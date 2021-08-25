Военные заключили госконтракты на закупку новейшей техники

Во вторник представители Минобороны России в рамках форума "Армия-2021" заключили первые контракты на закупку новейших оружейных систем. Важнейшие из них касались поставок гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал".

"С НПО машиностроения подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ракеты "Циркон" способны развивать скорость около 9 М (1 МАХ - это 331 метр в секунду) и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Глава государства анонсировал, что комплексы в ближайшее время уже будут поставлены на боевое дежурство.

Партию гиперзвуковых ракет "Кинжал" военным поставит Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Подписи под госконтрактом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Кроме того, министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ". Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения.

У концерна "Калашников" военные договорились приобрести зенитные управляемые ракеты 9М333 и автоматы АК-12 калибра 5,45.

Что касается бронемашин, то Минобороны РФ подписало контракт с Уралвагонзаводом на поставку очередной партии Т-90М "Прорыв". Тем же госконтрактом предусматривается модернизация до уровня Т-90М строевых танков Т-90. Кроме того, военные заключили контракт с "Ремдизелем" на поставку армии защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения, бронированных санитарных автомобилей, а также на капремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые установят пулеметы "Корд".

Наконец, сегодня стало известно, что главную гордость парадов последних лет - танк Т-14 "Армата" - за рубеж пока отправлять не планируется. "Танк Т-14, несомненно, вызывает большой интерес у наших партнеров, но при этом они понимают, что первыми его получат Вооруженные силы Российской Федерации", - сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Разработанный концерном "Уралвагонзавод" танк Т-14 на платформе "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, это принципиально новая и полностью российская разработка. В августе 2020 года танк "Армата" получил экспортный паспорт, что позволяет вести переговоры о его продаже зарубежным заказчикам.

В апреле этого года в интервью "РГ" первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов сообщил, что первые образцы боевых машин "Армата" поступят в войска для опытной эксплуатации в 2022 году. "Это позволит определить формы применения новых образцов, а также устранить возможные конструктивные и производственные недостатки. По результатам этих испытаний в минобороны примут решения о количестве закупаемых машин", - отмечал чиновник.

Стоит добавить, что Минобороны подписало во вторник первый контракт на поставку боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М.

Из новинок - контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ". Его подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

У концерна "Калашников" военные во вторник договорились приобрести зенитные управляемые ракеты 9М333 и автоматы АК-12 калибра 5,45

С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов "Форпост-Р". Вдобавок войска получат беспилотники вертолетного типа - "Термит" и "Платформа".

Наконец, Минобороны подписало первый контракт на поставку опытного образца тяжелого штурмового ротоботехничнского комплекса "Штурм" с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Кроме того, был подписан контракт с ОАО "766 Управление производственно-технологической комплектации" на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14".

Иван Петров