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Слили

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Несмотря на все усилия организаторов сохранить интригу перед запланированной на 20 июля 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском презентации российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), неизвестное лицо 18 июля слило в сеть краткое видео, запечатлевшее облик расчехленного макета самолета в презентационном ангаре авиасалона.

Склейка кадров видео из презентационного ангара в Жуковском, демонстрирующая облик полноразмерного макета (или первого опытно-экспериментального образца?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 18.07.2021 (с) via Fighterman_FFRC @Fighterman_FFRC

Видео подтверждает многие ранее угадывавшиеся в зачехленном макете черты облика самолета, включая наличие подфюзеляжного воздухозаборника, аналогично распространенной в декабре 2020 года агентством РБК фотографии фрагмента модели самолета, находившейсся на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова. Заснятый расчехленный макет самолета ЛТС с нарисованным бортовым номером "75" демонстрирует наличие одного двигателя, двухкилевого оперения по схеме V, лишенного стабилизаторов, и наличие внутренних отсеков для подвесного вооружения.

Самолет разрабатыватся ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация").

Напомним, что ранее Государственная корпорация Ростех заявила, что входящее в ее состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) произведет "презентацию принципиально нового военного самолета" 20 июля в первый день Международного авиационно-космическом салона МАКС-2021 в Жуковском. Был распространен тизер с размытыми изображениями нового самолета под "шахматными" девизами "The Chekmate" ("Шахматный мат") и "Turn the Chessboard" ("Переворачивая шахматную доску"). В Жуковском презентация самолета пройдет в ангаре ПАО "Компания "Сухой" под шифром "ЛТС", разукрашенном данными девизами и изображениями шахматного коня.

Фотографии доставленного в Жуковский 15 июля закутанного в черный брезент презентационного полноразмерного макета (или все-таки первого опытно-экспериментального образца?) широко разошлись по сети. Теперь облик самолета, похоже, окончательно раскрыт до презентации.

Кадры видео из презентационного ангара в Жуковском, демонстрирующие облик полноразмерного макета (или первого опытно-экспериментального образца?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"). Разноцветные круги на видеоэкранах в ангаре - калибровочная программа для видеоизображений, 18.07.2021 (с) видео с Телеграм-канала "Война История Оружие"

Распространенное видео (впервые появилось на Телеграм-канале "Война История Оружие", авторство неясно):

ГК "Ростех" в ответ на утечку видео распространило очередную "жабу":

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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