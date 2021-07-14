Каким будет "принципиально новый" военный самолет? Мнение эксперта

"Ростех" в первый день МАКС-2021 представит "принципиально новый" военный самолет. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков предположил, какой будет боевая машина.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 намерена представить публике "принципиально новый" военный самолет. Это произойдет 20 июля.
"Мы убеждены, что новый продукт вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", – цитирует РИА Новости слова представителя "Ростеха".
Для презентации самолета создан специальный сайт. Там опубликовано видео с "отдельными элементами новой машины" и "аллюзиями на ключевые особенности и уникальные свойства проекта".
В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал кадры и сделал свое предположение.
В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Выставка состоится 20-25 июля в подмосковном Жуковском.