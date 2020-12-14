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Независимое военное обозрение

«Терминатор» обкатают в закрытом режиме

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Военные ищут возможности для максимально эффективного использования БМПТ в бронетанковых подразделениях. Фото с сайта Министерства обороны РФ
Военные ищут возможности для максимально эффективного использования БМПТ в бронетанковых подразделениях. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Новейшие боевые машины спрячут на внутреннем полигоне

Свежий фото- и видеоряд с полигона Министерства обороны в Челябинской области, запечатлевший только что принятые войсками новенькие «Терминаторы» в составе сводной группы с Т-72А и Т-72Б, несет информацию о том, что военные ведут поиск путей налаживания взаимодействия между экипажами боевых машин поддержки танков (БМПТ) и основных боевых танков (ОБТ).

«Терминатор» – уникальная российская разработка. Ничего подобного на Западе не делают, поскольку не видят необходимости в подобной технике. Вместе с тем смелый характер решений наших конструкторов привлекает к отечественной технике теоретиков и практиков военного дела по всему миру. Предлагается несколько вариантов «Терминатора»: на шасси Т-72, Т-90 и «Армата» с заменой танковой башни на необитаемый боевой модуль со спаркой автоматических пушек калибра 30 мм, четырьмя контейнерами противотанковых ракет семейства «Атака» и соответствующей аппаратурой управления огнем. Российская армия выбрала версию на платформе Т-90С с установкой в лобовой части корпуса автоматических гранатометов АГС-17Д («Объект 199»), обслуживаемых парой гранатометчиков, в результате чего численность экипажа увеличилась до пяти человек.

Интерес к «Терминатору» подогрет испытаниями опытных машин в боевой обстановке в Сирии и заявлением ряда арабских стран о готовности приобрести партию подобных машин. Пока, однако, ни одна армия мира не имеет БМПТ на вооружении в сколько-нибудь значительном количестве. Считаными экземплярами «Терминатора» располагают лишь Россия и Казахстан.

Наши военные стали получать свои новенькие машины после многолетних споров и проволочек. Военное ведомство долго упиралось, пока в 2017 году не разместило «стартовый заказ» на пробную партию серийных «Терминаторов», поставки по которому уже начались.

Объясняя отсутствие интереса западных армий к аналогам российского БМПТ, журнал Popular Mechanics утверждает: «Терминатор» представляется им «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием». И отмечает, что с момента задумки до поставки серийных образцов Вооруженным силам России прошло более 30 лет.

Казалось бы, за столь продолжительное время все можно было обдумать, и не один раз. Однако даже сегодня мало кто (если, конечно, не брать в расчет самоуверенных всезнаек) представляет, как «подружить» БМПТ с танками. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что высокопоставленные военачальники и ответственные руководители промышленности не дают четкого и ясного, годного для цитирования в СМИ ответа на, казалось бы, простые вопросы: зачем российская армия приобретает «Терминатор» и как, собственно, он будет поддерживать танки?

По всей видимости, поиск вариантов подходящих ответов на эти и другие вопросы сегодня ведется непосредственно в воинских частях, коим посчастливилось заполучить в свое распоряжение образцы пока еще редкой техники подобного рода.

Как сообщила 1 декабря 2020 года пресс-служба Центрального военного округа, несколько машин передано 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, дислоцированной в Челябинской области. Экипажи подобраны и сформированы, проходят ознакомление с ходовыми характеристиками и боевыми возможностями вверенной им техники при помощи представителей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Соответствующий пресс-релиз приводит слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина: «Партия из восьми БМПТ «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике».

Словом, гвардейцы приступили к новому и весьма интересному делу – практическому освоению «Терминатора» и поиску подходящего ему места среди прочей бронетехники сухопутных войск. Скорее всего экипажам БМПТ придется не один месяц провести на полигоне, вырабатывая грамотную тактику взаимодействия с танкистами, артиллеристами, мотострелками и т.д. Дело это непростое хотя бы потому, что танки – оружие не новое, зарекомендовавшее себя с лучшей стороны в двух мировых войнах и сотнях локальных вооруженных конфликтов по всему земному шару.

В этом году отмечается столетие отечественного танкостроения. Поначалу наша страна серьезно отставала от ведущих европейских держав. Первый образец для подражания взяли у Франции в виде трофейного «Рено» FT-17 – продолжением его линии стали МС-1 и Т-18. Затем у Великобритании и США были приобретены опытные «Виккерс шеститонный» (на его основе проектировался Т-26) и «машина Кристи» (серия БТ). С нуля спроектированная в нашей стране бронетехника появилась накануне Второй мировой войны. Ее события показали, что советское танкостроение вышло на передовые рубежи как с точки зрения количества произведенных танков, так и их боевых качеств. Сегодня Россия – признанный лидер по проектированию и производству ОБТ.

