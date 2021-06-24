Все фиолентово: зачем британский эсминец нарушил границу у побережья Крыма

Английский корабль вытеснили из российских территориальных вод с помощью предупредительного бомбового удара

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы у полуострова Крым в районе мыса Фиолент эсминцем ВМС Великобритании HMS Defender. Для этого пришлось сделать предупредительные выстрелы и даже нанести показательный бомбовый удар по его курсу. Эксперты отмечают, что раньше до применения тяжёлого вооружения в подобных случаях дело не доходило. Официальный Лондон отрицает, что в сторону корабля открывался огонь. Инцидент произошёл накануне крупнейших учений НАТО в Черноморском регионе. К 28 июня для совместных маневров там соберутся 32 корабля и 50 самолётов из стран-членов блока и его партнёров, включая Украину и Грузию.

Вежливая бомбардировка

Источники «Известий» в Министерстве обороны рассказали, что модернизированный бомбардировщик Су-24М нанёс точный, но безопасный предупредительный удар с использованием возможностей прицела СВП-24 «Гефест». С его помощью параметры сброса авиабомб ОФАБ-250 были рассчитаны так, чтобы не нанести ущерба британскому кораблю. Мощности этих боеприпасов недостаточно для уничтожения эсминца, но они создают достаточно сильную ударную волну, чтобы продемонстрировать серьёзность намерений российской стороны, добавили источники.

По данным нашего оборонного ведомства, HMS Defender на высокой скорости в 27 узлов пересёк госграницу 23 июня в 11.52 и углубился в территориальные воды на три километра к юго-западу от мыса Фиолент на побережье Крыма. После попытки контакта по радио корабли погранслужбы дважды открывали предупредительный огонь перед ним. В 12.19 самолёт Су-24М из состава 43-го отдельного морского штурмового полка ЧФ РФ сбросил по курсу движения нарушителя четыре осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250. Через пять минут британский эсминец покинул российские территориальные воды.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М во время вылета Источник изображения: Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Пресс-служба Министерства обороны Великобритании в своём официальном Тwitter-аккаунте заявила, что предупредительных выстрелов по эсминцу не было, а сам он мирно проходил через «территориальные воды Украины» в соответствии с международным правом.

Великобритания и все страны НАТО не признают суверенитет РФ над Крымом и российские морские и воздушные границы у полуострова. Тем не менее корабли, самолёты и беспилотные летательные аппараты блока хотя и регулярно приближаются к ним, но до этого инцидента не пересекали. При каждом сближении их действия мониторят корабли и авиация Черноморского флота, а также Погранслужбы ФСБ.

Всего за несколько часов до этого на проходящей в Москве IX конференции по международной безопасности начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов предупреждал, что провокационные действия боевых кораблей США и их союзников у наших границ могут привести к военным инцидентам, а это не будет способствовать снижению напряжённости.

Российское Минобороны назвало инцидент с нарушение госграницы грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных случаев в будущем.

Эсминец Великобритании HMS Defender с борта российского самолета Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

— Это беспрецедентно. По существу, британскому кораблю показали: любая следующая бомба или ракета может попасть в вас, — пояснил «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Теперь будет очередной спор. Мы подадим ноту протеста, а они подадут ответную и будут настаивать на том, что эсминец реализовывал предусмотренное в Конвенции право мирного прохода. Там сказано, что, если военный корабль идет из одной точки в другую, он может проходить в территориальных водах. Если бы эсминец шел из одного порта в другой, тогда было бы понятно, что он совершал мирный проход. А тут он просто находился где-то рядом. Кроме того, когда одно государство хочет поддерживать нормальные отношения с другим, оно информирует, что такой-то корабль в определенное время будет следовать определенным курсом, используя право мирного прохода. Можно себе представить, какой была бы реакция Лондона, если бы наш корабль с ракетами на борту зашел в территориальные воды Великобритании, пользуясь данной нормой.

Курс на столкновение

— Подобных инцидентов с англичанами за последние десятилетия не было, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Поэтому случившееся удивляет. Рискну предположить, что британские моряки несколько потеряли свою квалификацию, и не могут нормально вести навигацию на новейшем эсминце. В мире ничего похожего в последние годы не наблюдалось. Даже если какой-то корабль заходит в территориальные воды другого государства, то после предупреждений он корректирует курс.

Английский эсминец HMS Defender зашёл в Чёрное море 14 июня. Затем он посетил порт Одессы. За два дня до инцидента, 21 июня, на борту боевого корабля представители правительств Великобритании и Украины подписали меморандум о совместном строительстве восьми ракетных катеров для флота Украины и модернизации двух его баз.

Вместе с кораблём Великобритании в Чёрном море находятся эсминец США USS Laboon и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen, а также французское спасительно-водолазное судно ALIZE.

Военный атташе Великобритании (справа) в Министерстве обороны РФ во время вручения ноты протеста в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Корабли НАТО и стран-партнёров блока намерены с 28 июня начать в Чёрном море ежегодные манёвры Sea Breeze 2021. Заявлено, что они станут наиболее представительными за всё время их проведения. Участие в учениях примут контингенты из 32 стран, 32 военных корабля, 50 самолётов и около 5 тыс. военнослужащих.

По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, 13 октября прошлого года эсминец УРО Dragon британского королевского флота, «совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море РФ в 2 км западнее Севастополя».

А 24 ноября прошлого года, когда эсминец ВМС США John S. McCane вторгся в российские территориальные воды на 2,4 км на подходах к заливу Петра Великого в северо-западной части Японского моря. Оттуда его вытеснил угрозой тарана большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Наиболее известная операция по вытеснению нарушивших морские границы иностранных кораблей была проведена 12 февраля 1988 года. Тогда ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США вошли в территориальные воды СССР в Черном море и отказались изменить курс. В результате советские сторожевики «Беззаветный» и СКР-6 совершили на них навал. Американские корабли получили повреждения и ушли в нейтральные воды.

Антон Лавров