«Наши поступили мудро»: российский Су-24М развернул британский эсминец

Российские военные назвали провокацией нарушение границы РФ британским эсминцем

Российский бомбардировщик Су-24М 23 июня осуществил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, нарушившего государственную границу РФ в Черном море. После этого британцы развернулись. Как оценивают военные и эксперты действия российских военных, - в материале «Газеты.Ru».

23 июня Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем Defender ВМС Великобритании. Пограничный сторожевой корабль совершил предупредительные выстрелы, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, заявили в Минобороны России. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент (Крым).

«В 11.52 23 июня с.г. эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км», - заявили в Минобороны.

Предупредительные выстрелы сторожевой корабль произвел в 12.06 и 12.08 (мск), а Су-24М сбросил четыре бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасные авиабомбы) по курсу движения эсминца - в 12.19.

В 12.23 Defender покинул границы территориального моря России.

«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», - цитирует РИА "Новости" заявление российского Минобороны.

Экс-главком ВМФ России Владимир Масорин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал действия британского корабля «проверкой на прочность» российских границ, а также сравнил поведение эсминца с провокацией украинских катеров в ноябре 2018 года.

«Они считают, что это украинская акватория, украинские территориальные воды, что Крым - украинский (Крым с 2014 года - территориальная часть РФ, по итогам референдума. - «Газета.Ru»). Поэтому они туда и пошли.

Это провокация самая настоящая. Специально «проверить на вшивость», как у нас говорят», - сказал Масорин.

После инцидента в Черном море Минобороны РФ вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.

Минобороны Великобритании при этом заявило, что Defender совершает «мирный проход через территориальные воды Украины» и опровергли заявления России о предупредительном выстреле.

«Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», - заявили в пресс-службе британского военного ведомства.

Экс-начальник генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский, комментируя эти заявления, посоветовал Лондону «жить в реальном мире».

«Если британский корабль считал эту акваторию украинской, то надо жить в реальном мире. Украина Крым потеряла, и с этим надо считаться», - сказал он «Газете.Ru», подчеркнув, что действия пограничников, представителей ВС в сложившейся обстановке полностью оправданы и соответствуют не только внутреннему российскому законодательству, но и международным нормам.

Вместе с тем контр-адмирал Владимир Захаров не исключил, что Великобритания после этого инцидента может обвинить Россию в агрессии. Однако, утверждает он, действия российских военных не выходили за рамки международных соглашений.

«Обвинить могут, но вот это предупредительное бомбометание оговорено в международных правилах предупреждения о столкновении судов в море (МППСС-72), кто, где, когда, на что имеет право, на что не имеет право и так далее. Эту конвенцию подписали все, и все обязаны выполнять», - пояснил контр-адмирал.

Однако президент Академии геополитических проблем, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Ивашов призвал не драматизировать ситуацию.

«Наши поступили очень мудро, не выдавливая корабль навалом и не обстреливая его, а сбросив бомбы по курсу движения. Обратили внимание и показали решимость применить оружие», - сказал Ивашов, подчеркнув, что поскольку с британской стороны нет пострадавших, сейчас Лондон, скорее всего, выступит с предупреждением в адрес моряков быть внимательнее и уточнить границы территориальных вод России.

Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» сказал, что тот факт, что эсминец изменил курс, свидетельствует, что Великобритания признала акваторию Крыма российской.

«Это косвенное признание - на конфликт не идут. Тем более, Англия не черноморская держава, они гости в Черноморском бассейне, для которых действует конвенция Монтре (о суверенитете Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и о проходе кораблей из Средиземного моря в Черное. - «Газета.Ru»)», - говорит Ивашов.

Экс-главком ВМФ России Владимир Масорин назвал действия российских военных нормой. Он отметил, что после предупредительных выстрелов в военной практике обычно следует боевое применение оружия. «Надо быть совсем дураками, чтобы не подчиниться. Я не думаю, что они настолько «отважные», - сказал он.

Британский эсминец пересекал российскую границу с работающими боевыми системами, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Все боевые системы этого эсминца работали, включая радиолокаторы системы наведения вооружений ПВО ракетного оружия и так далее. То есть он шел на эту провокацию в боеготовом состоянии. Поэтому был выбран путь демонстративного применения вооружения. Или так, или таранить», - пояснил Мураховский «Газете.Ru».

Денис Тельманов