«Дональд Кук» под колпаком

Американские эсминцы в Черном море не оставляют без присмотра

Силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца ВМС США «Дональд Кук», зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря. Ранее этот американский корабль заходил в гости 23 ноября прошлого года. Тогда он также был взят на сопровождение Черноморским флотом России и вскоре ретировался.

О том, что «Дональд Кук» зайдет в Черное море, наши моряки знали заранее, заявки для прохода военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы – в открытом доступе. К тому же движение кораблей в любом регионе Мирового океана прекрасно видно из космоса. Вторым гостем чуть позже стал эсминец ВМС США «Портер», который зашел в акваторию Черного моря 28 января.

«Дональд Кук» – эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения. Вооружен управляемыми крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, которые способны нести ядерные заряды. «Портер» на год моложе своего старшего брата и известен тем, что 7 апреля 2017 года участвовал в ударе крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат».

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. А как отреагировали на этот непрошеный визит специалисты отдельной береговой ракетной бригады ЧФ, которой командует подполковник Алексей Щербак? Дивизион «Бастион» под командованием подполковника Владислава Шалыгина, поднятый по сигналу тревоги, совершил марш в позиционный район. Пусковые установки были развернуты в новом и весьма выгодном для наблюдения, слежения и применения оружия районе.

«Ракетчики уверенно обнаружили цель, взяли ее на сопровождение, – говорит подполковник Алексей Щербак. – Позже к боевому дежурству подключился и дивизион «Бал», которым не первый год командует майор Павел Могилевцев».

Периодически в строгом соответствии с планами боевой подготовки дивизионы береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» проводят тренировки, учения, совершают марши, развертывание. Производят реальные пуски ракет в ходе знаковых учений. Несколько лет назад дивизион БРК «Бал» стал обладателем переходящего приза главкома ВМФ России. В ту пору его командиром был капитан Павел Могилевцев. А по итогам минувшего учебного года дивизион теперь уже майора Павла Могилевцева вернул на Черноморский флот переходящий приз главкома ВМФ.

Что касается дивизиона БРК «Бастион», то их с усилением отдельной береговой ракетной бригады ЧФ стало два. Еще одним дивизионом командует майор Александр Мямлин. Сил ракетной бригаде ЧФ хватает на то, чтобы обеспечивать безопасность рубежей не только в Крыму, в акватории Черного моря, но и в дальней морской зоне, где черноморцы находятся постоянно. Делается это на ротационной основе. Так что береговые ракетчики ЧФ имеют достаточный опыт надежной охраны как крымских, так и сирийских берегов.

Примечательно и то, что сирийским опытом обладают также подводники ЧФ, авиаторы, морские пехотинцы. Береговые ракетчики успешно взаимодействуют с воинскими частями армейского корпуса ЧФ, разведкой флота, корабельными соединениями, в том числе кораблями дивизии капитана 1-го ранга Сергея Тронева, а также с Крымской дивизией ПВО Южного военного округа.

Первым из кораблей ЧФ заморского гостя на этот раз взял на сопровождение СКР «Пытливый».

«Мы встретили «Дональда Кука» сразу после его захода в Черное море, – рассказывает его командир капитан 3-го ранга Павел Юганцев. – Он шел в сопровождении корабля комплексного снабжения Laramie. Установили с эсминцем связь и, как водится, предупредили о необходимости соблюдать международные соглашения, правила мореплавания, не пытаться заходить в территориальные воды России».

На ЧФ были также проведены совместные учения истребителей и бомбардировщиков морской авиации с расчетами берегового ракетного комплекса «Бал» по уничтожению корабля условного противника. Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух поднята дежурная группа самолетов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчеты «Бал» совершили марш в позиционный район, развернули боевое дежурство. На первом этапе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели, отработав сложные фигуры пилотажа. На втором этапе расчеты комплекса «Бал» взяли корабль «противника» на сопровождение, привели установку к ракетному пуску и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели. В учениях, за которыми наверняка следил «Дональд Кук», принимали участие более 200 военнослужащих, четыре Су-30СМ, два Су-24М и дивизион «Бал».

А самое главное – заморский «гость» со звездно-полосатым флагом видел уровень пилотажа мощной авиагруппы, чувствовал, как щупают его радары современного ракетного комплекса «Бал». Работать по реальной цели всегда полезно, считают береговые ракетчики.

«Пытливый», многократно выполнявший задачу слежения за кораблями НАТО, передал вахту другому кораблю дивизии – более мощному, современному и оснащенному ракетным комплексом «Калибр» – фрегату «Адмирал Макаров».

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Черноморского флота обеспечивают надежное слежение за действиями американских кораблей в полном объеме.

От редакции

О важности поставок в Вооруженные силы РФ гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности говорит визит министра обороны России Сергея Шойгу на одно из предприятий ОПК на минувшей неделе. «Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», – сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения» в подмосковном Реутове. По словам министра, «на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности». Шойгу осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года