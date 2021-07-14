В Ростехе заявили, что в первый день МАКС-2021 презентуют "принципиально новый" военный самолет

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский", — говорится в сообщении.

Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки покажут онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на сайте проекта.

"Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — приводятся в сообщении слова представителя Ростеха.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса.