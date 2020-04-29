Где забуксовала «Армата»

Танк Т-90М вобрал в себя конструкцию основной боевой машины и передовые технологии Т-14

19 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что уже есть предварительные заявки от зарубежных партнеров на поставки танка «Армата». Но вопрос в том, что до завершения его серийных испытаний это невозможно. Даже в Российскую армию Т-14 серийно не поставляется, и когда это произойдет, неизвестно. Одна уважаемая газета со ссылкой на источник в Минобороны заявила, что к концу 2020 года будет поставлено 14 машин. Однако это можно оценить так – типа «одна бабка сказала», поскольку сроки поставок не раз корректировались, как и количество якобы закупаемых машин. И это повод поговорить как о самом танке «Армата», так и о проблемах российского танкостроения в целом.

Серийные поставки Т-14 на платформе «Армата» в войска должны начаться, по словам того же Мантурова, в 2021-м. Хотя два года назад на международном научно-техническом форуме «Армия-2018» МО РФ заключило с Уралвагонзаводом контракт на поставку до конца 2021 года 132 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата». Сейчас уже ясно, что по многим причинам о которых еще скажем, этот контракт не будет выполнен. До сих пор машина не получила и так называемого паспорта экспортного облика.

Как известно, на УВЗ некоторое время назад складывалась очень непростая обстановка как с целевым использованием средств, так и с кадрами. Сменилось руководство. Что касается баснословной цены «Арматы», то разумного компромисса здесь, судя по всему, так и не найдено. В том числе и этим можно объяснить решение МО РФ закупить лишь небольшую пробную партию машин. Глава Минпромторга объяснил дороговизну тем, что они сегодня по-прежнему проходят цикл дополнительных испытаний и модернизации. Странно и то, что если в 2015 году стоимость одной единицы оценивалась в 400–700 миллионов рублей (в зависимости от комплектации), то в 2016-м Уралвагонзавод заявлял якобы о цене немногим более 250 миллионов рублей. Почему такая разница – тайна за семью печатями.

Осторожно сделал Мантуров и такое заявление: «Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан». Но дополнительные техрешения могут означать что угодно, вплоть до оснащения машины новыми функциями, вооружением, изменением ТТХ двигателя, других агрегатов и систем. А это время и деньги, которые в условиях пандемии коронавируса изыскать не так-то просто. Словом, танк «Армата» в чем-то напоминает мелькнувший на экранах ТВ и исчезнувший БЛА «Охотник».

Танки в запас не уходят

Напомним, танк на платформе «Армата» разработали на Уралвагонзаводе и представили еще в апреле 2015 года. То есть пять лет назад, когда казалось – еще год-два и войска получат суперсовременного стального монстра, который будет наводить ужас на противника. В целом задатки у новичка оказались неплохие. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, для поддержки наступления мотострелковых войск, фортификационных сооружений и т. п.

“ Скачки цены танка Т-14 на платформе «Армата» не имеют ясного объяснения. Производители заверили, что в серии она станет ниже. Но как будет в итоге – не знает никто ”

Боевая машина оснащена необитаемой башней со 125-миллиметровой пушкой, пулеметами «Корд» и ПКТМ, получила ряд других преимуществ. Но главное – Т-14 является первым в мире танком, реализующим в конструкторском замысле концепцию сетецентрической войны и используется прежде всего как машина разведки, целеуказания, корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена. Для этого у «Араматы» есть круговой доплеровский радар с АФАР средней дальности, ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360 градусов, способные детектировать работу двигателей техники по выхлопу ионизированного газа. Есть возможность запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания «Птеродактиль» с собственной обзорной РЛС и инфракрасным прицелом. То есть довольно прилично танк напичкан самыми современными приборами. Но доживут ли все эти, образно говоря, прибамбасы до серийного производства – большой вопрос.

Т-14 – стелс-танк с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне, что сокращает дистанцию захвата цели ГСН ПТУР «Джавелин», «Спайк» или «Бримстоун» и аналогичных им в 2,7 раза даже без использования маскировочных аэрозолей. Он оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать противотанковые снаряды и безопасно для окружающей пехоты ослеплять противотанковые управляемые ракеты путем использования «дымометаллических» завес за счет распыления металлических частиц, непрозрачных в диапазоне от СВЧ до дальнего инфракрасного спектра.

Что касается броневой защиты, то в Т-14 динамическое бронирование четвертого поколения «Малахит» способно отражать с вероятностью более 95 процентов выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт. Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование, эквивалентное одному метру гомогенной металлической брони, по мнению производителя, невозможно пробить существующими снарядами и противотанковыми ракетами. А еще бронированная капсула для экипажа.