Крупнейшее в отрасли предприятие АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» выпускает пользующееся огромной популярностью в мире семейство Т-90, включая новейшую модификацию Т-90М «Прорыв-3», и занимается постановкой производства следующего поколения на платформе «Армата». Руководство корпорации долгое время лоббировало саму идею БМПТ в попытке получить крупный заказ по линии ГОЗ и тем самым «отбить» ранее понесенные расходы на разработку «Терминатора». Единственный на сегодня иностранный покупатель приобрел лишь десять машин. При этом в армии Казахстана полученные в 2011–2013 годах десять «Терминаторов» решают несвойственные им задачи – осуществляют прикрытие тяжелых огнеметных систем (ТОС), которым из-за малой дальности огневого поражения часто приходится занимать позиции на передовой.

Заказ МО РФ стал для «Терминатора» спасительной соломинкой. Иначе программу пришлось бы закрыть, а понесенные Уралвагонзаводом затраты списать. Об этом, конечно, в пресс-релизах не пишут, поэтому в документе от 1 декабря с.г. акцент делается на замечательные свойства отечественной БМПТ и тот факт, что недавняя поставка – первая для Вооруженных сил России в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Далее в документе говорится, что разработкой БМПТ занимаются инженеры-конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех»). Утверждается, что машина «может успешно применяться при разрешении конфликтов любой напряженности для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника».

Согласно тексту пресс-релиза, «применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя». Утверждается, что «Терминатор» «с легкостью уберет с пути все: от гранатометчиков и легкобронированной техники до танков, БМП и БТРов». А за счет больших углов возвышения спарка автоматических пушек калибра 30 мм способна обстреливать как верхние этажи зданий в ходе городского боя, так и вести огонь по беспилотным и пилотируемым летательным аппаратам. По своей боевой эффективности одна БМПТ якобы заменяет пару боевых машин пехоты и мотострелковый взвод. Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в пару раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивает «Терминатору» значительное превосходство над лучшими образцами БМП. Состав вооружения обеспечивает ключевое преимущество – ведение огня высокой плотности и способность прицельно стрелять сразу по четырем целям одновременно, утверждают сторонники проекта.

Подпись

Однако критики концепции БМПТ заявляют: по бризантному действию снаряды установленной на Т-72, Т-80 и Т-90 гладкоствольной пушки калибра 125 мм намного мощнее выстрелов 30-мм автоматов и гранатометов. Кроме того, это орудие выступает в роли пусковой установки противотанковых ракет типа «Рефлекс» и «Инвар», которые мало чем уступают ПТУР «Атака». Словом, огневой мощи ОБТ хватает, а главнейшей заботой экипажа является своевременное обнаружение опасных целей в пределах прямой видимости, будь то долговременная огневая точка, установка противотанковых ракет, гранатометчик, артиллерийское орудие или бронемашина. Между тем средства наблюдения и прицеливания на «Терминаторе» в целом не превосходят таковые на модернизированном Т-72Б3 с прицелом наводчика «Сосна-У» и панорамным прицелом командира. А значит, на поле боя экипажи БМПТ и ОБТ видят обстановку одинаково. Так в чем же тогда преимущество последнего?

Скорострельные гранатометы и автоматические пушки могут создать шквал огня и подавить выбранную цель, но в этом отношении «Терминатор» уступает самоходным зенитным установкам «Шилка» и «Тунгуска», которые так же, как и он, созданы для непосредственного сопровождения танков на поле боя с задачей прикрытия их от ударов с воздуха. Отмечая полезность скорострельного оружия в ряде ситуаций, в частности городского боя, специалисты отмечают, что лучше всего с задачей «расчистить путь» перед наступающими танками справляется артиллерия.

А самое главное в аргументах критиков концепции БМПТ: никакая бронемашина по определению не способна полноценно заменить солдат на поле боя. Пусть экипаж «Терминатора» выпустит больше пуль, снарядов и гранат, чем мотопехотный взвод, он никогда не решит весь спектр решаемых пехотой задач на пересеченной местности, в поле и городских условиях.

