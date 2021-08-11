Замминистра обороны Криворучко: Вооруженные силы до конца года получат 20 танков Т-14 "Армата"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. До конца года в Вооруженные силы поступит двадцать новейших танков Т-14 "Армата", заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Как добавил замминистра, ВС передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения приступило к созданию "Арматы" в начале 2010-х годов. Первый опытный образец построили в 2013-м, а широкой публике бронетехнику представили в 2015 году на параде Победы.

Т-14 имеет новую компоновку: башня с комплексом вооружения — необитаема, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. У танка комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Мощность двигателя, по данным открытых источников, может достигать 1500 лошадиных сил; это должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 километров в час.

Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды. Новый танк имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему, радиолокационные станции, различные прицелы. Он также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.