Все замечательно. Но в современном общевойсковом бою просто невозможно технически обезопасить себя на 100 процентов. Не говоря уже о том, что каждое такое устройство не только делает танк, что называется, золотым, но и утяжеляет машину. Уже сейчас масса Т-14 значительно превышает вес нашего среднего боевого танка и составляет 48 тонн. Добавим к сказанному, что длина «Арматы» – 10,8 метра, ширина – 3,5 метра, высота – 3,3 метра.

Повторим: оснащен Т-14 более чем прилично. Мощный двигатель (1350–1800 лошадиных сил) в зависимости от форсирования позволяет двигаться по шоссе со скоростью 80–90 километров в час. Конечно, эти возможности не могли родиться сразу, а появились потому, что наши конструкторы не поддались модному в 90-е годы веянию (танки изжили себя и не нужны в современной войне, где все решают ракеты и боевые вертолеты, оснащенные ПТУРС). Боевые действия в Сирии, Ливии, Ираке, других горячих точках показали: танки – неотъемлемая часть наземных боевых действий. Армии, у которых имеются мощные и маневренные боевые машины, в военном противостоянии обладают немалым преимуществом. Но их производство и выпуск требуют высокотехнологичного промышленного оборудования и высококачественных материалов, систем электроники и оптики, многого другого. То есть это посильно только самым развитым странам мира.

Прыжок «Черной пантеры»

Именно поэтому современные танки России разительно отличаются от советских предшественников. Тот же Т-14 получил современное вооружение, в том числе боеприпасы 2А82-1М, ракеты класса «земля-воздух». В нем использованы инновационные композитные материалы, броня, датчики и системы, которые стали еще более точными и устанавливаются также на другие российские боевые машины. Например, на Т-90М, испытания которого недавно завершились и эта машина заслужила особую похвалу. Она сочетает в себе конструкцию ОБТ Т-90, но и передовые технологии Т-14. Из вооружения Т-90М получил пушку 2A82-1M и систему управления огнем Kalina. Особо отметим композитную броню и комплекс динамической защиты «Реликт».

vpk-news.ru

Справедливо сравнить его характеристики с ТТХ лучших зарубежных боевых танков. Что особенного у них есть на вооружении, чего нет пока у наших машин? Высокий рейтинг, например, у южнокорейского танка К2 «Черная пантера», о котором (в отличие от «Леклерка», «Абрамса», «Леопарда») мы мало что знаем. Как и Т-14, он четвертого поколения танков с отличной броней и хорошей живучестью. У боевой машины есть датчики, оповещающие экипаж о ракетной атаке. Благодаря этому можно выпустить дымовую завесу. На вооружении 120-мм пушка, два тяжелых пулемета.

На высоте и «китаец» третьего поколения 99А, главной «фишкой» которого является «лазерный ослепитель», позволяющий ввести противника в заблуждение. Среди лучших также японский Type 10 и израильский Merkava IV.

На основе публикаций и анализа характеристик известно, что разработанный УВЗ Т-14 превосходит легендарные танки «Абрамс» и «Леопард-2». Это установившаяся в обществе точка зрения. Но есть и другие. Первый зампредседателя Комитета по обороне ГД РФ Александр Шерин, например, пояснил, что танк Т-14 совершенно другого поколения, но он очень дорогой, поэтому его выпуск временно остановлен. Вот так, оказывается. Если эта информация полностью соответствует действительности, то «Армата» будет редким гостем в войсках. Хотя танк прошел даже испытания в Сирии и является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения, не имеющим аналогов. Дело в другом: насколько это все соответствует действительности?

Общепризнанно, что танки в настоящее время и в перспективе останутся универсальной системой оружия сухопутных войск в обороне и наступлении. Они обеспечивают высокую мобильность при перегруппировке крупных формирований. Поэтому вполне правомерно, что танковые войска занимают значительный удельный вес в общей системе сухопутных войск армий развитых стран мира.

В странах НАТО тактические соединения и оперативно-тактические объединения насыщаются танковыми компонентами, которые закрепляются в организационные структуры войск. На Западе даже нет намека на их оптимизацию. Напротив, принимаются меры для их дальнейшего качественного совершенствования. Вместе с тем, по мнению ведущих военных специалистов НАТО, принятие на вооружение новых образцов, подчеркнем, в ближайшие годы нецелесообразно. Танки основных стран НАТО – «Леопард» (Германия), «Абрамс» (США), «Леклерк» (Франция) еще не исчерпали весь модернизационный потенциал, поэтому разработка новых в условиях неопределенности развития военно-политической обстановки в мире связана с большими экономическими рисками (хотя развернута масштабная программа их модернизации). Разве РФ в стороне от этих рисков?

