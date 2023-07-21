Саудовская Аравия закупает турецкие БЛА Akinci

ЦАМТО, 20 июля. Саудовская Аравия объявила о намерении поддержать испытывающую трудности экономику Турции. Одним из направлений дальнейшего сотрудничества стало заключение с компанией Baykar крупного контракта на поставку БЛА.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе отправился в турне по странам Персидского залива на фоне продолжающегося финансового кризиса в Турции, когда валюта страны падает в цене, а инфляция стремительно растет. Первой турецкий президент посетил Саудовскую Аравию, где вместе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом принял участие в подписании контракта между турецкой Baykar и Министерством обороны Саудовской Аравии на закупку ударных БЛА.

Генеральный директор Bakyar Халук Байрактар сообщил о подписании с Министерством обороны Саудовской Аравии контракта на поставку БЛА Akinci. Соглашение названо крупнейшей сделкой в оборонной сфере, подписанной Турцией с Саудовской Аравией. Халук Байрактар отказался комментировать общую стоимость контракта и количество заказанных комплексов, сославшись на требования заказчика. Данный заказ делает Саудовскую Аравию третьим подтвержденным покупателем БЛА компании Baykar в Персидском заливе после Катара и Кувейта. Последний объявил в прошлом месяце, что подписал контракт стоимостью 367 млн. долл. на поставку "Байрактар TB2".

Министр по делам обороны Саудовской Аравии Халид бин Мохаммед аль-Аттыйя 18 июля заявил, что Эр-Рияд приобретет беспилотные системы "с целью повышения боеготовности Вооруженных сил Королевства и укрепления своих оборонительных и производственных возможностей". Предполагается, что часть БЛА Akinci будет производиться на мощностях в Саудовской Аравии.

Сделка оценивается как демонстрация поворота в отношениях двух стран, которые в последнее десятилетие часто имели разногласия, в том числе из-за поддержки Турцией Катара во время дипломатического кризиса 2017 года. Р.Эрдоган также критиковал власти Саудовской Аравии за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Тем не менее, в последнее время отношения налаживаются. Ранее Р.Эрдоган посетил Саудовскую Аравию в апреле 2022 года, а принц Мухаммед осуществил визит в Турцию в июне прошлого года.

В рамках текущего визита президента Турции в Саудовскую Аравию страны подписали несколько соглашений в различных областях, включая оборонную промышленность, энергетику, связь и инвестиции. Программа турне Р.Эрдогана по странам Персидского залива также включает посещение Катара и ОАЭ.

Как сообщал ЦАМТО, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА Akinci ("Акынджи") составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. БЛА сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно.

Он может в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволяет выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая ЭО/ИК камеры, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Он также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты CIRIT и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 240 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".