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Российская газета

Фрегат "Адмирал Макаров" провел "морской бой" на учениях в Черном море

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Фрегат "Адмирал Макаров"
Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

На учениях в Черном море экипаж фрегата "Адмирал Макаров" провел условный морской бой с противником. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Корабль вышел в море в четверг, 28 января. Учения входят в план боевой подготовки сил флота, отметили на ЧФ.

Во время тренировок система ПВО корабля обнаружила условную воздушную цель, а личный состав установил активные и пассивные радиоэлектронные помехи. Кроме того, бойцы ракетно-артиллерийской части корабля отработали действия во время учебного морского боя с имитированной целью.

Далее экипажу фрегата предстоит провести совместное учение с дивизионом береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион".

Учения развернулись на фоне захода в Черное море двух эсминцев США Porter и Donald Cook. В Национальном центре управления обороной России накануне вечером сообщили, что эсминец Porter ВМС США зашел в акваторию Черного моря в 19 часов 28 января 2021 года. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского корабля.

Ранее, 23 января, в минобороны РФ сообщили о заходе в Черное море эсминца США Donald Cook, за передвижениями которого также наблюдает ЧФ.


Юлия Крымова (Севастополь)

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