Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море

В среду в Черном море, возле берегов России, произошел серьезный международный инцидент. "23 июня в 11.52 эсминец Defender военно-морских сил Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра", - сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что экипаж эсминца был предупрежден о применении оружия в случае нарушения госграницы РФ, но проигнорировал его. "В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. После чего в 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца", - сообщили в военном ведомстве.

В итоге российские моряки с пограничниками остановили вторжение - в 12.23 эсминец покинул наши воды.

В среду утром в украинском военном ведомстве сообщили, что представители Вооруженных сил Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender в Одессе, в ходе которой отработали абордажные действия, заключающиеся в неожиданном для противника захвате судна. К слову, от Одессы до российского Севастополя (мыс Фиолент находится в его пригороде) всего чуть более 300 км по морю.

В министерстве обороны России вторжение британского эсминца Defender в наши территориальные воды расценили как грубое нарушение конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российские военные призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца-нарушителя "для недопущения подобных инцидентов в будущем".

Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а после самолет Су-24М сбросил по курсу движения эсминца 4 бомбы

Отмечается, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. "Представителю Вооружённых сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня эсминцем государственной границы России в Чёрном море", - пояснили военные.

Стоит напомнить, что в период с 28 июня по 10 июля в Черном море пройдут масштабные морские учения Sea Breeze. Основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны.

В предстоящих маневрах задействуют около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиации и более 100 единиц военных автомобилей и бронетехники.

Накануне выяснилось, что в учениях будет задействован 6-й флот ВМС США. Это основная ударная группировка НАТО, которая базируется в Средиземном море. Американские ВМС закрепились там вскоре после окончания Второй мировой войны, а в 1948 году Пентагон преобразовал Средиземноморскую эскадру в 6-й оперативный флот, которому суждено было стать одним из самых мощных военных соединений США.

На сегодняшний день в зоне ответственности 6-го флота кроме Средиземного моря - прилегающие воды Атлантики, а также акватория Черного моря. Базируются американские корабли в Испании, Италии, Франции, Греции и Турции. В состав 6-го флота ВМС США входят шесть оперативных групп, комплектующихся кораблями, самолетами и подразделениями морской пехоты. Ротация людей, судов и авиационной техники происходит каждые 6-8 месяцев, за исключением флагманского корабля Mount Whitney и судов обеспечения, которые несут боевое дежурство постоянно. Количественный состав 6-го флота практически всегда неизменен.

Таким образом, в Средиземном море постоянно находятся: один штабной корабль Mount Whitney, 2 атомных авианосца, 4 ракетных крейсера типа "Тикондерога", 5 универсальных десантных кораблей типа "Уосп", 15 эскадренных миноносцев типа "Арли Берк", 4 атомные подводные лодки типа "Вирджиния", 175 самолетов и 21 000 военнослужащих. Примерно половина самолетов способна нести ядерное оружие. Также там присутствуют суда мобильного тылового обеспечения, танкеры, бензовоз, плавучая мастерская, завод по опреснению забортной воды, продовольственный транспорт, океанский буксир и спасательное судно.

Впрочем, военные эксперты призывают не пугаться предстоящих учений, поскольку подобные маневры, по их словам, для нашего Черноморского флота - рабочая ситуация. "И на Балтике, и в Черном море, так или иначе, вблизи наших территориальных вод НАТО во главе с Америкой присутствуют на постоянной основе, сменяя друг друга. Что касается собственно учений в Черном море, то к американским кораблям и судам Великобритании, скорее всего, присоединятся турецкие корабли, поскольку турки заявляли о грядущем потеплении отношений с Соединенными Штатами", - отметил член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, официально принимающей стороной считается Украина, но если говорить неофициально, то это НАТО милостиво согласилось терпеть рядом с собой флот Украины. "Естественно, они в первую очередь будут отрабатывать задачи против "северного соседа", имея в виду Россию. Но для Черноморского флота это все - рабочая ситуация, которая повторяется уже в течение нескольких лет после того, как случилась "крымская весна". И отрадно, что за эти 7 лет возможности Черноморского флота существенно увеличились для того, чтобы реагировать на подобные выпады и провокации", - пояснил Дандыкин.

