БЛА на мировом рынке составила 75 ед. в год. В следующем 4-летнем периоде (2023-2026 гг.) ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 89 ед.

Первое место в рейтинге по количественному параметру с БЛА "Байрактар TB2", "Анка-S" и "Аксунгур" заняла Турция (403 ед. на сумму 3,7 млрд. долл.). В первый 4-летний период на экспорт был поставлен 191 аппарат на сумму 1,304 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. по состоянию на конец 2022 года составляет 212 БЛА ориентировочной общей стоимостью 2,396 млрд. долл.

В сегменте тактических БЛА Турция реализует масштабную программу с Саудовской Аравией, что обеспечило Анкаре 5 место в рейтинге экспортеров тактических БЛА по количественному параметру.

Пятое место с предложением на рынок тактического БЛА "Карайел-SU" занимает Турция (46 ед. на сумму 199,5 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 16 БЛА на сумму 69,4 млн. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. составляет на текущий момент 30 БЛА на сумму 130,1 млн. долл.

Благодаря доходам от экспорта компании Baykar, Turkish Aerospace Industries, Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. и другие получают ресурсы для разработки таких платформ, как перспективный боевой БЛА MIUS и "Байрактар TB3", доработки платформ "Акинчи", "Аксунгур", "Анка" и других.

Характеристики турецких БЛА, поставляемых на экспорт

БЛА "Байрактар TB2"

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг оснащен одним двигателем внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

Версия "Байрактар TB2S" (SIHA) имеет слегка измененный дизайн для размещения используемой для спутниковой связи антенны SATCOM, позволяющей БЛА работать в более широкой зоне и на большей дальности.

БЛА "Анка"

Размах крыла БЛА "Анка" составляет 17,5 м, длина – 8,6 м, высота – 3,25 м, максимальный взлетный вес – 1700 кг, вес полезной нагрузки – 350 кг, практический потолок – 30 тыс. футов (9144 м). БЛА оснащен двигателем на тяжелом топливе мощностью 155 л.с. и развивает крейсерскую скорость 110-135 узлов. Максимальная продолжительность полета составляет около 30 ч, дальность действия – до 250 км.

БЛА семейства "Анка" класса MALE предназначен для ведения разведки, обнаружения, идентификации и поражения целей в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях. Аппарат может оснащаться ЭО/ИК полезной нагрузкой, РЛС с синтезированной апертурой, защищенными средствами связи, автоматической системой взлета и посадки, малоразмерными боеприпасами MAM-L и MAM-C.

Разработанный TAI опытный образец БЛА "Анка" совершил первый полет 30 октября 2010 года. Испытания завершились в январе 2013 года. Контракт на серийное производство 10 БЛА вооруженной версии "Анка-S" был подписан в октябре 2013 года.

Первые два БЛА были переданы ВC Турции в феврале 2018 года, поставка всех 10 БЛА была завершена в 2019 году. От ранее разработанных "Анка A/B" версия "Анка-S" отличается наличием защищенной системы связи, включающей систему спутниковой связи, оснащением системой прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System) и возможностью применения малоразмерных боеприпасов.

БЛА "Анка-S"

БЛА "Анка-S" – средневысотный БЛА большой продолжительности полета (класс MALE), который может применяться в любое время суток для ведения разведки, обнаружения и поражения целей. Аппарат оборудован двигателем PD-170 производства TUSAS TEI мощностью 170 л.с., может находиться в воздухе на высотах до 30 тыс. футов до 24 часов, нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Максимальная скорость полета БЛА – 217 км/ч.

Вариант "Анка-S" оснащен модифицированным обтекателем с антенной спутниковой связи Viasat VR-18C, которая обеспечивает безопасную связь за пределами прямой видимости. Вооружение БЛА могут составить восемь 2,75-дюймовых управляемых ракет CIRIT разработки турецкой Roketsan или 4 ракеты MAM-L.

БЛА "Анка" совершил первый полет 30 октября 2010 года и был принят на вооружение ВС Турции в 2017 году.

БЛА "Аксунгур"

БЛА "Аксунгур" (класс MALE) разработан компанией Turkish Aerospace Industries с использованием наработок, полученных в рамках проекта БЛА "Анка", который состоит на вооружении ВС Турции. БЛА обладает существенно лучшими характеристиками и может применяться для сбора информации, наблюдения, разведки, морского патрулирования и нанесения ударов в любое время суток и сложных погодных условиях.

Аппарат с высокорасположенным крылом выполнен по двухбалочной схеме, оснащен убирающимся трехопорным шасси, двумя разработанными Tusas Engine Industries (TEI) дизельными двигателями PD170 мощностью по 170 л.с., приводящими в действие два тянущих трехлопастных винта.

Максимальная взлетная масса аппарата – 3300 кг, размах крыла – 24,2 м, длина – 12,5 м, масса полезной нагрузки – более 750 кг, максимальная высота полета – 12 тыс. м, максимальная скорость – 180 км/ч.

На трех расположенных под каждым крылом точках подвески (грузоподъемность 500, 300 и 150 кг) могут размещаться УАБ TEBER-81 (МК-81 с лазерным наведением), TEBER-82 (МК-82 с лазерным наведением), боеприпасы MAM-L и MAM-C, бомбы малого диаметра, управляемые ракеты Cirit, противотанковые ракеты LUMTAS, другие управляемые вооружения.

По заявлению компании, аппарат может находиться в воздухе до 50 часов. Продолжительность патрулирования с полезной нагрузкой 750 кг на высоте до 7500 м составляет около 12 часов. Дальность применения в зоне прямой радиовидимости – до 250 км, но может быть увеличена при оснащении дополнительной системой спутниковой связи.

БЛА "Акинчи"

По данным Baykar, максимальная взлетная масса БЛА "Акинчи" составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,2 м. Аппарат может в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS.

Согласно информации Исполнительного комитета оборонной промышленности Турции (SSB), "Акинчи" может нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БЛА получил специально разработанное оборудование, включая РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. БЛА также может нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты CIRIT и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".

В разработке участвует совместное предприятие Black Sea Shield, созданное ГК "Укрспецэкспорт" и Baykar. Предполагается, что оно поставит двигатели семейства АИ-450 украинского ГП "Ивченко-Прогресс".

По информации газеты Daily Sabah, турецкая компания Baykar в январе 2022 года подписала первый экспортный на поставку средневысотного разведывательно-ударного БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Акинчи".

Заказчик БЛА и стоимость продажи не раскрываются. Как планируется, в рамках соглашения компания поставит БЛА и соответствующие наземные системы в 2023 году.

Более подробный материал (с таблицами и диаграммами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы". В полном объеме (для подписчиков) материал будет опубликован в ежемесячном журнале "Мировая торговля оружием" №7, 2023 г.