Вместе с тем опыт боевого применения бронетанковых войск в локальных конфликтах последних лет показывает, что танкисты не всегда справляются с поражением малоразмерных целей: живой силы, гранатометчиков, расчетов артиллерийских установок и противотанковых комплексов. Используя естественные и искусственные укрытия, они хорошо маскируются, малозаметны и рассредоточены. Выждав выгодный момент для открытия огня, они могут внезапно атаковать танк и вывести его из строя. В данных условиях выживание бронетехники зависит от своевременного обнаружения и уничтожения таких целей. Для решения указанных задач на поле боя и была предложена концепция БМПТ.

Она возникла еще в 1980-е годы и стала активно отрабатываться на волне событий в Афганистане, а затем – в Чечне. Сначала предполагалось создание боевой машины с многоканальным комплексом вооружения, предназначенной для подавления противотанковых средств в едином боевом порядке вместе с танками. Несколько раз эта работа приостанавливалась, но каждый раз сторонники БМПТ находили аргументы в пользу ее возобновления.

Тема о якобы существующей необходимости непосредственной поддержки танков на поле боя и на марше не нова. Ей уже как минимум 80 лет.

Она давно и много обсуждается на страницах печати, вот только проку от подобной дискуссии немного – нужны не рассуждения, а практика и опыт ведения военных действий.

Возможность проверить концепцию поддержки танков какими-то иными боевыми машинами на марше и поле битвы представилась в ходе Второй мировой войны. Тогда появились зенитные самоходные установки (например, американские М-13/М-16/М-17, советская ЗСУ-37 и др.), решавшие задачу прикрытия от ударов с воздуха.

Когда же вермахт обзавелся средними и тяжелыми танками с толстой броней, хорошими оптическими прицелами и длинноствольными пушками калибра 75 и 88 мм, Красной армии пришлось в срочном порядке формировать самоходно-артиллерийские полки (САП). Туда поступали самоходки с 85-, 122- и 152-мм орудиями, за свою способность эффективно бороться с новейшей вражеской бронетехникой получившими прозвище «зверобой».

САП придавались бронетанковым корпусам и сыграли важную роль в том числе как средство сопровождения Т-34–76, пока в конце 1943 – начале 1944 года не появились новые типы советских танков с 85-мм (КВ-85, ИС-1 и Т-34–85) и 122-мм пушками (ИС-2), сопоставимыми по силе огня с «Пантерами» и «Тиграми». В послевоенные годы, после создания еще более продвинутых моделей танков, необходимость в штурмовых и противотанковых орудиях на самоходной базе отпала, и они постепенно ушли на покой.

Наиболее удачным применением самоходок (СУ-85) стал вариант, при котором те следовали за идущими вперед танками (или пехотой) на расстоянии 300–600 м, поддерживая их выстрелами с коротких остановок. По ходу прорыва вражеской линии обороны САУ подавляли вражеские огневые точки осколочно-фугасными снарядами, а если противник бросал в контратаку свои танки – расстреливали их бронебойными.

Появление в войсках «Терминаторов» мало что даст без глубокого осмысления, как грамотно применить их в условиях реального боестолкновения. Напомним, что разработчиками концепции БМПТ предлагалось не поддержать (дополнить/усилить) что-то уже существующее, а заменить (!) пехоту. Правда, в последнее время они все чаще предлагают «Терминатор» и как средство поддержки пехоты, а на международных выставках рекламируют его как «боевую машину огневой поддержки».

Рассмотрим, какие характерные задачи может решать современная БМПТ и САУ Второй мировой, где надо вводя поправку на изменившиеся характеристики танков и т.п. Уничтожение вражеской бронетехники на дальней дистанции – «да», «Терминатор» – при помощи ПТУР «Атака», СУ-85 и СУ-100 – за счет лучшей баллистики своих пушек в сравнении с танками тех лет. Когда требуется идти в наступление на первой линии – «да», за счет хорошего бронирования, у «Терминатора» – на уровне ОБТ. Бороться с авиационной техникой – «ограничено», БМПТ за счет 30-мм пушек и специальных вариантов ПТУР «Атака». Поскольку радара на БМПТ нет, равно как и других специализированных средств обнаружения воздушных целей (только универсальная электрооптика), эффективность огня будет низкой. А вот хорошо подготовленные экипажи армейской и штурмовой авиации имеют высокие шансы расстрелять колонну танков на марше как с присутствием, так и отсутствием БМПТ в ее составе. Еще хуже ситуация при встрече с современными ударными БПЛА, как, например, с турецким «Байрактар».

