Журналист Би-би-си опроверг заявления британского минобороны по инциденту с эсминцем

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил уличил министерство обороны Великобритании в распространении недостоверной информации об инциденте с британским эсминцем УРО «Дефендер» в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной в среду, 23 июня.

Находившийся на борту эсминца репортер подтвердил, что во время преследования корабля российскими силами он слышал предупредительные выстрелы, хотя военное ведомство Великобритании утверждает, что их не было.

Корреспондент также рассказал, что два российских корабля береговой охраны, которые следовали за британским кораблем, пытались заставить его изменить курс. На каком-то этапе одно из российских судов приблизилось на расстояние примерно в 100 м.

«Всё более враждебные предупреждения раздавались по радио, в одном из них говорилось: «Если вы не измените курс, я открою огонь». Мы действительно слышали некоторые выстрелы в отдалении», — отмечает корреспондент.

Командир эсминца также сказал корреспонденту, что по близости зафиксировано присутствие более 20 военных самолетов.

Британский эсминец, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек госграницу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км ранее в этот день.

Эсминец предварительно предупредили о применении оружия в случае нарушения российской госграницы, но реакции не последовало. В связи с этим предупредительную стрельбу выполнил пограничный сторожевой корабль РФ и российский бомбардировщик Су-24М.

После совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России британский эсминец покинул границы территориального моря России.

Минобороны РФ расценило действия эсминца УРО «Дефендер» как грубое нарушение конвенции ООН. Ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа корабля.

Однако в министерстве обороны Великобритании заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.

После инцидента атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Министерство обороны РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует действия британского эсминца как грубую провокацию. Также в связи с инцидентом в МИД РФ будет вызван британский посол.