Приоритетными направлениями развития бронетанкового вооружения и бронированной техники у нас являются работы по повышению ТТХ серийных образцов. В частности:

внедрение интегрированных информационных управляющих систем;

встраивание в объекты элементов, обеспечивающих сращивание их с системами автоматизированного управления подразделениями;

создание технических возможностей использования бронеобъектов в равной степени в межсезонье, при любой погоде, в дневное и ночное время;

совершенствование боевых свойств танковых пушек в части высокой баллистики и танковых боеприпасов повышенного могущества;

создание малогабаритных, высокоэкономичных моторно-трансмиссионных установок.

Этими положениями руководствовались специалисты отечественной школы танкостроения, имеющие большой опыт, базирующийся на наших достижениях еще советских времен. Их наработки можно видеть не только в лучшем танке Второй мировой войны Т-34, но и в знаменитых образцах танков «Черный орел», Т-90. Однако в какой-то момент в борьбу за бюджетное финансирование НИОКР включились «эффективные менеджеры», которых в свое время поддержал Дмитрий Рогозин. Они вытеснили опытных старых специалистов из руководства проектов научных изысканий и предложили свою концепцию развития танкостроения.

Неоднозначный выбор

Если быть объективным, то можно увидеть, что в основу идеологии конструкторской мысли были положены не наработки отечественных танкостроителей, а использование опыта западных стран. Например, танк Т-14 «Армата» очень близок по многим параметрам и внешнему виду танку совместной разработки Западной Германии и США 70-х годов МВТ-70 (ХМ-70). Экипаж – три человека, автомат заряжания, капсула для защиты экипажа в боевом отделении и предполагаемый вариант размещения в башне 155-мм орудия. Чем это обернулось для нас?

Внедрение новой конструктивной идеологии повлекло за собой привлечение большего числа смежников, которые ранее не были связаны с танкостроением. Это изменило годами наработанную схему кооперации и объективно привело к усложнению систем, которые по замыслу головного исполнителя должны быть составляющими узлов и агрегатов боевой машины. В том числе удорожание НИОКР создало угрозу срыва сроков реализации ряда проектов и даже их закрытия.

В России нет производств, в полном объеме закрывающих потребность в элементной базе, электронных устройствах. При создании интеграционных и информационных систем 30–40 процентов компонентов закупалось за рубежом. К чему, увы, подталкивали и жесткие сроки исполнения работ. Но в военное время и в условиях санкций такие материалы приобрести за рубежом будет невозможно. Что тогда?

Для организации серийного производства боевых машин нового класса требуются многомиллиардные затраты на перестройку производства, покупку оборудования, переучивание специалистов. Если в стране не налажен выпуск комплектующих для электронных устройств «Арматы» в полном объеме, то вести речь о развертывании серийного производства просто смешно. Взять хотя бы указ президента страны о налаживании замещения импорта, который так и не выполнен. Экономические санкции против России добавляют проблем в развертывание серийного производства.

Если же говорить о всесезонности, всепогодности и возможности неограниченно использовать танк днем и ночью, то здесь также остаются вопросы. Для получения таких данных нужен цикл войсковых испытаний и… годы. В период службы одному из авторов пришлось наблюдать испытание танков Т-72 и Т-80 на полигоне Отар в Казахстане. При температуре плюс 35 градусов и сильной запыленности их гоняли по 10-километровому кругу с периодическим заездом на танковую директрису для стрельбы штатным снарядом. Это длилось не день, не два – месяцы. Для получения гарантированного положительного результата исследования уходят годы. В случае с «Арматой» выдающийся технический результат по боевым возможностям был достигнут в фантастически короткие сроки. Возможно, так и есть. Но складывается впечатление, что производственники, точнее – их руководство могло приукрасить результаты некоторых тестов для получения дополнительного финансирования и продолжения изысканий.

Или взять установленную на танке новую гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров. Ее огневая эффективность и новизна могут быть признаны лишь тогда, когда обеспечат приращение начальной скорости подкалиберного снаряда до 2300–2500 метров в секунду. Это подтвердит не только факт повышения могущества снаряда, но и то, что средства активной защиты на танках вероятного противника будут неспособны держать его удар по броне. Известно, что установленные на «Армате» средства активной защиты могут успешно бороться со снарядами, имеющими начальную скорость 1750–1900 метров в секунду. Но 125-мм пушка 2А82-1М ничем не отличается от орудий, установленных на танках Т-72 и Т-90, разве что длиной ствола.

Безусловно, у Т-14 расширен спектр применяемых снарядов за счет включения подкалиберного боеприпаса. Это неплохо. Но в странах НАТО получила распространение тенденция к созданию многоцелевых снарядов, в которых сочетаются возможности сразу кумулятивного, многоцелевого противотанкового, кассетного и бетонобойного. На этом фоне, конечно, непросто провести их сравнительный анализ без практических испытаний. Но большая номенклатура изделий никогда не приветствовалась.

