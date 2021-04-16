Задержка рейса: почему США остановили направлявшиеся в Черное море эсминцы

Изменение маршрута кораблей последовало на следующий день после переговоров президентов России и Америки

Визит двух ракетных эсминцев США в Черное море был приостановлен. В среду, 14 апреля, корабли изменили свой маршрут и зашли на Крит. Там они провели целый день. Планировалось, что эсминцы пройдут проливы Босфор и Дарданеллы 14–15 апреля и вернутся обратно 5 мая. Изменение курса следования произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Пока маршрут кораблей неизвестен — либо они продолжат путь, либо останутся в Средиземном море. Эксперты отмечают, что если их визит будет отложен, это станет признаком деэскалации обстановки в регионе.

Непрошеный визит

Эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» ВМС США в среду, 14 апреля, приостановили свое движение в сторону Черного моря, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Корабли зашли на остров Крит и оставались там в течение дня. Они встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда.

Вечером, по данным ресурса Marinetraffic.com, эсминцы покинули остров, но маршрут их движения пока неизвестен: они могут как продолжить следовать курсом к Черному морю, так и остаться в средиземноморской акватории.

Американские корабли отправились к берегам России 10 апреля с военно-морской базы Рота в Испании. Ранее правительство Турции объявило, что 14–15 апреля они должны пройти проливы и войти в Черное море. Официальный представитель Пентагона накануне заявлял, что планирующийся визит боевых кораблей станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Эсминец «Дональд Кук» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mass Communication Specialist 3r

Во вторник утром, до телефонных переговоров лидеров России и США, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего». По его словам, это провокационное мероприятие, но таким образом испытать российскую сторону на прочность не удастся.

— Задержку визита американских эсминцев, безусловно, можно расценивать как результат переговоров президентов, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Приостановка их движения, безусловно, хороший сигнал о деэскалации обстановки в регионе. Состоявшиеся переговоры президентов России и США оказали действенное влияние.

Как правило, в акватории Черного моря за американским эсминцем всегда следит корабль сопровождения из состава ЧФ РФ, его также регулярно облетают самолеты, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. Кроме того, за представителями ВМС США наблюдают и береговые ракетные подразделения. В этот раз Россия не выделила для слежения за американцами больше сил, чем обычно, и не демонстрирует свое военное присутствие рядом с ними, хотя такая возможность имеется, отметил эксперт.

— Для прохода военных кораблей через проливы Турцию необходимо уведомлять не менее чем за две недели, так что американский визит, судя по всему, был спланирован заранее, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Обычно «Дональд Кук» и «Рузвельт» несут службу на военно-морской базе США Рота в Испании, но к российским берегам в последние годы их направляют регулярно.

Эсминец «Теодор Рузвельт» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Planetpix/Mc2 Casey Scoula

14 апреля Минобороны сообщило о выходе для учений в море отряда боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ), но заявило, что они пройдут в рамках обычной контрольной проверки за зимний период обучения. В состав группы включены фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетный катер «Самум», тральщик и большие десантные корабли. Они проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям на полигоне. Маневры проводятся совместно с самолетами и вертолетами морской авиации.

Иностранные учения

Многоцелевые эсминцы класса Arleigh Burke предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны авианосцев и десантных судов. На их вооружении находится современная дальнобойная система противоракетной обороны Aegis, способная сбивать баллистические ракеты малой и средней дальности. Оснащены эти корабли также крылатыми ракетами Tomahawk, предназначенными для ударов по береговым объектам.

В среду, 14 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в Черноморском регионе фиксируется возросшая активность НАТО и особенно США в непосредственной близости от границ России. Корабли Соединенных Штатов и их союзников обычно избегают приближаться вплотную к территориальным водам России у Крыма. Но близкие пролеты вдоль воздушных границ почти ежедневно совершают самолеты-разведчики и беспилотники.

Американские эсминцы и крейсера регулярно появляются в Черном море. Помимо портов стран — членов НАТО они посещают с визитами Грузию и Украину. В прошлом году зафиксировано шесть заходов эсминцев и три — десантных кораблей. В марте этого года США уже проводили в регионе совместные учения PASSEX c кораблями Украины, Грузии, Турции, Испании и Румынии.

Пуск ракеты Tomahawk Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

С 1997 года ежегодно в Черном море НАТО организует летом крупнейшие учения Sea Breeze по программе «Партнерство ради мира». В прошлом году в них участвовали 27 кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из семи стран НАТО, а также Украины и Грузии. В период потепления отношений с Североатлантическим альянсом к совместным маневрам привлекали и корабли российского ВМФ.

Крымский бастион

После возвращения Крыма в состав России Черноморский флот серьезно пополнился новыми боевыми единицами. В него вошли шесть дизельных подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка». Все они помимо торпед могут нести крылатые ракеты и уже неоднократно применяли их против объектов экстремистов на территории Сирии.

Три новых фрегата типа «Адмирал Григорович» тоже оснащены «Калибрами» для атаки наземных целей и сверхзвуковыми противокорабельными «Ониксами». Такими же ракетами вооружена четверка малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М».

Новые и уже бывшие в составе ЧФ корабли и суда активно привлекаются к дальним учебным и боевым походам. С 2013 года они несут дежурство в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. После начала в 2015-м российской операции в Сирии с их помощью обеспечивается бесперебойное снабжение наших баз.

Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ибрагим Ишак

На Крымском полуострове размещены современные ракетные береговые комплексы «Бал» и «Бастион». Их дальность стрельбы в 300–500 км позволяет контролировать почти всю акваторию Черного моря. Значительно усилена на полуострове и авиация, а также его ПВО. Многоцелевые истребители Су-30СМ регулярно отрабатывают удары по надводным целям управляемыми ракетами.

Антон Лавров