Главное противотанковое оружие «Терминатора» – ракеты «Атака». Однако ПТУР не является «эксклюзивным» для БМПТ. Во-первых, отечественные танки давно оснащаются противотанковыми ракетами («Рефлекс», «Ивар» и др.), выстреливаемыми из 125-мм гладкоствольной пушки. Каких-то радикальных преимуществ «Атака» не дает, разве что она тяжелее и имеет преимущество по дальности, которое, однако, трудно реализовать на практике, особенно в условиях Европы. Автоматически пушки и гранатометы? Они установлены и на БМП-2М, причем в ходе модернизации базовая машина получает пусковые установки для четырех ПТУР «Корнет», а он новее «Атаки». БМПТ превосходит по параметрам защищенности, уступая в подвижности. Важным ценным качеством БМП-2М является пехота: солдаты могут вести огонь из автоматов, не выходя из боевой машины, а спешившись, решают многие другие задачи согласно своему предназначению.

Словом, сама концепция БМПТ не содержит каких-то прорывных моментов. Если дело не ограничится выполнением стартового заказа МО РФ на 12 единиц и Уралвагонзавод найдет новые заказы в своей стране и за рубежом, можно ожидать таковые не на полностью новую технику, а полученную путем переделки ОБТ из наличия. Речь идет о варианте на шасси Т-72 главным образом ранних, морально устаревших модификаций. Возвращение их в строй с баз хранения не мыслится без проведения модернизации в соответствии с современными требованиями. В подобных случаях владельцу бронетехники надо будет принять принципиальное решение – либо пойти по пути модернизации, сохранив первоначальное назначение, либо переделать во что-то иное, например – БМПТ.

Первый путь банален, второй – манит новизной. Однако следует понимать, что переделка не решает главный вопрос с продвижением БМПТ в войска. Эта задача не имеет простого решения и потребует долгих месяцев, а может, и лет упорной работы в штабах и на полигонах. И здесь радует сам факт поступления серийных образцов новой техники в войска.


Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

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2 комментария
№1
14.12.2020 15:51
"Единственный на сегодня иностранный покупатель приобрел лишь десять машин. При этом в армии Казахстана полученные в 2011–2013 годах десять «Терминаторов» решают несвойственные им задачи – осуществляют прикрытие тяжелых огнеметных систем (ТОС), которым из-за малой дальности огневого поражения часто приходится занимать позиции на передовой." Прекрасная машина для огнемётных войск РХБЗ. Это только один из вариантов т.е., Терминатор, как машина сопровождения колонн это же из опыта Афганистана и Чечни он и создавался оттуда. А сопровождать придётся много чего начиная с подвижных ракетных грунтовых комплексов и заканчивая колоннами тыловых подразделений. Времена благоденствия 6о-х годов, когда охрану колонн можно было осуществить одним БТРом к сожалению давно прошли. Теперь Терминатор, как  машина управления теми же Уранами-9. Места операторов есть вооружение уже унифицированно. Видел на Армии 2018 модель подобного роботизированного комплекса.Вопрос управления огневой поддержки и размещения и защиты оператора решается в комплексе. А вообще см. Патент РФ.Разведывательно-огневой комплекс вооружения БМОП
Патент №2658517
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№2
14.12.2020 16:37
Цитата, q
Пусть экипаж «Терминатора» выпустит больше пуль, снарядов и гранат, чем мотопехотный взвод, он никогда не решит весь спектр решаемых пехотой задач на пересеченной местности, в поле и городских условиях.
Невыпустит. При всем желании.
Цитата, q
что танкисты не всегда справляются с поражением малоразмерных целей: живой силы, гранатометчиков, расчетов артиллерийских установок и противотанковых комплексов. Используя естественные и искусственные укрытия, они хорошо маскируются, малозаметны и рассредоточены. Выждав выгодный момент для открытия огня, они могут внезапно атаковать танк и вывести его из строя. В данных условиях выживание бронетехники зависит от своевременного обнаружения и уничтожения таких целей. Для решения указанных задач на поле боя и была предложена концепция БМПТ
Для этого и существуют мотострелков. Хотя более правильно тесное взаимодействие пехоты и танков.
Цитата, q
Автоматически пушки и гранатометы? Они установлены и на БМП-2М, причем в ходе модернизации базовая машина получает пусковые установки для четырех ПТУР «Корнет», а он новее «Атаки». БМПТ превосходит по параметрам защищенности, уступая в подвижности
Только вот в мотострелковом взводе их 3.
Цитата, q
Терминатор, как машина сопровождения колонн это же из опыта Афганистана и Чечни он и создавался оттуда
Из того же опыта пришли к выводу что такие машины просто уничтожают первыми. В Афганистане умные англоязычные дяди даже специально брошюру придумали для грамотно обученных молодых демократов того времени.
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