Известно и то, что в Германии разработан подкалиберный снаряд с начальной скоростью две тысячи метров в секунду. Китай заявил об установке на один из танков орудия, способного отстреливать снаряд с такой же начальной скоростью. Чтобы быть лидером в этой сфере, нужно понимать: не только качество и калибр орудия влияют на его мощность, но и снаряд, имеющий высокую начальную скорость. Это говорим к тому, что сегодня поступают предложения по конструктивным изменениям ствола путем навешивания на него дополнительного устройства, способного обеспечить приращение начальной скорости снаряда на 300–500 метров в секунду, но их никто во внимание не принимает. Зато финансируются работы и проводятся изыскания по орудию калибра 125 миллиметров, в перспективе планируют поставить на танк орудие 152 миллиметров. Но почему бы сразу не вести работы в данном направлении?

Ответ, думается, на поверхности: можно дважды профинансировать изыскания и затраты на производство опытных образцов по одной и той же тематике. В данном случае установка пушки 152 миллиметра повлечет за собой изменение конструкции башни и как следствие габаритно-массовых параметров. У 152-мм орудия нагрузка на цапфы существенно больше, чем у 125-мм пушки, снаряды имеют другой размерный ряд, что потребует развернуть их дополнительное производство. Понадобится также автомат заряжания измененной конструкции. А это уже почти другой танк.

Поэтому сегодня надо определиться, какая же машина все-таки пойдет в серию, и еще раз все просчитать. Иначе может сложиться мнение, что кое-кто пристроился к бюджетному пирогу и идет на всякие ухищрения. Если работа не достигнет положительного результата, это повлечет огромные материальные потери для государства, а обороноспособности будет нанесен серьезный ущерб.

Есть проблемы и с двигателем для танка нового поколения. Задание на его разработку было выдано еще в 2014 году, а уже в 2015-м демонстрировали танк с якобы новым движком А85-3А. Но так не бывает. По некоторым данным, в создании 12-цилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 1500 лошадиных сил возникли проблемы, которые так и не решены. Получается, на танк устанавливается годами проверенный дизель В2. Если он устраивает заказчика в лице МО РФ, то прекрасно. Но тогда нет смысла выдавать старое за новое.

Летающий танк реальность?

Суммируя, можно констатировать, что проект создания танка нового поколения чисто коммерческий, направленный на привлечение бюджетных средств. Не надо быть великим знатоком существующих финансовых схем, чтобы найти проектную тему и хорошо ее обыграть, доведя общественность до состояния экстаза необычными «фишками» и перспективами.

В высших эшелонах власти, судя по всему, есть сторонники данной тематики, имеющие полномочия распоряжаться бюджетными средствами. Как показывает практика, когда получаешь поддержку общественности на финансирование подобного проекта, потом уже никого не интересуют последствия. Никто не задастся вопросом: на каком основании стоимость танка Т-14 «Армата» в 2015 году варьировалась в районе 700 миллионов рублей, а после законных вопросов МО РФ резко упала? Производители заверили, что при серийном производстве она станет ниже. Но как будет на самом деле, не знает никто.

В СМИ просочились сведения, что сперва думали закупить 2500 танков, а это более двух триллионов рублей. Такие траты бюджетных средств планировались в период, когда страна двигалась к экономическому кризису и росла социальная напряженность в обществе. И уж тем более это невозможно и нецелесообразно сегодня. Для сохранения мобилизационных мощностей существует вариант модернизации танков Т-72, Т-80, в большом количестве находящихся на хранении. По этому варианту идут контрпартнеры. Серьезное усовершенствование одной боевой машины до уровня лучших образцов обойдется в 200–250 миллионов рублей. Следовательно, за те деньги, что выделяются на новый танк, можно провести модернизацию 10 тысяч танков и нарастить выпуск танков Т-90, имеющих хороший экспортный потенциал.

Единая платформа «Армата» для семейства боевых машин – хорошая идея. Но надо четко понимать, сколько нужно их произвести, чтобы это не привело к уничтожению уже готовой боевой и вспомогательной техники.

Спору нет, нужно вести научные разработки с целью создания танков, опережающих западные образцы по боевым показателям. Но они должны нести действительно серьезные элементы новизны в конструкции и вооружении. К примеру, боевая машина будущего функционально может нести в себе боевые возможности БМП и танка, оснащена комбинированной пушкой со встроенным электромагнитным элементом. В основе трансмиссии электродвигатель. А на смену гусеницам придет новый движитель. Но высшим пилотажем станет летающий танк, который, думается, будет создан в 50-е годы ХХI века.

Олег Фаличев

Петр Черкашин, полковник в отставке, экс-директор НПЦ исследовательских работ в военной области

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (829) за 28 апреля 2020 года