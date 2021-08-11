Первые 20 танков Т-14 «Армата» поступят в войска до конца года

До конца текущего года в Вооруженные силы (ВС) России поступят 20 новейших танков Т-14 «Армата». Об этом 10 августа рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

«В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 «Армата», — рассказал Криворучко.

Как рассказал замминистра обороны, в армию также передадут 65 танков Т-90М «Прорыв», а также разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты среднего и тяжелого классов и комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Ранее, 5 июля, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

26 февраля источники в Минобороны рассказали «Известиям», что новейший танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Отмечалось, что благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 способен защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. А в случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки.

Ранее в этом же месяце «Армату» впервые представили международным компаниям на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.