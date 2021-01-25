Также поставят беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е" и радиолокационные станции

НЕЙПЬИДО, 22 января. /ТАСС/. Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.

Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна. От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключен контракт на поставку шести Су-30СМЭ, которая уже началась.

Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники: как авиации, так и бронетанковой техники. Кроме того, в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020". В 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование ВС Мьянмы проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.