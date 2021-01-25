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Российская газета

Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму подписано Соглашение о безопасности полетов воздушных судов.

В присутствии главы нашего военного ведомства и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна подпись под документом от российской стороны поставил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Это событие - очередное свидетельство активизации эффективного и взаимовыгодного военно-технического сотрудничества двух стран. В Минобороны РФ отметили, что оно динамично развивается на основе нормативно-правовой базы, созданной с 2001 года. В ведомстве напомнили, что Россия уже поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключен контракт на поставку Мьянме шести истребителей Су-30СМЭ. Реализация данного контракта уже началась. Местное армейское командование не скрывает своего интереса и к другим современным российским системам вооружения.

Не стоит забывать, что обслуживание и модернизация произведенной в России военной техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре. Там работают с арсеналом различных видов, включая авиационный и бронетанковый.

Что же касается Соглашения о безопасности полетов воздушных судов, то оно будет действовать наряду с другим важным документом - Межправительственным соглашением об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, которое было заключено в 2018 году.


Юрий Гаврилов

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Ми-35
МиГ-29
Печора-2М
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Як-130
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