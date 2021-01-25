Войти
Российская газета

Россия готова активизировать отношения с Мьянмой в оборонной сфере

641
0
0
УБС Як-130
УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.
Источник изображения: Фото из открытых источников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму. На встрече с встрече с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном Шойгу подчеркнул, что Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами.

Шойгу отметил, что Россия укреплять весь спектр двусторонних связей с Мьянмой, с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

Он выразил уверенность в том, что встреча с министром обороны Мьянмы будет способствовать развитию всех направлений партнерства в военной области. "Мы всегда открыты для предметного разговора", - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ в ходе визита также возложил венок к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы Нейпьидо.

Этот мемориал является национальным достоянием государства и символизирует народную память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Мьянмы. Он посвящен как военнослужащим национальных вооруженных сил, так и гражданскому населению страны. В том числе представителям ряда малочисленных этнических групп, погибшим с 1949 года по настоящее время. На внутренних гранитных стенах комплекса золотом высечены 1788 имен граждан Мьянмы.

Мемориал был открыт 27 марта 2017 года, в день 72-й годовщины образования вооруженных сил республики. Он представляет собой мемориальный архитектурный комплекс из камня и гранита, расположенный перед площадью для проведения ежегодных военных парадов. Расположен в административном округе "Зейятири" (военный район) Нейпьидо.

Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35п, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводятся в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
МиГ-29
Печора-2М
Су-30
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.01.2021
Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов
25.01.2021
«Панцири» и «Орланы» полетят в Мьянму
25.01.2021
Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
25.01.2021
Шойгу: Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы
25.01.2021
Мьянма закупает российское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании