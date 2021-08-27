Для Вооруженных сил и гражданки. Что демонстрирует "Армия-2021"

Дмитрий Литовкин — о новинках военно-технического форума и выводах по заключенным контрактам Минобороны

Деловая программа форума "Армия-2021" завершена. Минобороны отчиталось, что за четыре дня работы выставки заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей. Это заметно скромнее, чем год назад, когда было куплено оружия на 1,16 трлн рублей (и пик госпрограммы перевооружения армии пройден). Армия модернизирована на 71,9% и теперь фактически докупает технику и оборудование.

Тем не менее в этом году форум, как ни один из предыдущих, богат на новинки. Начальник Генштаба Валерий Герасимов, еще анонсируя мероприятие, обещал их не менее 50, но это только тех, что создаются предприятиями Минобороны. Уникальность же выставки в том, что она еще и площадка для гражданских частных компаний, желающих стать партнерами военного ведомства.

В прочном корпусе

Первое, что бросается в глаза при входе на форум, - это огромное количество новой техники. Одних только танков Т-90М, расставленных по всей статической площадке выставки, я насчитал четыре штуки. Раньше в таком количестве их можно было увидеть только на параде Победы на Красной площади. Но там были опытные, проходящие испытания машины, а на "Армии" - войсковые.

В канун открытия форума замминистра обороны, отвечающий за вооружение, Алексей Криворучко сообщил, что "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) выполнил взятые на себя несколько лет назад обязательства и поставил на баланс армии 65 первых Т-90М "Прорыв", а так же 20 новейших Т-14 "Армата" (которых на выставке тоже представлено не мало). И если раньше машины находились на постаментах и под охраной военной полиции, то сегодня они "общедоступны", как и любая другая штатная техника Минобороны. Правда, внутрь боевой машины заглянуть не удастся - секрет, но вот поползать по корпусу и сфотографироваться - вполне.

Впервые в этом году отдельным кластером стоят арктические машины. Это уже запомнившиеся по московским парадам северные двухзвенные вездеходы ДТ-10ПМ, "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ". Рядом с ними расположилась целая экспозиция из униформы, оружия и других средств передвижения по торосам военнослужащих отдаленных военных баз, которые можно потрогать.

Например, снегоболотоход "Трэкол Вега" и санитарный автомобиль ДГТ-С, арктическая кухня КА-250/30ПМ, базирующаяся на двухзвенном тягаче ДТ-30. Расчет одной такой машины, кстати, может накормить 250 человек. Даже в лютый мороз кухня без проблем поддерживает 300-градусную температуру в жарочном цеху, а на ее развертывание уходит не более 15 минут.

Среди новинок и новейший бронетранспортер холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) БТ-3Ф. Машина специально адаптирована для действий в условиях экстремальных температур: заводится на морозе до -50°С и снабжена специальными "арктическими" гусеницами, позволяющими передвигаться по снегу и болотистым грунтам c минимальным уроном для экологии Севера.

Ракетный частокол

А вот ракету "Калибр" вживую на салоне не показывают - она представлена только в виде макетов пусковых установок. Так же как и остается неизвестен облик гиперзвукового "Циркона". Тем не менее оба изделия обсуждаются на "Армии-2021" как ни одно другое. Минобороны заключило контракт на поставку дополнительной партии "Калибров" и впервые купило "Цирконы". Контракт был заключен с НПО машиностроения из подмосковного Реутова (входит в КТРВ). Это событие можно считать эпохальным, ведь пока ни у одной армии в мире нет гиперзвукового оружия, а Россия уже ставит его на вооружение.

Первыми ракету получат фрегаты проекта 22350 и, как сообщает ТАСС, атомные подводные лодки проектов 885М "Ясень-М", модернизированные подводные лодки типа "Антей". Так, командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков отметил, что "Казань" - второй корабль серии "Ясень" и головной крейсер, построенный по модернизированному проекту "Ясень-М", - уже способен применять перспективную ракету. Первый запуск "Циркона" с АПЛ "Северодвинск" планируют в сентябре.

