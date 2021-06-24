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ТАСС

Эксперт: британский эсминец мог нарушить российские границы с целью разведки

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Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании.
Источник изображения: © Константин Сазончик/ТАСС

Целью также могла быть дезорганизация системы управления обороной, отметил генерал-майор Владимир Попов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нарушение российских границ эсминцем Defender ВМС Великобритании могло быть осуществлено для разведки или дезорганизации системы управления обороной. Такое мнение выразил ТАСС заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

"Провокация со стороны третьих стран или этого корабля-нарушителя может быть спланирована в плане каких-то общих мероприятий, которые направлены на то, чтобы дезорганизовать нашу систему управления, проверить нас, говоря простым языком, на вшивость и провести разведывательную операцию", - сказал Попов.

Он отметил, что предупредительное применение бомбометания в данном случае не является из ряда вон выходящим событием. "Не сказать, что бы это из ряда вон выходящее - я знаю такие случаи. Мне приходилось давать такую команду, когда я был первым заместителем командующего, начальником штаба авиации погранвойск России", - пояснил Попов.

По его словам, в середине 1990-х годов была похожая ситуация, когда границу РФ на черноморском направлении нарушил турецкий сухогруз под мальтийским флагом. "Я поднимал самолет, и самолет стрелял. Подошли корабли погранслужбы и полностью его остановили, взяли на буксир и отправили в пункт назначения сюда, к нам, в Новороссийск. И разбирались, были международные санкции. Компания заплатила и штрафные санкции, поскольку они нарушали договорные обязательства и особенности эксплуатации в наших водах своих кораблей", - пояснил летчик.

Он подчеркнул, что перед предупредительной стрельбой осуществляется предупреждение по радио или визуальными сигналами.

"Сейчас будет разбираться МИД, должна последовать и с нашей стороны нота протеста, и со стороны Великобритании ответная. Они должны объясниться, как они это понимают. Будет задействовано и Минобороны", - отметил он.

Инцидент с эсминцем

Ранее в среду в Минобороны России сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря России.

Министерство обороны Великобритании заявило, что ее эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления России о предупредительной стрельбе.

Позже Минобороны России охарактеризовало действия эсминца Великобритании в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля. В министерстве подчеркнули, что в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, которому была доведена позиция российского военного ведомства.

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