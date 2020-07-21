Силы ВМФ России следят за эсминцем США "Портер" в Чёрном море

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Черноморский флот следит за действиями эсминца ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс». Ранее в воскресенье Шестой оперативный флот США сообщил, что эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, направляется в Чёрное море в целях "укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х по счету совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020", которые начинаются 20 июля.

В Шестом оперативном флоте США отметили, что это уже пятый американский военный корабль, который заходит в Чёрное море с начала 2020 года. Последними кораблями, которые посещали Чёрное море в текущем году, были большой десантный корабль USS Oak Hill (LSD 51) и все тот же эсминец USS Porter. Во время пребывания в Чёрном море они участвовали в совместных учениях с кораблями ВМС Болгарии, Румынии, Турции и Береговой охраной Грузии. Отрабатывались операции по проведению противолодочной и противовоздушной обороны.

В учениях Sea Breeze помимо эсминца USS Porter с американской стороны будет участвовать патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8.

По сообщению американского Шестого оперативного флота, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолётов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса, в том числе из США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

В прошлый раз эсминец зашел в Чёрное море 17 июня. На следующий день к нему присоединился большой десантный корабль ВМС США USS Oak Hill. Они провели совместные учения с румынским фрегатом ROS Regina Maria, турецким ракетным корветом TCG Kinalida и болгарским малым противолодочным кораблем BGS Reshitelni. В ходе них отрабатывались операции по маневрированию и обеспечению противовоздушной обороны.

7 июля Porter покинул его акваторию Чёрного моря.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Чёрного моря ограничено 21 сутками.

USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.