«Армата» пошла в войска

Т-14 может стать основой будущего беспилотного танка

Во время рабочего визита заместителя главы оборонного ведомства Российской Федерации Алексея Криворучко на АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» представителями отечественных СМИ было получено официальное подтверждение начала поставок перспективных танков Т-14 на платформе «Армата» в войска. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин. В партию, получить которую военные могут уже до конца текущего года, должны войти двадцать боевых машин.

Шесть лет испытаний

По словам Репина, поставка опытной партии в строевые части до официального объявления о завершении программы государственных испытаний предусмотрена положениями заключенного между производителем и заказчиком контракта. Ранее Департамент информации Министерства обороны России заявлял о старте поставок серийных партий Т-14 начиная с 2022 года. Правда, достоверных сведений о том, какая из частей Сухопутных войск ВС РФ станет первым эксплуатантом новейшего российского танка, Главное автобронетанковое управление оборонного ведомства не представило. Отсутствует и точная информация, касающаяся количества новой бронетанковой техники на платформе «Армата», оговоренного рамками контрактных обязательств. Тем не менее ряд неофициальных источников сообщает о желании заказчика получить сто тридцать две машины, включая партию опытно-войсковой эксплуатации, состоящую из двух батальонных комплектов танков Т-14 и одного батальонного комплекта боевых машин пехоты Т-15.

“В ходе войсковых испытаний Т-14 на территории Сирии был выявлен ряд проблемных решений, касающихся уровня чувствительности системы обнаружения подлетающих снарядов, оптико-локационного комплекса, силовой установки”

Первая информация о поставке в строевые части ВС РФ опытно-промышленной партии танков на универсальной гусеничной платформе «Армата» была озвучена все тем же Алексеем Криворучко в ходе доклада на Едином дне военной приемки. Позднее она была подтверждена представителем делегации государственной корпорации «Ростех» на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021». Согласен с этими заявлениями и в недалеком прошлом генеральный конструктор, а с недавнего времени генеральный директор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (дочерняя структура АО «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, под чьим руководством и была разработана «Армата».

По его словам, между оборонным ведомством России и АО «Уралвагонзавод» заключен ряд серийных контрактов на поставку бронетехники на универсальной платформе «Армата». В соответствии с условиями одного из них до конца текущего года войсками должна быть получена установочная партия танков Т-14. Начиная с 2022 года планируется выход на устойчивые серийные поставки этого вида продукции.

Напомним, что первое представление перспективного российского танка Т-14 «Армата» состоялось достаточно давно, он стал одним из участников Парада Победы на Красной площади в 2015 году.

Высокая живучесть и необитаемая башня

Ключевой особенностью перспективного российского танка четвертого поколения, предназначенного для высокоэффективной огневой поддержки наступающих мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, стала необитаемая башня, обеспечивающая высокую степень выживаемости экипажа. В остальном компоновка классическая, предусматривающая заднее размещение моторно-трансмиссионного отсека. В передней части машины расположена бронекапсула с отделением управления. Боевой отсек, включающий башню, автоматическое заряжающее устройство и боекомплект, занимает среднюю часть.

Танк Т-14 «Армата» – средство ведения сетецентрических боевых действий, предполагающее кроме традиционных боевой мощи, точности ведения огня и скорострельности обладание потенциалом, необходимым для выполнения целеуказания, ведения разведывательных действий и дистанционного управления в рамках единой координационной системы. В ходе боя танк в автоматическом режиме определяет комплекс баллистических параметров управления огнем всего тактического звена на основе получаемых в режиме онлайн оперативных данных. В качестве его ключевых преимуществ следует позиционировать:

производственную экономичность, обусловленную использованием универсальной гусеничной платформы «Армата»;

высокую защищенность экипажа танка, обеспеченную высокой надежностью бронекапсулы в сочетании с его изоляцией от боекомплекта;

необитаемую башню;

наличие комбинированной многослойной брони, динамической защиты «Малахит» и комплексной защиты «Афганит»;

способность ведения прицельного огня в режиме полного хода;

эффективную защиту активного типа, надежно защищающую боевую машину от поражения боеприпасами;

возможность использования импульсно-доплеровской радиолокационной станции, способной точно и оперативно определить вектор скорости цели.

Кроме того, основной перспективный российский танк Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата» оборудован системой запуска и управления БЛА «Птеродактиль», оснащенной автономной радиолокационной станцией в сочетании с инфракрасным прицелом. Ключевые функциональные задачи беспилотного летательного аппарата сводятся к разведывательным действиям и обеспечению целеуказания.

Боевой опыт Сирии

Очевидно, что любая информация, касающаяся образцов перспективных вооружений, их конструктивных особенностей, технических и эксплуатационных характеристик, результатов испытаний и сроков запуска в серийное производство, до определенного момента держится в строжайшем секрете. Так было с многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57, так было с боевой машиной поддержки танков «Терминатор», так было со средневысотным БЛА большой дальности «Орион». Информация о войсковых испытаниях этих и других вооружений на территории Сирийской Арабской Республики стала доступна широкой мировой общественности только тогда, когда глава оборонного ведомства России счел это возможным. Обратим внимание на то, что произошло это спустя достаточно продолжительный период времени – как минимум через полгода.

