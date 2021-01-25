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Соглашение о поставке в Мьянму комплексов «Панцирь-С1», БЛА и РЛС

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Как сообщил 22 января 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.

Переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна, 22.01.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Документ был подписан в присутствии Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Республике Союз Мьянма, и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна.

От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Справочно:

С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование вооруженных сил Республики Союз Мьянма проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.

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Страны
Мьянма
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-24
Ми-35
МиГ-29
Печора-2М
Су-30
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Военные учения
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