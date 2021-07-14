Каким будет "принципиально новый" военный самолет? Мнение эксперта

"Ростех" в первый день МАКС-2021 представит "принципиально новый" военный самолет. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков предположил, какой будет боевая машина.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 намерена представить публике "принципиально новый" военный самолет. Это произойдет 20 июля.

"Мы убеждены, что новый продукт вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", – цитирует РИА Новости слова представителя "Ростеха".

Для презентации самолета создан специальный сайт. Там опубликовано видео с "отдельными элементами новой машины" и "аллюзиями на ключевые особенности и уникальные свойства проекта".

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал кадры и сделал свое предположение.

"Те кадры, которые демонстрируют, конечно, не дают облика этого самолета. Но по контуру видно, что киль самолета будет V-образным. Видно, что у самолета будет хороший размах крыльев. Понятное дело, это будет ударный самолет. Учитывая, что у нас сейчас появляются многофункциональные самолеты, то он, скорее всего, будет заниматься и воздушными, и наземными целями в том числе. Учитывая, что сейчас идут новые технологии, в самолете они будут использованы. Предположу, что речь идет о некоем самолете-истребителе. А то, что в ролике – представители различных стран, говорит о том, что самолет будет иметь экспортную направленность", – сказал Алексей Леонков.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Выставка состоится 20-25 июля в подмосковном Жуковском.