МО призвало расследовать действия британского эсминца в Черном море

Минобороны РФ расценивает опасные действия эсминца УРО «Дефендер» Великобритании в Черном море как грубое нарушение конвенции ООН. Ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа корабля.

«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер» для недопущения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении военного ведомства, распространенного в среду, 23 июня.

Ранее в среду сообщалось, что Черноморский флот ВМФ совместно с Пограничной службой ФСБ России остановили нарушение государственной границы со стороны эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании.

Отмечалось, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы страны, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи была выполнена предупредительная стрельба.

В минобороны Великобритании, комментируя инцидент с нарушением границ РФ британским кораблем, заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.

Также в пресс-службе отметили, что России проводила в Черном море «учебные стрельбы». В министерстве не согласились с утверждением, что на пути эсминца сбрасывались бомбы, а также, что со стороны России производились предупредительные выстрелы.

После инцидента атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Министерство обороны РФ.

Как отметили в Минобороны РФ, представителю ВС Великобритании объяснили позицию российского ведомства с связи с произошедшем нарушением российских границ британским кораблем.

«Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании «Дефендер» сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра», — сказано в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, экипаж «Дефендера» предварительно предупредили о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах страны.

«Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца», — уточнили в военном ведомстве.

Первый вице-спикер госсовета Крыма Ефим Фикс назвал инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем попыткой проверить Москву «на зуб».