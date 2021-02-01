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ТАСС

Фрегат "Адмирал Макаров" провел учения в Черном море на фоне захода двух эсминцев ВМС США

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фрегат «Адмирал Макаров»
фрегат «Адмирал Макаров».
Источник изображения: militarynews.ru

Во время условного боя моряки отработали действия по уничтожению противника

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря на фоне захода американских эсминцев Porter и Donald Cook. Во время условного морского боя моряки отработали действия по уничтожению противника, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Расчет ПВО фрегата обнаружил условную воздушную цель, после чего личный состав осуществил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы", - говорится сообщении.

Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по приведению оружия в готовность к применению и отработали условный морской бой с имитированной целью.

Отмечается, что при выходе в море такжепровели тренировки по борьбе за живучесть и по организации охраны и обороны корабля. Следующий этап боевой подготовки экипажа фрегата - совместные учения с дивизионом береговых ракетных комплексов "Бастион".

В четверг сообщалось, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями американского эсминца Porter, зашедшего в Черное море в 19 часов 28 января.

23 января в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца США Donald Cook. На фоне захода корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма на учениях.

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Военные учения
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