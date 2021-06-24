«Наши поступили мудро»: российский Су-24М развернул британский эсминец

Российские военные назвали провокацией нарушение границы РФ британским эсминцем
Российский бомбардировщик Су-24М 23 июня осуществил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, нарушившего государственную границу РФ в Черном море. После этого британцы развернулись. Как оценивают военные и эксперты действия российских военных, - в материале «Газеты.Ru».
23 июня Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем Defender ВМС Великобритании. Пограничный сторожевой корабль совершил предупредительные выстрелы, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, заявили в Минобороны России. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент (Крым).
Предупредительные выстрелы сторожевой корабль произвел в 12.06 и 12.08 (мск), а Су-24М сбросил четыре бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасные авиабомбы) по курсу движения эсминца - в 12.19.
В 12.23 Defender покинул границы территориального моря России.
«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», - цитирует РИА "Новости" заявление российского Минобороны.
Экс-главком ВМФ России Владимир Масорин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал действия британского корабля «проверкой на прочность» российских границ, а также сравнил поведение эсминца с провокацией украинских катеров в ноябре 2018 года.
«Они считают, что это украинская акватория, украинские территориальные воды, что Крым - украинский (Крым с 2014 года - территориальная часть РФ, по итогам референдума. - «Газета.Ru»). Поэтому они туда и пошли.
После инцидента в Черном море Минобороны РФ вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.
Минобороны Великобритании при этом заявило, что Defender совершает «мирный проход через территориальные воды Украины» и опровергли заявления России о предупредительном выстреле.
«Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», - заявили в пресс-службе британского военного ведомства.
Экс-начальник генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский, комментируя эти заявления, посоветовал Лондону «жить в реальном мире».
«Если британский корабль считал эту акваторию украинской, то надо жить в реальном мире. Украина Крым потеряла, и с этим надо считаться», - сказал он «Газете.Ru», подчеркнув, что действия пограничников, представителей ВС в сложившейся обстановке полностью оправданы и соответствуют не только внутреннему российскому законодательству, но и международным нормам.
Вместе с тем контр-адмирал Владимир Захаров не исключил, что Великобритания после этого инцидента может обвинить Россию в агрессии. Однако, утверждает он, действия российских военных не выходили за рамки международных соглашений.
Однако президент Академии геополитических проблем, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Ивашов призвал не драматизировать ситуацию.
«Наши поступили очень мудро, не выдавливая корабль навалом и не обстреливая его, а сбросив бомбы по курсу движения. Обратили внимание и показали решимость применить оружие», - сказал Ивашов, подчеркнув, что поскольку с британской стороны нет пострадавших, сейчас Лондон, скорее всего, выступит с предупреждением в адрес моряков быть внимательнее и уточнить границы территориальных вод России.
Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» сказал, что тот факт, что эсминец изменил курс, свидетельствует, что Великобритания признала акваторию Крыма российской.
Экс-главком ВМФ России Владимир Масорин назвал действия российских военных нормой. Он отметил, что после предупредительных выстрелов в военной практике обычно следует боевое применение оружия. «Надо быть совсем дураками, чтобы не подчиниться. Я не думаю, что они настолько «отважные», - сказал он.
Британский эсминец пересекал российскую границу с работающими боевыми системами, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Все боевые системы этого эсминца работали, включая радиолокаторы системы наведения вооружений ПВО ракетного оружия и так далее. То есть он шел на эту провокацию в боеготовом состоянии. Поэтому был выбран путь демонстративного применения вооружения. Или так, или таранить», - пояснил Мураховский «Газете.Ru».
Денис Тельманов