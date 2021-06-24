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Известия.ru

Опубликовано видео слежения самолета и беспилотника РФ за британским эсминцем

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Эсминец Великобритании HMS Defender с борта российского самолета
Эсминец Великобритании HMS Defender с борта российского самолета.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ в среду, 23 июня, опубликовало видео слежения российским самолетом и беспилотником за британским эсминцем в Черном море.


Ранее в среду сообщалось, что Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение государственной границы со стороны эсминца УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ отмечали, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы страны, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца.

В ведомстве расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender .

При этом в британском оборонном министерстве, комментируя инцидент с нарушением границ РФ, заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.

Также в пресс-службе отметили, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». В министерстве не согласились с утверждением, что на пути эсминца сбрасывались бомбы, а также что со стороны России производились предупредительные выстрелы.

После инцидента атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Министерство обороны РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эсминца ВМС Британии грубой провокацией. Дипломат также рассказала, что в связи с произошедшим инцидентом в МИД России будет вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

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