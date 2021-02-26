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Т-14 на базе «Арматы» впервые в истории нашел цель без участия экипажа

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Т-14
Т-14.
Источник изображения: РИА Новости

По данным информированного источника, новый российский танк смог самостоятельно, без участия членов экипажа, найти и распознать цель.

Россия продолжает дорабатывать свой самый совершенный основой боевой танк (ОБТ) — Т-14 на базе «Арматы». Как сообщил РИА Новости информированный источник в ОПК, машина впервые в истории танкостроения смогла сама найти и распознать цели. Члены экипажа в этом участия не принимали.

Во время одного из этапов систему управления огнем (СУО) тестировали на специальном стенде. «Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для “Арматы” выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам», — добавил источник агентства.

По его словам, система управления огнем оснащена цифровым каталогом с сигнатурами типовых целей: он включает в себя боевые машины пехоты, танки, вертолеты и так далее.

Башня Т-14

Источник изображения: wikipedia

Благодаря применению искусственного интеллекта бортовые вычислительные средства сами могут искать цели: это реально даже в том случае, если часть объекта скрывает укрытие. Возможна селекция целей и их сопровождение. Поиск и захват цели производится комбинированной системой, работающей как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. При этом решение о поражении цели принимает командир ОБТ.

Стоит сказать, что элементы автоматизации сейчас присутствуют на многих танках, однако столь «продвинутой» СУО, как сегодня, вероятно, не имеет ни один другой ОБТ.

Информацию об автоматическом испытании Т-14 подтвердили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавода» — производителя танка. При этом о деталях тестов в корпорации говорить не стали.

Вне зависимости от результатов испытаний, можно сказать, что Т-14 — наиболее технологически «продвинутый» танк. Он имеет необитаемую башню, новейший комплекс активной защиты, а также аппаратуру, которая позволяет в полной мере реализовать популярный сейчас принцип «сетецентрической войны».

Обратной стороной можно считать техническую сложность и дороговизну комплекса, что, впрочем, в той или иной мере характерно для любого современного танка.

Напомним, недавно стало известно, что Германия заключила контракт на новый вариант Leopard 2, оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy. А в прошлом году Армия США впервые получила серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams, также оснащенные КАЗ. Стоит также сказать, что в перспективе американцы хотят получить новый легкий танк, а Франция и Германия планируют заменить свои ОБТ танком нового поколения.

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