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Интерфакс-АВН

Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021

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МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14
МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.
Источник изображения: Ростех

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Во вторник начинает работу Международный авиакосмический салон МАКС-2021, где пройдет презентация нового легкого истребителя 5-го поколения, первый демонстрационный полет пассажирского МС-21 с российским двигателем и совещание у президента РФ по гражданскому авиастроению.

Юбилейный, 15-й авиасалон МАКС пройдет 20-25 июля на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова в подмосковном Жуковском, с 21 июля он будет открыт для массового посещения.

МАКС проводится в России с 1993 года каждые два года. Он проходит под патронажем президента РФ с его личным участием. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и госкорпорация "Ростех", устроителем - АО "Авиасалон".

Как сообщал "Интерфакс", в 2020 году было отменено авиашоу в Фарнборо. Кроме того, из-за коронавируса в 2021 году не будет проведен крупнейший в мире авиасалон в Ле Бурже.

Несмотря на непростую ситуацию с распространение COVID, принято решение не отменять МАКС-2021, но посетить его смогут только те, кто имеет QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

ТЁМНАЯ ЛОШАДКА

Самым ожидаемым событием на МАКС-2021 станет анонсированная "Ростехом" презентация нового боевого самолета, символом которого стала фигура шахматного коня.

"Главная премьера авиасалона - принципиально новый легкий истребитель 5-го поколения, созданный компанией "Сухой", - заявили в "Ростехе"

Презентация состоится в первый день выставки, также ее можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах "Ростех" и ОАК, а также на странице проекта - checkmate.uacrussia.ru, где уже начался обратный отсчет до премьеры.

"Россия - одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", - сказал представитель "Ростеха".

Пока о новой машине известно немного. Накануне "Ростех" опубликовал видеоролик, где показал контуры самолета и его изображение в анфас.

Примечательно, что, судя по видео, это будет однодвигательный истребитель. В настоящий момент все используемые в России боевые самолеты оснащены двумя двигателями, тогда как в мире одномоторные истребители получили широкое распространение - это американские F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning, шведские JAS 39 Gripen и китайские J-10.

Опыт создания однодвигательных машин был и в Советском Союзе - созданные в 1950-1960-е годы МиГ-21 и МиГ-23 стали одними из самых массовых истребителей в истории, суммарно построено более 15 тыс. таких самолетов.

О возвращении к разработке одномоторных истребителей заявил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, в корпорации работают над созданием легкого истребителя 5-го поколения в пилотируемом и беспилотном вариантах, возможна и совместная разработка такого самолета с зарубежными партнерами.

"Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. По замыслу это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу", - заявил Чемезов.

Он отметил, что эта тема интересна с точки зрения продвижения такого самолета на экспорт.

"Пока мы это делаем инициативно без средств бюджета. Минобороны никаких заказов не делало. Тем не менее мы считаем, что это перспективный самолет и рассматриваем, в том числе, различные варианты кооперации с зарубежными партнерами", - сказал глава "Ростеха".

В феврале 2017 года Чемезов сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут совместно заниматься разработкой легкого истребителя 5-го поколения. По его словам, самолет может быть создан на базе МиГ-29, работы начнутся с 2018 года и займут около 7-8 лет.

ЭКСПОРТНЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Всего в этом году "Ростех" представит порядка 500 образцов техники, заявил Чемезов.

"В том числе порядка 50 новинок - самолеты, вертолеты, БПЛА, двигатели и многое другое. Также планируется ряд значимых переговоров и подписание соглашений в сфере разработки и поставки авиационной продукции", - отметил глава госкорпорации.

"Рособоронэкспорт" собирается максимально использовать потенциал МАКС-2021 для продвижения за рубеж российских разработок в области авиации и противовоздушной обороны (ПВО), сообщили накануне в компании.

"В этом году "Рособоронэкспорт" уже подписал контрактных документов на сумму более $5 млрд, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов", - заявил гендиректор компании Александр Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным "Рособоронэкспорта", на статической экспозиции МАКС гости авиасалона смогут ознакомиться "с экспортными бестселлерами и потенциальными лидерами мирового рынка военной авиации": истребителем пятого поколения Су-57Э, истребителями МиГ-35, МиГ-29 и Су-35, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, вертолетами Ка-52К, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М, Ка-226Т и другими.

"На открытой выставочной площадке партнеры "Рособоронэкспорта" также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж. Среди них новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2" и в виде моделей на стенде ВКО "Алмаз-Антей" - зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000" и абсолютная выставочная новинка - зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Концерн "Автоматика" представит системы противодействия БЛА "Купол" и "Пищаль", а группа "Кронштадт" - новейший беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что помимо этого посетители МАКС увидят полеты российских пилотажных групп на боевых самолетах, занимающих лидирующие позиции в своих сегментах мирового рынка. "Русские витязи" представят фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35С и Су-30СМ, "Соколы России" покажут слаженность работы и маневры на Су-27, а "Стрижи" продемонстрируют высокие возможности МиГ-29. Летчики пилотажной группы "Беркуты" совершат одиночные и групповые полеты на вертолетах Ми-28Н и Ка-52.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОДУКТЫ

Впервые широкой публике ОАК покажет среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 и региональный Ил-114-300 - их опытные образцы будут представлены как в полетной программе, так и на статической стоянке авиасалона. В экспозиции и полетной программе будет также участвовать региональный SSJ100: посетители увидят бизнес-версию этого самолета.

"Вертолеты России" впервые продемонстрируют новейшие гражданские машины Ми-171А3, Ка-32А11М и Ансат-М.

Американский концерн Boeing представит на МАКС свои коммерческие продукты и подпишет ряд соглашений в области сервисов. Экспозиция на стенде Boeing будет включать воздушные суда семейств 737, 787, 777Х. С учетом динамичного роста рынка авиационных грузоперевозок в мире среди моделей будет представлена линейка грузовых самолетов: узкофюзеляжный 737-800BCF, среднемагистральный 767-300BCF и широкофюзеляжный 777 Freighter.

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