«Панцири» и «Орланы» полетят в Мьянму

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е» и радиолокационные станции. Соответствующий документ подписан в присутствии министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна.

От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

По данным Минобороны РФ, с 2001 года действует нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества России и Мьянмы, которое продолжает динамично развивается.

Россия уже поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключен контракт на поставку шести Су-30СМЭ, которая уже началась.