Фото: Twitter.com

В отношении Т-14 стратегия осталась такой же. Ни один из полигонов не в состоянии создать обстановку, максимально приближенную к условиям современных боевых действий. К тому же следует признать, что любой производитель по умолчанию считает свое изделие значительно лучшим, чем оно является в реальности. Это утверждение одинаково справедливо в отношении как зарубежных, так и отечественных разработчиков.

Поэтому испытания в условиях реального боя следует рассматривать в качестве самого объективного теста на выживаемость. Именно в бою наиболее четко проявляются все скрытые до этого момента технические и эксплуатационные проблемы. По непроверенной информации, поступившей из источников в оборонно-промышленном комплексе, в ходе сирийской кампании специалистами Уралвагонзавода внесено порядка полутора сотен технологических изменений в конструкцию танков – как стоящих на вооружении, так и перспективных.

Т-14 не стал исключением. В ходе войсковых испытаний на территории САР был выявлен ряд проблемных решений, касающихся уровня чувствительности системы обнаружения подлетающих снарядов, оптико-локационного комплекса, силовой установки. Как говорится, война – самый лучший и непредвзятый экзаменатор.

Перспективные горизонты «Арматы»

Любой мало-мальски разбирающийся в нюансах военно-промышленного комплекса человек осознает, что создание перспективного образца вооружения требует весьма серьезных затрат: интеллектуальных, временных и, конечно, финансовых. Но с «Арматой» процесс пошел по несколько иному, нетрадиционному сценарию.

Информационное пространство еще несколько лет назад заполонили псевдоэкспертные прогнозы о цене перспективного танка Т-14. Одни называли цифру 400–500 миллионов рублей (5,5–6,7 млн долл.), другие ограничивались 350 миллионами. Олег Сиенко, до 2018 года занимавший должность генерального директора Уралвагонзавода, обозначил цену перспективного российского танка Т-14 «Армата», равную 250 миллионам рублей (3,33 млн долл.). Что и говорить, деньги серьезные, однако все познается в сравнении. Так, превозносимый Западом, но далеко не новый (выпускается с 1980 года) основной боевой танк США «Абрамс» в модификации М1А2 обходится американской армии в 6,2 миллиона за единицу (цена 2012 года). А, безусловно, лучший европейский танк Leopard 2A7+ оценивается производителем более чем в 10 миллионов долларов.

Модернизированная версия основного российского танка Т-90М «Прорыв» с многослойным башенным модулем и улучшенными системами автоматики заряжания и управления огнем, которую американский журнал The National Interest назвал смертоносной, лишь на тридцать миллионов рублей дешевле. Как вы думаете, разработка новой, перспективной конструкции стоит таких дополнительных затрат? Наверное, да. И тем не менее прогнозировать «бум приобретения» танков на платформе «Армата» в ближайшие годы не следует. Для этого есть как минимум две достаточно веские причины.

Во-первых, стоящие сегодня на вооружении РФ основные танки Т-72Б3 и Т-90 «Владимир» и их модификации обладают солидным эксплуатационным и модернизационным ресурсом. Во-вторых, у России в настоящее время отсутствует противник, против которого использование в ближайшей перспективе столь высокотехнологичного оружия, каким является Т-14 «Армата», было бы целесообразным как с военной, так и с экономической точки зрения.

Кроме того, вряд ли стоит рассчитывать на многообещающее экспортное будущее техники на платформе «Армата», по крайней мере в ближайшие несколько лет. Разработка продолжает оставаться секретной, а финансовое положение России не в том состоянии, чтобы распродавать государственные секреты. Не будет в ближайшее время большой финансовой отдачи от Т-14 и в бюджет отечественной «оборонки». Для запуска окупаемости проекта «Армата» необходим солидный гособоронзаказ, которого в ближайшее время ожидать скорее всего не стоит. Почему? Для нас ответ на этот вопрос видится так. «Армата» опередила время. Сегодня потенциальные противники России не обладают танками, способными составить полноценную конкуренцию Т-14, и появление у них принципиально новых боевых машин в ближайшей перспективе тоже не намечается.

Тем не менее танки Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата» начали поступать в строевые части ВС РФ. Это может означать лишь одно – у Сухопутных войск России появился основной танк четвертого поколения, использующий ультрасовременные системы защиты, определения цели и ведения высокоточного огня. Российские танкисты получили в свое распоряжение машину, соответствующую требованиям современной сетецентирической войны и превосходящую ближайших конкурентов по целому ряду ключевых технических характеристик. Кроме того, Т-14 «Армата» имеет беспрецедентно высокие шансы стать основой будущего проекта «беспилотного танка».

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года