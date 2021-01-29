Ракетный комплекс "Бастион" привлечён к учениям в Крыму на фоне захода в Чёрное море эсминца США

В следующем этапе совместных манёвров будет задействован один из российских фрегатов

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс (БПКРК) "Бастион" в рамках учений совершил марш в позиционный район на территории Крыма, сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

"Боевые расчёты прибыли в назначенный район, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе", - сказано в сообщении.

Следующим этапом полевого выхода дивизиона БПКРК "Бастион" станет проведение совместных учений "с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", говорится в пресс-релизе.

К учениям в Крыму привлечён личный состав береговой ракетно-артиллерийской бригады ЧФ.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" оснащён сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

23 января Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что ЧФ России начал слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", который вошёл в Чёрное море.

Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Чёрного моря ограничено 21 сутками.

"Дональд Кук" заходил в Чёрное море в конце ноября 2020 года.

Этот эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Дональд Кук", оснащённый системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещён на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

25 января ЧФ сообщил, что сторожевой корабль "Пытливый" провёл учения с артиллерийскими стрельбами на фоне захода в Чёрное море "Дональда Кука".

2 декабря 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает присутствие в регионе Чёрного моря и усиливает поддержку Грузии и Украины.