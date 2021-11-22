Звездно-полосатый позер

Что американцы потеряли в Черном море

В последнее время резко обострилась обстановка у южных берегов нашей страны – в акватории Черного моря. Сюда с разницей в несколько дней зашли корабли Шестого флота США, базирующегося в Средиземном море. Сначала эсминец Porter, затем танкер John Lenthall, наконец флагман объединения – корабль связи и управления Mount Whitney. В Пентагоне заявили, что они проведут многонациональные учения с военно-морскими силами союзников Соединенных Штатов по НАТО – Турции, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.

Одновременно в воздухе над Черным морем появилась пара стратегических бомбардировщиков США В-1В и самолет разведки и управления нанесением ударов – с воздуха, земли и воды – Е-8С. Они вылетали с американской базы в Германии Рамштайн, недалеко от которой хранятся атомные бомбы свободного падения В-61 различной модификации, и с Кипра, с английской военно-морской базы, оставшейся на острове с колониальных времен. Видели в небе над акваторией патрульный самолет США Р-8А «Посейдон», который прилетал с базы в Сицилии, французский самолет-разведчик С-160 «Габриэль», что поднялся в воздух с румынского аэродрома, и еще один печально знаменитый американский высотный разведчик U-2, прилетевший из Великобритании через территорию Украины. Наши средства ПВО сбивали этого шпиона над Уралом еще в начале 60-х годов прошлого столетия.

НА РАЙОНЕ

И хотя самолеты не приближались к нашим границам ближе чем на 100 и 35 км, а танкер John Lenthall оставался в юго-западной части Черного моря у берегов Болгарии и только Porter вместе с Mount Whitney сходили на пару дней в грузинский порт Батуми, где были встречены приветственными словами местного премьера Ираклия Гарибашвили и задорными танцами национального ансамбля, ощущение тревоги не покидало ни руководство российского внешнеполитического и военного ведомства, ни отечественные средства массовой информации. Даже в Кремле выразили обеспокоенность провокационными действиями американских военнослужащих у наших южных берегов.

Представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины. «С учетом того что в учениях, помимо американских ВМС и ВВС, планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», – сказал генерал.

Конечно, незваных гостей сразу же взяли на контроль и сопровождение силы и средства Черноморского флота и Южного военного округа. Радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов ПВО, в том числе и С-400, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Их взяли на прицел береговые противокорабельные комплексы «Уран», «Бал» и «Бастион», дальность ракет последнего, кстати, перекрывает всю акваторию Черного моря в радиусе 600 км. А также за действиями янки следили наш ракетный крейсер «Москва», вооруженный противокорабельным комплексом «Вулкан», и фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту. И естественно, авиация, расположенная на Крымском полуострове, в Ставропольском и Краснодарском краях.

СПИЧКИ ДЕТЯМ

Возникает простой и очевидный вопрос: зачем американцам и их союзникам по НАТО (я их называю вассалами) заходить в Черное море? Где, спрашивается, США и где южное побережье России? Что ищет ВМС США в акватории моря, расположенного на другом континенте, тем более если его адмиралы понимают (должны понимать, так требует их должность и воинское звание), что такие незваные визиты в зону чужих интересов не останутся безнаказанными. Зачем играют с огнем? России есть – и они это знают, – чем пресечь их провокационную деятельность у своих берегов! Даже несмотря на хвастливое и безапелляционное заявление пресс-секретаря Пентагона адмирала Джона Кирби: «Мы будем действовать в международных водах и воздушном пространстве, в том числе и в Черном море, как посчитаем нужным».

Но дело тут, как мне представляется, не только в демонстрации американской вседозволенности, как хочется пентагоновскому адмиралу и, видимо, его начальникам. И не только в освоении театра военных действий на Украине, как говорят в нашем военном ведомстве. Есть еще несколько причин регулярного появления янки в черноморской акватории и их пристального внимания к территории к востоку от натовских границ. Постараюсь их проанализировать более подробно.

Сразу соглашусь с адмиралом Кирби, что одна из важнейших целей ВМС США в Черном море – демонстрация здесь американского флага. После позорного поражения в Афганистане от талибов, с которыми они сражались целых 20 лет, что-то надо делать. После стремительного постыдного бегства, что называется, задрав штаны, из Кабула и Баграма имидж и авторитет раздуваемой Голливудом и Пентагоном «самой сильной армии мира» был здорово подорван. Сегодня мало кто – особенно в высокоразвитых странах мира – воспринимает американскую армию как единственную и непоколебимую силу, способную заставить любого противника играть по ее правилам. Тем более что ни с одной приличной армией американцы никогда не воевали, только с очень слабыми – Ирак, Сомали, Ливия, тот же Афганистан, да и там не обрели, как мы видим, однозначного успеха.