Ракета предназначена для поражения морских и наземных целей. Способна развивать скорость около 9 махов и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Если перевести эти данные в более понятные величины, то получается, что, чтобы добраться от Москвы до Ростова-на-Дону, "Циркону" потребуется всего пять минут, тогда как обычный путь на автомобиле, поезде или самолете занимает часы.

Ракеты выступают на "Армии" вообще как отдельный тренд. В рамках форума подписан контракт на ремонт с модернизацией носителей гиперзвуковых "Кинжалов" высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31К.

Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, заключен государственный контракт на ремонт МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ-31БМ. По данным Минобороны, эскадрилья машин с индексом "К" несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года. С апреля 2018 года "МиГи" с аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей. Теперь в Воздушно-космических силах таких ударных средств станет значительно больше, а значит, "Кинжалы" могут появиться не только на Юге, но и на Севере и Дальнем Востоке.

Ну и как вишенка на этом ракетном торте - контракт с Московским институтом теплотехники (МИТ). Фирма известна своими стратегическими ракетными комплексами "Ярс" и "Булава". О закупках таких вооружений ни промышленность, ни военные особенно не распространяются, а тут Алексей Криворучко рассказал, что в интересах Ракетных войск стратегического назначения подписано соглашение о поставке комплекта "подвижного комплекса командных ракет".

Речь, по всей видимости, идет об обновлении системы "Периметр", или, как ее называют на Западе, "Мертвая рука". Особенность системы в том, что, если первым ядерным ударом противнику удастся уничтожить все политическое руководство Российской Федерации, она может самостоятельно принять решение о нанесении ответного ядерного удара. Основой группировки "командных ракет" до последнего времени были стратегические ракеты РТ-2ПМ "Тополь" - по-западному: SS-27 Sickle ("Серп"). Но недавно стало известно, что в 2024 году все они будут сняты с вооружения - менять их, как следует из слов замминистра обороны, будут как раз на новые мобильные комплексы "Ярс".

Вооружен и опасен

Количество роботов в рамках "Армии-2021" тоже вряд ли кого оставит равнодушным. Шагающих прототипов людей, как в фильмах, все еще, правда, нет, но ползающих, плавающих и летающих представлено более чем достаточно. Главные новинки, на мой взгляд, в этой сфере - малоразмерные ракеты. Подобной техники до последнего времени у Российской армии не было, а сегодня она не только демонстрируется на выставке, но и поставляется в войска. Компания "Кронштадт" сообщила, что передаст Минобороны пять новейших беспилотных комплексов "Иноходец-РУ" и два комплекта беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа "Платформа". Эти машины стоят на форуме с разложенными рядом ракетами и бомбами, но если поискать, то можно найти более перспективное вооружение.

На стенде холдинга "Высокоточные комплексы" за автопарком бронемашин с новыми ракетными комплексами спряталась главная сенсация "Армии-2021" - легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) "Изделие 305Э" от коломенского КБ машиностроения.

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э” Источник изображения: © Дмитрий Литовкин/ТАСС

Это изделие весом 105 кг несет боевую часть массой 25 кг и может лететь на расстояние 14,5 км. Наведение - комбинированное, с инерциальной и телевизионной системами, также предусмотрен контроль с беспилотника или вертолета-носителя.

Как сообщил глава холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский, Минобороны на форуме заключило контракт на поставку 30 модернизированных вертолетов Ка-52М "Аллигатор". По данным разработчиков, на новых машинах будет стоять радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемая ракета с повышенной дальностью. О чем именно идет речь, представитель вертолетного холдинга не уточнил, но по стечению обстоятельств (?) еще одно "Изделие 305Э" было мною обнаружено рядом с выставленным на статическую площадку "Аллигатором". Специалисты также отмечают, что в рамках унификации вооружения ракету сможет получить и ударный вертолет Ми-28НМ.

Свою секретную разработку показала и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член Союза машиностроителей России). Среди больших и дальнобойных авиационных и морских крылатых ракет она спрятала маленькую и неприметную машину, внешне очень похожую на дальнобойный "Калибр". Изделию не дали названия и не поставили таблички с характеристиками (интрига?).

Глава корпорации Борис Обносов лишь обмолвился: "Раньше в России серьезных БЛА не создавалось. Разрабатывать оружие для них просто так, без носителя, не зная его возможности, было очень сложно. Сегодня на этом рынке появились серьезные разработчики, в том числе "Кронштадт", УЗГА ПАО "Компания "Сухой".

"Среди производимых в России беспилотников есть ударные и разведывательные машины. Главное направление развития беспилотников, которые не обладают возможностями большой полезной нагрузки, - это массогабаритные параметры. Учитывая это, мы при поддержке Минпромторга долгое время вели тему по созданию вооружения для одного из БЛА. Ключевые элементы для ракеты - двигатель, головку самонаведения, инерциальную систему, боевую часть - практически сделали, что позволило перейти сегодня к изготовлению изделий малогабаритных категорий 50 и 100 кг", - сообщил Борис Обносов.

Полное погружение

Экспозиция КТРВ интересна еще двумя экспонатами: индивидуальным буксировщиком "Коралл" для пловцов и автономным роботом с переменной плавучестью АНГАПП. Первое изделие - мини-торпеда для транспортировки бойцов диверсионных подразделений; изготовлена из композитов, движется с помощью электромотора, развивает скорость 3 км/ч (для акванавта достаточно быстро), может пройти до 20 км.

Индивидуальный буксировщик “Коралл” для пловцов Источник изображения: © Дмитрий Литовкин/ТАСС

Как рассказал мне замгенконструктора АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (входит в КТРВ) Михаил Кеттуев, в настоящее время изготовлено два прототипа устройства; техника прошла цикл испытаний на Ладоге.

"Модульное исполнение аппарата позволяет легко изменить его под требование заказчика, а использование систем крепления типа планки Пикатини (в основном используется на стрелковом вооружении для крепления оптических, коллиматорных прицелов, гранатометов, фонарей и другого оборудования - прим. ТАСС) открывает широчайший простор для использования любого навесного допоборудования", - отметил Михаил Кеттуев. Еще одна особенность "Коралла" в том, что вместе с ним боевой пловец может выходить через торпедные аппараты любой подводной лодки. Впрочем, как надеются разработчики, будет доступна и гражданская версия буксировщика.

Чисто визуально АНГАПП - копия крылатой ракеты "Калибр". Вот только она не летает, а ныряет, причем самостоятельно.

Автономный робот с переменной плавучестью АНГАПП Источник изображения: © Дмитрий Литовкин/ТАСС

На дроне нет основного двигателя, это так называемый подводный глайдер, приводимый в движение за счет изменения плавучести. С помощью бортового компьютера в теле робота перемещается жидкость - если подать ее на нос, то подводный планер начнет погружаться; уравнять "давление" - зависнет в толще воды; дать дифферент на корму - начнет всплытие. Погружается аппарат до 300 м, "парить" под водой АНГАПП может три месяца. Как говорит Михаил Кеттуев, изделие способно обследовать акватории военно-морских баз на предмет появления посторонних предметов, искать донные мины или вести наблюдение за глубоководными районами морей и океанов.

В целом же парадокс форума "Армия-2021", на мой взгляд, заключается в том, что, несмотря на сокращение закупок вооружений и военной техники, оборонно-промышленный комплекс год от года увеличивает количество предложений, проводит разработки и испытания за свой счет, предлагая военным практически готовое, или, проще говоря, базовое, решение. Касается это как бронетехники, дронов, так и радиотехнического оборудования. Причем большинство из таких изделий носит двойное назначение - то есть если не подойдет военным, то предложить можно будет гражданским. Все это говорит о том, что Минобороны выбрало правильный формат общения с промышленностью: впарить "кота в мешке", созданного за госсчет, сегодня не получится.