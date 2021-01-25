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Интерфакс-АВН

Шойгу: Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы

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УБС Як-130 ВВС Мьянмы
Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старшй генерал Мин Аун Хлайн осматривает кабину первого полученного из России учебно-боевого самолета Як-130 (мьянманский бортовой номер "1801", серийный номер 130.12.03-0101) на церемонии ввода первых шести самолетов этого типа в состав ВВС Мьянмы. Мейтхила, 15.12.2017.
Источник изображения: twitter.com/SGMinAungHlaing

Нейпьидо. 22 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

"Рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами", - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что это подтверждает тот факт, что в наступившем году свой первый зарубежный он совершает именно в Мьянму.

Шойгу подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

"Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнёрства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора", - отметил глава российского военного ведомства.

В свою очередь Мин Аунг поблагодарил министра обороны РФ за визит и сообщил, что Мьянма придаёт этому визиту большое значение. "Несмотря на большие расстояния, наши страны очень близки (...) РФ как верный друг всегда поддерживала Мьянму в трудные моменты, особенно последние четыре года", - сказал генерал.

С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолётов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы.

Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020".

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

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