Надо поправлять этот раздутый голливудский имидж. Вот и лезут американские корабли и самолеты то к берегам России, то к берегам Китая, демонстрируя свой флаг, но при этом – обратите внимание – провоцируют, дразнят, задирают и нас, и китайцев, но никогда не пересекают границ. Ни в воздухе, ни на море. Потому что знают: отпор будет дан незамедлительно. Так было недавно с английским эсминцем Defender, так было и с американским эсминцем УРО Chafee, так, понимают в Пентагоне, произойдет и с Mount Whitney и Porter, если они посмеют нарушить или спровоцировать нарушение наших границ.

ПАПИН ТОПОР

Но конечно, не только для демонстрации сильно поникшего после Афганистана американского флага приходят в Черное море корабли Шестого флота США и прилетают в его нейтральное воздушное пространство самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики. У них есть вполне конкретная военная цель – освоение театра военных действий, и не только на Украине, как об этом сказал генерал Конашенков. Позволю себе его дополнить. На эсминцах УРО класса Arleigh Burke, к которому принадлежит и упоминавшийся неоднократно Porter, размещена противоракетная система Aegis, в пусковых стаканах которой, а также в других пусковых шахтах могут находиться до шести десятков крылатых ракет большой дальности «Томагавк», способных нести к цели ядерные боеголовки. Дальность полета такой ракеты с подобным оснащением 2500 км. Если поставить циркуль в середину Черного моря и провести окружность в масштабе этого расстояния, то окажется, что под удар «Томагавков» попадают наши дивизии Ракетных войск стратегического назначения в Калужской, Тверской и Саратовской областях. И здесь о провокации говорить не приходится, тут любые шутки в сторону: американцы реально угрожают, прицеливаются к нашим комплексам стратегического сдерживания.

Еще один аспект. Выйдя из Договора об открытом небе, американские военные уже не могут честно летать над российской территорией, ее воинскими гарнизонами, поэтому они вынуждены вести разведку за нашими войсками и боевыми комплексами, прокрадываясь вдоль наших границ. Ищут места расположения наших систем ПВО/ПРО, комплексов береговой обороны, подсчитывают количество самолетов на наших аэродромах, считают наши корабли в море и у причалов, снимают тепловые, радиолокационные, инфракрасные характеристики с работающих систем вооружений, подслушивают разговоры наших командиров по радио и телефонам, пытаются расколоть шифры закрытых линий связи, ведут другую насыщенную шпионско-разведывательную деятельность. Все для того, чтобы в критический момент нанести по нашим военным и промышленным объектам обезоруживающие и высокоточные удары.

Мы, правда, тоже не спим безмятежным сном, снимаем «портреты» с их кораблей, бомбардировщиков и самолетов-шпионов. Чтобы в нужный момент отправить их на дно Черного моря. Поэтому я иногда в шутку говорю: спасибо, господа империалисты, что вы помогаете тренировать на реальных целях высокий профессионализм наших моряков и летчиков. Одно дело тренироваться на компьютерах и деревянных мишенях, другое – на тех кораблях и самолетах, которые придется, мягко говоря, нейтрализовать, когда родина прикажет.

ПО-СОСЕДСКИ

И еще один момент, на который намекали в нашем военном ведомстве. Это попытка Соединенных Штатов, экипажей их кораблей и самолетов не только освоить театр военных действий на Украине, но и подтолкнуть украинское националистическое руководство к более решительным действиям в Донбассе, обещая им поддержку и солидарность стран НАТО. Что, как мы видим, поднимает агрессивные настроения у командования украинской армии. Неслучайно во время присутствия в Черном море кораблей Шестого американского флота в Киеве даже заговорили о намерении передислоцировать свои артиллерийские катера из портов Николаева и Херсона через Керченский пролив в Азовское море на военно-морскую базу в Бердянск. К тому же усилили обстрелы из минометов и гаубиц населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, где гибнут мирные люди – старики, женщины, дети. А перед этим диверсанты из ВСУ захватили в заложники жителей городков на линии соприкосновения, обладающих паспортами граждан Российской Федерации. И это в надежде, что под покровительством Вашингтона им все сойдет с рук. Не сойдет.

В августе 2008 года тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, подталкиваемый своими американскими кураторами, начал операцию против жителей Южной Осетии и российских миротворцев, размещенных на границах республики с Грузией. Чем это закончилось, знают многие. Присутствовавшие на территории Грузии американские военные даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь авантюристу Саакашвили. Более того, в порту Поти наши десантники обнаружили американские джипы с секретной пентагоновской аппаратурой и реквизировали ее вместе с «Хаммерами», несмотря на отчаянное возражение джи-ай. В это время в Батумском порту стояли эсминцы класса Arleigh Burke с «Томагавками» на борту, которые никак не повлияли на сложившуюся ситуацию.

Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС.