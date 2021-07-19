Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском

Как сообщают споттеры, 15 июля 2021 года на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в подмосковном Жуковском был доставлен закутанный в черный брезент полноразмерный макет (или все-таки первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет").

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021 (с) Алексей Лисицын / russianplanes.net ( ссылка )

Ранее Государственная корпорация Ростех заявила, что входящее в ее состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) произведет "презентацию принципиально нового военного самолета" 20 июля в первый день Международного авиационно-космическом салона МАКС-2021 в Жуковском. Был распространен тизер с размытыми изображениями нового самолета под "шахматными" девизами "The Chekmate" ("Шахматный мат") и "Turn the Chessboard" ("Переворачивая шахматную доску" - намек на метод игры Остапа Бендера в Васюкинском шахматном клубе?). В Жуковском презентация самолета пройдет в ангаре ПАО "Компания "Сухой" под шифром "ЛТС", разукрашенном данными девизами и изображениями шахматного коня.

Фотографии замотанного в брезент доставленного в Жуковский макета (или прототипа?) самолета ЛТС демонстрируют наличие у него одного двигателя, двухкилевого оперения по схеме V, лишенного, видимо, стабилизаторов, а также предположительно, наличие подфюзеляжного воздухозаборника. Напомним, что в декабре 2020 года была опубликована сделанная агентством РБК фотография фрагмента находившейсся на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова модели неизвестного истребителя с подфюзеляжным воздухозаборником. Самолет, доставленный в Жуковский, явно выполнен как малозаметный, и, видимо, имеет внутренние отсеки для подвесного вооружения.

В мае 2021 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на "источник в авиастроительной отрасли" сообщило, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью. Источник заявил, что это должен быть "самолет взлетной массой до 18 тонн, который будет развивать максимальную скорость полета более 2 Махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1".

В свою очередь, информационному агентству РИА Новости "источник в авиастроительной отрасли" тогда же сообщал, что "при создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения. Новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя. Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах. При этом источник РИА Новости заявил, что "на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4".

Ранее в декабре 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Разработка делается инициативно без средств бюджета.

Судя по видеоролику Ростеха, проект нового легкого истребителя в значительной мере ориентирован на экспортный рынок - в ролике фигурируют представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии, Вьетнама и Аргентины. Следует упомянуть, что в феврале 2017 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, в рамках которого, в числе прочего, предусматривалась совместная разработка легкого истребителя пятого поколения. Однако с тех пор об участии эмиратской стороны в проекте информации не появлялось.

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021 (с) Евгений Лебедев / russianplanes.net ( ссылка )

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021 (с) v3tritium / vk.com/club57490994 (последний снимок - шуточная "фотожаба", распространенная в социальных сетях ГК Ростех)

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021 (с) via paralay.iboards.ru

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021 (с) Ivan Novikov-Dvinsky

Фрагмент модели неизвестного проекта истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, декабрь 2020 года (с) Владислав Шатило / РБК