Эфиопия подтвердила приобретение турецкого БЛА "Акынджи"

Первый серийный (предсерийный) образец разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci (S1) турецкой компании Baykar Savunma на испытаниях с подвешенным имитатором новой турецкой проникающей бомбы NEB массой 3000 фунтов (1360 кг), в июле 2021 года. Аппарат оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т производства ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко".

ЦАМТО, 18 января. Силы национальной обороны (Вооруженные силы) Эфиопии приняли на вооружение новый беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Акынджи" турецкой компании Baykar Savunma.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на радиовещательную компанию Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), в ходе состоявшейся 16 января церемонии, на которой присутствовали начальник штаба Сил национальной обороны Эфиопии фельдмаршал Берхану Джула и командующий ВВС генерал-лейтенант Йилма Мердаса, эфиопские ВС приняли на вооружение два Су-30 (о чем накануне сообщал ЦАМТО), а также БЛА "Акынджи".

Со стороны ЦАМТО напомним, что снимок первого БЛА "Акынджи" (эфиопский бортовой номер S40) в ВС Эфиопии был распространен в соцсетях турецким ресурсом SavunmaSanayiST.com в ноябре 2023 года. Параметры заключенного соглашения неизвестны. По имеющейся информации, неизвестное количество аппаратов было приобретено Командованием морской авиации Военно-морских сил Эфиопии.

Справка о закупках БЛА Эфиопией:

Как ранее сообщал ЦАМТО, информация о том, что Эфиопия направила властям Турции запрос на поставку первого БАК, а также сопутствующего оборудования, запасных частей и услуг, впервые появилась в СМИ в октябре 2021 года. При этом детали переговоров не афишировались. Впоследствии стало известно, что был приобретен, как минимум, один комплекс в составе четырех БЛА "Байрактар TB2".

С конца 2021 года правозащитные организации сообщали о нанесении по населенным пунктам Тыграя авиаударов с применением малоразмерных боеприпасов турецкого производства, которые привели к значительным жертвам среди гражданского населения. Тем не менее, ни Эфиопия, ни Турция официально не подтверждали продажу БЛА.

Судя по появившемуся в сети Интернет в начале мая 2023 года видеорепортажу, на вооружение командования ВВС Эфиопии были приняты не менее четырех беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2".

Радиовещательная компания EBC 2 мая 2023 года разместила в сети видеоролик, где в одном из ангаров на главной базе ВВС Эфиопии "Харар-Меда" к югу от Аддис-Абебы были показаны, как минимум, четыре БЛА "Байрактар TB2". Еще два аппарата этого типа были показаны на авиабазе "Бахир-Дар" (в 370 км к северу от столицы).

Продемонстрированные БЛА были оснащены высокоточными боеприпасами с лазерным наведением MAM-L компании Roketsan и, вероятно, оборудованы электронно-оптической / инфракрасной системой целеуказания CATS (Common Aperture Targeting System), разработанной турецкой компанией Aselsan.

В репортаже также был продемонстрирован в полете и более крупный невооруженный БЛА, который был идентифицирован как китайский "Винг Лунг".

БЛА "Винг Лунг" и "Байрактар TB2" впервые были замечены на спутниковых снимках двух авиабаз в конце 2021 года, когда Эфиопия, вероятно, приобрела их для поддержки операций против повстанцев в районе Тыграй.

БЛА иранского производства, которые, по сообщениям, также приобретались в ходе двухлетнего вооруженного противостояния в Тыграе, в репортаже не демонстрировались.

Приобретенный морской авиацией ВМС Эфиопии БЛА "Акынджи" имеет максимальную взлетную массу 5500 кг, размах крыла составляет 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. БЛА сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно.

"Акынджи" может в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволяет выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS. БЛА получил специально разработанное оборудование, включая ЭО/ИК камеры, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи.

Он также может нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты CIRIT и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 240 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".