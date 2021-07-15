Newsweek (США): Россия создала интригу, анонсировав показ «принципиально нового» военного самолета

На следующей неделе Россия представит военный самолет. Новая машина, по словам российских разработчиков, вызовет интерес в других странах, в том числе у конкурентов за рубежом. Что это — истребитель поколения 4,5 или аналог НЛО?

В рамках окутанной тайной и интригующей маркетинговой кампании продвигается проект, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), которая входит в состав Ростеха, российской государственной корпорации, которая занимается разработкой и производством высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Самолет будет представлен во вторник, 20 июля, в первый день авиасалона МАКС-2021, который проводится раз в два года на аэродроме в городе Жуковском, расположенном примерно в 25 километрах к юго-востоку от Москвы, столицы России.

Ростех, сообщая о презентации нового самолета, в своем пресс-релизе назвал Россию одной из немногих стран в мире, обладающей "технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов". В нем говорится, что ОАК "презентует принципиально новый военный самолет".

В пресс-релизе также дана высокая оценка России, как признанному лидеру в создании боевых самолетов.

"Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", - говорится в пресс-релизе.

Мотивом интригующего и окутанного тайной рекламного ролика о новом самолете являются шахматы. В полночь в понедельник на сайте ОАК был запущен обратный отсчет времени, оставшегося до презентации, с изображением шахматной фигуры - черного коня. Пользователям предлагается "перевернуть шахматную доску" и просмотреть 34-секундный трейлер.

В трейлере почти ничего не показано. Он начинается со сцены в Дубае, в которой мужчина многозначительно смотрит в окно, после чего на окутанном дымкой горизонте зритель видит приближающийся неизвестный самолет.

Затем мы видим людей, играющих в шахматы в Нью-Дели, игру прерывает срочное СМС, а затем в кадре появляются Анды, где к неизвестному военнослужащему приближается вертолет.

Затем на фоне переднего шасси самолета мы видим членов экипажей в униформе разных стран. Возможно, различные показанные места указывают на возможные рынки продажи этого самолета. На экране появляется надпись "Скоро появится" и исчезает в черноте.

Усиливает интригу твит на русском языке размещенный в официальном аккаунте ОАК в "Твиттере", в котором говорится: "Все проще, чем кажется. #ОАК #uac #Ростех #rostec #МАКС2021#checkmate (#шахимат). Кажется, что-то намечается"

Добавляет неопределенности и то, что твит размещен рядом с парящей в воздухе шахматной фигурой коня. На этом изображении видна фраза на английском языке: "Ребята, все проще, чем вы думаете". На англоязычной странице ОАК в Твиттере об этом самолете ничего не говорится.

Что же касается изображения пейзажа, над которым парит шахматная фигура, его узнал редактор военного раздела издания Aviation Week Стив Тримбл (Steve Trimble), оказалось, что это знаменитое "мистическое" фото НЛО 1970-х годов, которое также использовалось в телесериале "Секретные материалы" (The X-Files). Возможно, эта ссылка является намеком на недавний отчет Пентагона о неопознанных объектах, которые привели в замешательство американских военных.

А электронное индийское издание Defense World отметило, что Ростех ранее заявлял, что разрабатывает однодвигательный истребитель. В нем говорится, что существуют также предположения о том, что речь идет об истребителе Су-57 или реактивном самолете поколения 4,5, созданном в качестве "ответа" на модернизированный многофункциональный истребитель 5-го поколения F-16 "Вайпер" (Viper) и модернизированный истребитель совместной китайско-пакистанской разработки JF-17 Block III. Онлайн-издание The Drive написало, что тень самолета над водой в тизере, снятом Ростехом, похожа на многоцелевой истребитель Миг-35.

Авиасалон МАКС, на котором демонстрируется широкий спектр самолетов и военной техники, в основном из России и стран, ранее входивших в состав СССР, продлится до 25 июля.

Редакция Newsweek связалась с Ростехом для получения комментариев.

Брендан Коул (Brendan Cole)