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Naked Science

Стало известно, сколько танков Т-14 на базе «Арматы» российская армия получит в этом году

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Источник изображения: naked-science.ru

Вооруженным силам до конца года передадут первые 20 танков Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата». Ранее армия получила боевые машины Т-90М «Прорыв».

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко назвал число основных боевых танков (ОБТ) Т-14, которые армия получит до конца года. Об этом сообщили «Известия».

«В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 «Армата», — приводит СМИ слова замглавы ведомства. Криворучко отметил, что армия получит 65 танков Т-90М «Прорыв» (первый такие машины Вооруженным силам поставили в прошлом году), бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», а также БПЛА разных типов, включая ударные.

Согласно июньскому заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, серийное производство Т-14 «Армата» начнут в 2022 году. В феврале источники в оборонном ведомстве сообщили, что танк Т-14 будет «мобильным штабом», способным координировать действия других боевых единиц в режиме онлайн. Реализовать это позволит уникальная автоматизированная система управления.

Известно, что танк получил средства радиоэлектронной борьбы, благодаря которым он может защищать разную технику, в частности, от ударов с воздуха.

Ранее в этом году стало известно, что Т-14 смог самостоятельно, без участия членов экипажа, найти и распознать цель. Ее поиск и захват производит комбинированная система, работающая как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Решение о том, поражать цель или нет, принимает командир ОБТ.

Т-14 иногда называют «танком нового поколения», что весьма условно (четкое разграничение в этом вопросе отсутствует). Между тем очевидно, что новая машина — самый «продвинутый» российский танк, имеющий множество нововведений, которые отличают его как от других отечественных, так и от западных ОБТ.

Прежде всего это касается необитаемой башни: все три члена экипажа находятся в специальной бронированной капсуле в передней части. Предполагается, что такое решение обеспечит выживаемость экипажа. Повысить живучесть танка на поле боя призван и новый комплекс активной защиты «Афганит», способный поражать специальными элементами широкий круг угроз, включая снаряды, атакующие бронетехнику.

Башня Т-14

Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

Т-14 также отличает множество передовых датчиков и сенсоров. Машину оснастили доплеровским радаром с АФАР средней дальности и ультрафиолетовыми HD-камерами наблюдения с круговым охватом на 360 градусов, дающими максимально полное представление о ситуации на поле боя. По некоторым данным, Т-14 может действовать в беспилотном режиме.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Армата
Искандер
Т-90 "Владимир"
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Проекты
АФАР
БПЛА
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