"Сейчас, в рамках летнего периода обучения у черноморских моряков будет прекрасная возможность потренироваться - и надводным кораблям, и подводным лодкам, и авиации, и береговым войскам. Все эти достаточно дорогостоящие натовские игры в итоге закончатся сотрясанием воздуха", - считает военный эксперт.

В ходе летнего периода обучения у наших моряков будет прекрасная возможность потренироваться - и надводным кораблям, и подлодкам, и авиации

Впрочем, инцидент с британским эсминцем Defender наглядно свидетельствует о серьезности складывающейся в Черном море обстановки.

Кстати

Российский истребитель не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США

Российский истребитель Су-30СМ в среду сопроводил над Охотским морем самолет-разведчик США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО). Российские радиолокационные станции обнаружили сегодня над акваторией Охотского моря приближающаяся к государственной границе России воздушную цель.

Для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. "При приближении экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель - ей оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Наш истребитель сопроводил американский самолет над акваторией Охотского моря", - рассказали в НЦУО.

После разворота иностранного военного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушений государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Тем временем

Проведение грядущих многонациональных учений SeaBreeze-2021 на Украине и в акватории Черного моря может подогреть "милитаристские настроения в Киеве". Посольство России в США призвало американцев и их союзников отказаться от проведения масштабных маневров, предупредив, что они "повышают риски непреднамеренных инцидентов".

"Масштабность и явно агрессивный характер учений SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", - подчеркивается в заявлении дипмиссии, опубликованном в "Твиттере". В посольстве уверены, что "все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне". В качестве примера многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе приведен формат "Блэксифор", в который входят только шесть государств Причерноморья.

А вот нынешняя версия SeaBreeze, как воодушевленно отрапортовало посольство США в Киеве, бьет рекорды за все годы по числу участниц - 32 государства с шести континентов. Если раньше в таких маневрах участвовали ключевые страны НАТО и причерноморские государства, то в последнее десятилетие география неумолимо расширяется за счет членов программы альянса "Партнерство ради мира". В этом году среди них как традиционные участники военных игрищ у российских границ типа Польши и стран Прибалтики, так и бесконечно далекие от акватории Черного моря страны, например Австралия и Бразилия. Персонала и техники, по данным посольства США, примерно в полтора-два раза больше, чем в прошлом году. Учения пройдут в северо-западных водах Черного моря, а их сухопутная часть - на территории Украины в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Лязганье оружием у российских границ стало визитной карточкой военной политики США в Европе, поэтому едва ли стоит рассчитывать, что Вашингтон внемлет предостережениям из Москвы. Наоборот, американцы и их союзники делают это все интенсивнее, оправдывая мантрами о "российской агрессии". Текущий год вообще тянет на рекордную активность, ведь в Европе уже второй месяц продолжаются крупнейшие за последние три десятка лет учения США и НАТО Defender Europe-2021 с участием более 28 тысяч солдат.

Как и обычно, преподносится это под соусом обеспечения региональной безопасности и отработки взаимодействия между союзниками. В командовании Шестого флота заявили, что SeaBreeze "укрепят возможности участников по проведению всего спектра морских и сухопутных операций". Но о том, куда на самом деле дует этот "бриз", красноречиво говорит тот факт, что участие в маневрах принимают все причерноморские государства кроме одного - России. Существенно и то, что пройдут они на территории стремящейся в НАТО Украины, которая для Запада в последние годы стала форпостом противостояния с Москвой.

Проведение столь масштабных учений на Украине может поддержать киевскую партию войны не только в моральном смысле. Минобороны России ранее заявило, что под прикрытием учений "планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск". Речь о подразделениях ВСУ и группировках, дислоцированных рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - указал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В военном ведомстве пообещали следить за учениями и "реагировать в интересах безопасности России".

Подготовил Игорь Дунаевский

Иван Петров