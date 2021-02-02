Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24

ВМС США опубликовали видео полета российского Су-24 вблизи своего эсминца

С 23 января в Черном море находится эсминец ВМС США "Дональд Кук" недавно к нему присоединился еще один военный корабль "Портер". Российские военные непрерывно следят за действиями американских моряков - ранее вблизи одного из эсминцев пролетел российский Су-24.

Американские ВМС опубликовали в Twitter видео, на котором показано, как мимо эсминца "Дональд Кук", который находится в Черном море, пролетел российский бомбардировщик Су-24. Кадры сделаны с борта военного корабля. На них видно, как буквально в нескольких метрах самолет пролетел над поверхностью воды вблизи эсминца.

«Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позже к нему присоединился еще один военный корабль ВМС США "Портер".

В НАТО пояснили, что это сделано с целью проведения учебных операций в регионе, где Россия якобы продолжает наращивать свою военную мощь.

"Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина - близкие партнеры», - говорится в сообщении пресс-службы альянса. Оно было распространено 28 января.

При этом Лунгеску заявила, НАТО «увеличила свое оборонительное присутствие в регионе» «в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море». По ее словам, НАТО «строго привержена безопасности Черного моря".

США, европейские страны и Украина до сих пор считают, что переход Крыма под юрисдикцию России в 2014 году путем референдума был «аннексией». Тогда в голосовании приняли участие более 80% крымчан, свыше 90% из которых выразили желание войти в состав России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Что касается двух американских эсминцев, которые появились вблизи российских границ, то за ними наблюдают военные России. В частности, в Национальном центре управления обороной, входящем в Минобороны РФ, ранее рассказали, что силы Черноморского флота начали наблюдение за «Портером».

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19.00 в 28 января 2021 года в акваторию Черного моря", - приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Кроме того, на фоне появления двух эсминцев ВМС США фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения.

"Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью", - говорится в сообщении российского флота.

Маневры включали в себя морской бой, обнаружение расчетом ПВО, установленном на фрегате, условной воздушной цели. С ней экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех. В данном случае использовались средства радиоэлектронной борьбы.

"Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК "Бастион" Черноморского флота", - анонсировали в Черноморском флоте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны-участницы Североатлантического альянса стараются пользоваться любым поводом, чтобы разместить как можно больше техники и батальонов вблизи границ России.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что в НАТО знают, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо. Об этом российские власти неоднократно говорили. Министр заметил, что зачастую заявления о «российской угрозе» звучат из уст западных политиков. Чаще всего такие заявления делают представители прибалтийских стран и Польши.

Милана Геликова