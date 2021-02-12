Украина заманивает корабли НАТО в азовскую ловушку

Украина создаст военную базу на Азовском море. О таких планах объявил премьер-министр Шмыгаль в ходе своего выступления в штаб-квартире НАТО. По его словам, «эта программа уже работает» благодаря кредиту, который Киев получил на Западе на модернизацию ВМФ. Но зачем Украина тратит деньги на базу, доступ к которой будет контролировать Россия?

В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Киев собирается открыть военно-морскую базу не только на Черном море, о чем уже было объявлено осенью, но и на Азовском. "Мы планируем построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях в рамках заложенного оборонного бюджета, который в 2021 году составил рекордные 5,93% ВВП, и в рамках сотрудничества с Британией, которая выделяет кредиты. Эта программа работает", – заявил Шмыгаль, выступая в Брюсселе на общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Шмыгаль также объявил о предстоящих в этом году в Одессе командно-штабных учениях "Нерушимая стойкость" с участием натовских военных.

В свою очередь Столтенберг отметил, что Черное море имеет для НАТО стратегическое значение, ведь берега сразу трех стран НАТО омываются этим морем: Болгарии, Румынии и Турции.

Капитан I ранга в отставке, доктор военных наук Константин Сивков не исключает, что со временем Киев все же может создать базу на Азове. "Британские деньги, скорее всего, Украина потратит на модернизацию уже имеющихся портов в Бердянске (Запорожская область) и Мариуполе (подконтрольная часть Донецкой области), – полагает Сивков. – Киев вполне может превратить эти гражданские порты в базы, способные принимать боевые корабли. Там будут увеличивать причальный фронт, углублять акваторию порта и подходы к нему, создавать заграждения фарватера, ремонтные предприятия, базы для хранения вооружений и военной техники. Разумеется, встанет вопрос о строительстве жилья для персонала базы".

Сивков напомнил, что Азовское море – очень мелкое, движение по нему крупных судов затруднено с точки зрения гидрологии.

"Но если в Киеве захотят обеспечить проход крупных военных кораблей по Азову, то это технически вполне осуществимо".

О планах построить военно-морские базы для защиты Черноморского региона рассказал в октябре президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он не упоминал место дислокации предполагаемых баз, но пообещал продолжать модернизацию военных судов, в том числе фрегата "Гетман Сагайдачный". Среди других мер по укреплению флота президент назвал подготовку десантных катеров "Кентавр" и принятие на вооружение противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которую уже прозвали потенциальным "уничтожителем Крымского моста".

Такое обещание Зеленский сделал после своего визита в Великобританию, во время которого и стало известно о планах строительства в Николаевской области, то есть на берегу Черного моря, базы британских ВМС. Лондон тогда же пообещал Киеву заем в 1,6 млрд долларов на развитие ВМС. В частности, на эти деньги планируется построить восемь ракетных катеров, два из которых будут заложены на британских верфях. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что подобная инициатива Украины может привести к дестабилизации в регионе.

Англичане пообещали слишком мало денег

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Игорь Хмельнов уверен в том, что названной британцами суммы не хватит на строительство военных баз. "Оборонного бюджета Украины тоже не хватит. Там даже и говорить не о чем. У них там скоро кушать будет нечего. Так что никаких баз не будет ни на Черном, ни на Азовском море. Заявление Шмыгаля – пустой звук", – сказал Хмельнов газете ВЗГЛЯД. Кроме того, в создании базы на Азовском море вообще нет никакого смысла, добавил адмирал, поскольку любой корабль может попасть туда только через Керченский пролив, пройдя под Крымским мостом, а на это требуется разрешение российских властей. "Чтобы кто-то влез в наши внутренние воды и размещал там базы – это пустой разговор", – подытожил Хмельнов.

Как и адмирал, Сивков тоже сомневается в военной целесообразности создания там базы ВМФ. "На проход боевых кораблей по Азову Украине придется попросить у Москвы разрешения, которое могут и не дать. Если, допустим, силы ВМС Украины и попадут туда, то они окажутся в ловушке", – предупреждает эксперт.

Любому украинскому крупному кораблю затруднительно вести бой в Азовском море, поскольку он "будет скоро потоплен". "Уйти на украинскую акваторию, где бы корабль получил прикрытие от других сил и средств, там возможностей нет. Размещать в Мариуполе или Бердянске флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" или ракетный крейсер "Прилуки" – не очень удачная идея. Тем более заводить в такие порты корабли НАТО", – говорит Сивков.

Тем временем в среду Черное море покинули корабли ВМС США, находившиеся там с конца января. Эсминцы "Портер" и "Дональд Кук" ушли через Босфор после окончания совместных маневров с союзниками по НАТО.

23 января в Национальном центре управления обороной России сообщили, что следят за "Куком", появившимся в регионе первым. В связи с заходом эсминца мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений. 28 января в посольстве США в Киеве сообщили, что эсминец "Портер" также входит в Черное море для участия в учениях. На этом фоне экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" провел комплекс корабельных учений.

Киев "разрешил" натовцам летать в российском небе

Добавим, что в рамках визита Шмыгаля в Брюссель там состоялась и встреча министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и заместителя Столтенберга Патрика Тернера. Криклий предложил Тернеру использовать для операций НАТО воздушное пространство "в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)", то есть небо над Крымом. Киев решил сделать такое предложение после того, как в октябре власти США отменили запрет на полеты своей авиации в определенных зонах Симферопольского РПИ. Запрет действовал с 2014 года.

В данном случае Москва вряд ли будет возражать, полагает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Пролететь в небе Крыма натовская авиация может, но только при согласовании с Россией. "Если

Пентагон согласует маршрут военного самолета над Крымом, то есть над нашей территорией, – например, по пути в Афганистан,

– то мы можем дать такое разрешение", – пояснил эксперт, добавив, что обмануть российские средства ПВО натовцы не смогут, потому что гражданские и военные борта четко различаются.

Территория кратчайшего воздушного пути через Украину долго отсутствовала после крушения малайзийского "Боинга", напомнил эксперт, добавив, что Россия давно наладила маршруты в обход зоны боев в Донбассе, теми же путями летает и вся зарубежная авиация. "Мы эти маршруты согласовывали в организации ООН по вопросам авиации ICAO, чтобы в воздушном движении не было хаоса", – говорит эксперт.

По его словам, благодаря своей новой инициативе "Украина получит возможности получать прибыль от транзита через свое воздушное пространство". Однако предложенный Украиной для НАТО маршрут через Симферопольский район – вопрос двоякий. "Выглядит это как личная инициатива Киева. Маршрут будет предлагаться как альтернатива тому, что Россия согласовывала в ICAO", – уверен Леонков.

Андрей Резчиков, Артур Приймак